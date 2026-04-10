Les supporters d’Arsenal ont reçu une bonne nouvelle concernant l’état de forme de Merino : Arteta a laissé entendre, à la veille du match de samedi contre Bournemouth, que le milieu de terrain pourrait revenir plus tôt que prévu. Après avoir subi une opération pour soigner une fracture de stress au pied droit, blessure subie lors de la rencontre face à Manchester United en janvier, beaucoup craignaient que la saison de l’Espagnol soit terminée ; toutefois, son entraîneur juge désormais un retour possible.

Interrogé sur les progrès du milieu de terrain, l’entraîneur a confié : « C’est encore un joueur qui va repousser toutes les limites. Il n’a plus sa botte de protection. Il enchaîne déjà de nombreux exercices. Il a très bien réagi à l’opération et ne ressent plus aucune douleur. Maintenant, c’est au staff médical d’aller un peu plus loin. Mais je suis sûr qu’il peut réduire ce délai. Et s’il y a bien un joueur capable de le faire, c’est Mikel. »