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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, estime que Mikel Merino sera de retour d’ici la fin de la saison, malgré sa récente opération pour une fracture du pied
Arteta fait confiance à la récupération de Merino
Les supporters d’Arsenal ont reçu une bonne nouvelle concernant l’état de forme de Merino : Arteta a laissé entendre, à la veille du match de samedi contre Bournemouth, que le milieu de terrain pourrait revenir plus tôt que prévu. Après avoir subi une opération pour soigner une fracture de stress au pied droit, blessure subie lors de la rencontre face à Manchester United en janvier, beaucoup craignaient que la saison de l’Espagnol soit terminée ; toutefois, son entraîneur juge désormais un retour possible.
Interrogé sur les progrès du milieu de terrain, l’entraîneur a confié : « C’est encore un joueur qui va repousser toutes les limites. Il n’a plus sa botte de protection. Il enchaîne déjà de nombreux exercices. Il a très bien réagi à l’opération et ne ressent plus aucune douleur. Maintenant, c’est au staff médical d’aller un peu plus loin. Mais je suis sûr qu’il peut réduire ce délai. Et s’il y a bien un joueur capable de le faire, c’est Mikel. »
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Eze effectue son retour pour la rencontre face à Bournemouth.
Alors que Merino poursuit sa longue convalescence, les Gunners ont reçu un coup de pouce immédiat avec l’annonce du retour d’Eberechi Eze. L’international anglais avait manqué les trois dernières rencontres après s’être blessé à la jambe lors de la victoire contre le Bayer Leverkusen, mais il a repris l’entraînement à plein temps avant le déplacement à Bournemouth.
Arteta a salué l’implication du meneur de jeu dans sa rééducation, déclarant : « Il est disponible. Il a pris de l’avance sur le calendrier. Lors de notre première discussion, après une petite gêne, il voulait déjà revenir la semaine suivante, mais nous savions que c’était impossible. Mais sa récupération, la volonté qu’il a affichée dès le premier jour pour revenir le plus vite possible, la façon dont il a poussé le staff médical et lui-même pour être là demain, c’est tout simplement formidable à voir. »
Odegaard doit passer un nouveau test physique
Cependant, toutes les nouvelles ne sont pas positives pour le club londonien : son capitaine Martin Ødegaard suscite à nouveau des interrogations sur sa disponibilité en raison d'une blessure. De retour à peine d'un problème au genou, le milieu norvégien s'est apparemment à nouveau blessé lors de la victoire en milieu de semaine face au Sporting CP à Lisbonne. Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a déjà réagi, laissant entendre qu'il s'agirait d'un simple contretemps.
Solbakken a déclaré à TV 2 : « Martin a pris un coup là où il n'aurait pas dû, mais je pense qu'il sera de retour sur le terrain d'ici peu. Il a fait son retour et a joué deux fois 60 minutes. Il a connu un petit contretemps, mais cela ne signifie pas grand-chose. » De son côté, Arteta conserve le mystère sur l’état de forme de son capitaine et refuse de confirmer ou d’infirmer sa présence pour le week-end.
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Dernières nouvelles concernant la composition de l'équipe depuis l'Emirates
Alors que la saison entre dans sa phase décisive, Arsenal doit composer avec plusieurs autres soucis. Arteta est resté évasif sur l’état de forme actuel de Bukayo Saka et Jurrien Timber, même s’il a laissé entendre qu’il y avait du mouvement dans l’infirmerie. Il a indiqué qu’il y avait eu « des changements depuis hier » concernant la condition physique de ses cadres défensifs et offensifs. Notons notamment que Piero Hincapie a repris l’entraînement.