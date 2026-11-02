L'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al-Ittihad, a refusé de céder à la pression après la lourde défaite concédée face à Al-Aïn, pensionnaire des Émirats, sur le score de 4-1, dans le cadre de la quatrième journée de l'AFC Champions League Elite, affirmant que son équipe est encore en phase de développement et qu'atteindre le niveau auquel aspirent les supporters nécessite du temps et un travail continu, et non un simple changement opéré d'une pression sur un bouton.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Wissing a insisté sur son attachement à ses joueurs et sur sa volonté de les défendre malgré le résultat sévère, déclarant : « Je suis très satisfait des joueurs présents dans mon équipe, et je les défendrai jusqu'au dernier souffle. C'est la même équipe qui a entamé avec nous la période de préparation, mais que s'est-il passé entre le début de la préparation et aujourd'hui ? Nous avons progressé, et nous ne sommes pas des machines que l'on transforme d'une pression sur un bouton. »

L'entraîneur allemand a ajouté que traverser des périodes difficiles est une chose naturelle au cours du processus de construction d'une équipe, expliquant : « Il est normal de connaître des jours difficiles, mais nous travaillons jour après jour et semaine après semaine pour progresser. Les supporters méritent le meilleur, le club le mérite, et un grand travail nous attend. Malheureusement, seuls les résultats jugent le travail des entraîneurs, et parfois les résultats sont injustes. »