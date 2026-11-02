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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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L'entraîneur d'Al-Ittihad après la gifle face à Al-Aïn : nous ne sommes pas des machines que l'on actionne d'une simple pression sur un bouton !

Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Champions League Elite
J. Wissing
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Allemagne

Première réaction de l'entraîneur après le choc subi par le Zaï

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L'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al-Ittihad, a refusé de céder à la pression après la lourde défaite concédée face à Al-Aïn, pensionnaire des Émirats, sur le score de 4-1, dans le cadre de la quatrième journée de l'AFC Champions League Elite, affirmant que son équipe est encore en phase de développement et qu'atteindre le niveau auquel aspirent les supporters nécessite du temps et un travail continu, et non un simple changement opéré d'une pression sur un bouton.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Wissing a insisté sur son attachement à ses joueurs et sur sa volonté de les défendre malgré le résultat sévère, déclarant : « Je suis très satisfait des joueurs présents dans mon équipe, et je les défendrai jusqu'au dernier souffle. C'est la même équipe qui a entamé avec nous la période de préparation, mais que s'est-il passé entre le début de la préparation et aujourd'hui ? Nous avons progressé, et nous ne sommes pas des machines que l'on transforme d'une pression sur un bouton. »

L'entraîneur allemand a ajouté que traverser des périodes difficiles est une chose naturelle au cours du processus de construction d'une équipe, expliquant : « Il est normal de connaître des jours difficiles, mais nous travaillons jour après jour et semaine après semaine pour progresser. Les supporters méritent le meilleur, le club le mérite, et un grand travail nous attend. Malheureusement, seuls les résultats jugent le travail des entraîneurs, et parfois les résultats sont injustes. »

  • Vissing : on ne peut pas juger l'équipe sur une seule soirée

    L'entraîneur d'Al-Ittihad a évoqué la difficulté de la défaite face à Al-Aïn, estimant qu'une baisse de niveau peut survenir lors de certains matchs et qu'elle ne devrait pas effacer ce que les joueurs ont montré dans les rencontres précédentes. Il a déclaré : « C'était une soirée difficile, et une baisse de niveau peut arriver. Combien de fois avons-nous été menés avant de revenir au score ? Le dernier exemple étant la rencontre face à Neftçi. Et combien de fois les joueurs ont-ils fait preuve d'esprit de tigre ? Je serais injuste envers l'équipe si je la jugeais uniquement sur ce qu'elle a produit aujourd'hui. »

    Vicente a affirmé que le parcours de la compétition est encore long et que son équipe a besoin de progresser sur plusieurs plans, notamment sur les plans mental et physique, pour affronter les équipes fortes, soulignant que les résultats positifs en début de saison ne signifiaient pas que l'équipe était exempte d'erreurs.

    Il a expliqué : « Si nous voulons rivaliser, nous devons être meilleurs. La phase de préparation a été bonne, et les résultats au début l'ont été aussi, mais certains ne voulaient pas voir les erreurs lorsque nous gagnions, alors même que nous les repérions et travaillions à les corriger. Ce qui se passe aujourd'hui fait partie de la phase de développement, et ce n'est pas une excuse, car je ne cherche pas d'excuses. »

    À lire aussi : Vidéo : Al-Aïn fait goûter à Al-Ittihad la coupe de la victoire en Ligue des champions d'Asie Elite

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La densité du calendrier et la fatigue expliquent-ils la chute ?

    L'entraîneur allemand a souligné la différence de conditions de préparation entre les deux équipes, expliquant qu'Al Ain avait bénéficié d'une semaine complète pour se préparer, tandis qu'Al Ittihad n'avait disposé que de trois jours, dans un contexte marqué par la densité du calendrier et l'accumulation de la charge physique.

    Vicente a déclaré : « Al Ain a eu une semaine pour se préparer, alors que nous n'avons eu que trois jours. Depuis mon arrivée, je constate une progression de l'équipe, et nous avons disputé 18 matches, c'est pourquoi la gestion de la charge et de l'effort est devenue extrêmement importante. Les petites erreurs affectent l'équipe, et nous devons nous concentrer sur la récupération, car il nous reste un travail considérable à accomplir. »

    Il a ajouté que l'équipe devait poursuivre son travail afin de pouvoir rivaliser avec ses adversaires sur les plans physique et mental, affirmant que le processus de développement n'était pas arrivé à son terme et qu'Al Ittihad se trouvait encore au début du chemin vers le niveau qu'il cherche à atteindre.

  • J'assume la responsabilité : la défaite n'était pas due à la tactique

    Malgré sa défense des joueurs, Vicing a affirmé assumer l'entière responsabilité des résultats, tout en refusant de considérer la défaite face à Al-Ain comme la preuve d'un dysfonctionnement tactique. Il a déclaré : « En tant qu'entraîneur, j'assume la responsabilité à 100 %. À chaque match où les choses ne se passent pas bien, j'en assume la responsabilité, et il n'est pas nécessaire que je le répète à chaque fois. »

    Il a ajouté : « Quand l'équipe débute le match correctement, on ne peut pas dire que la tactique était mauvaise. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas dû à la tactique, mais c'était une soirée de Ligue des champions d'Asie, et nous avions face à nous une équipe forte dotée d'une grande expérience dans la compétition. Nous devons être présents dans tous les détails et savoir comment gérer ces conditions. »

    Vicing a insisté sur le fait que le retour d'Al-Ittihad à son niveau nécessite du temps, expliquant : « Pour être réalistes, nous ne sommes pas l'Al-Ittihad que nous voulons être, et nous ne pouvons pas nous transformer en appuyant sur un bouton. Nous devons progresser et travailler, car la saison dernière n'est pas si loin, et il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes. Nous essayons de tout améliorer, nous sommes encore au début du chemin, et nous devons travailler pour revenir le plus rapidement possible. »

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  • Reconnaissance des erreurs : Al Ain a exploité les points faibles d'Al Ittihad

    Dans son analyse du match, Vissing a exprimé sa déception face au résultat, soulignant que son équipe avait conscience de la difficulté d'affronter un adversaire doté d'une expérience continentale et d'un grand potentiel, mais qu'elle n'avait pas su exploiter son bon début lors des deux mi-temps pour le concrétiser en buts.

    Il a déclaré : « Nous ressentons une grande déception après cette défaite. Nous connaissions la difficulté de cette confrontation face à une équipe expérimentée qui a obtenu de grands résultats, et nous nous étions préparés pour ce match, mais je pense que nous avons bien entamé la première et la deuxième mi-temps, et que nous n'avons pas pu concrétiser notre domination en buts. »

    L'entraîneur a critiqué la manière dont son équipe a encaissé certains buts, ajoutant : « Le deuxième but était ridicule et nous l'avons mal encaissé. Après avoir marqué notre but, nous avons gagné en confiance, mais nous en avons encaissé un autre de manière ridicule. Nous avons affronté une équipe intelligente dotée d'un bon potentiel, et nous n'étions pas dans notre meilleure forme mentalement, physiquement ou techniquement. »

    Vissing a conclu son propos en reconnaissant l'impact de la fatigue sur la performance de ses joueurs, déclarant : « La fatigue nous a affectés, et nous n'avons pas pu rivaliser physiquement avec l'adversaire. J'ai parlé avec les joueurs et je leur ai dit que si nous voulons être compétitifs, nous devons faire mieux. C'est une vérité douloureuse, et nous devons relever la tête et l'affronter. »

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