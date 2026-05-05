Les représentants de Mbappé ont transmis un communiqué à l’AFP pour défendre le comportement du joueur durant sa convalescence. Selon Marca, ils ont déclaré : « Certaines critiques résultent d’une interprétation exagérée d’éléments liés à une période de convalescence strictement gérée par le club, sans refléter la réalité de l’engagement quotidien de Kylian et de son travail pour l’équipe. »

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a également pris la défense du joueur, déclarant aux journalistes : « Chaque joueur fait ce qu’il juge bon pendant son temps libre, cela ne me regarde pas. Nous n’avons pas bâti le Real Madrid avec des joueurs en smoking, mais avec des joueurs qui terminent le match avec leur maillot couvert de sueur et de boue, grâce à leurs efforts, leur sacrifice et leur constance. »