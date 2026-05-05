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L'entourage de Kylian Mbappé réagit vivement aux critiques concernant le comportement de la star du Real Madrid pendant sa convalescence
L'entourage de Mbappé réagit aux critiques
Ce déplacement a eu lieu alors que la star du Real Madrid se remettait d'une blessure musculaire, et il a coïncidé avec la victoire 2-0 des Merengues face à l'Espanyol. L'international français a été critiqué pour avoir voyagé en pleine convalescence. Ses détracteurs estiment que ce séjour avec sa compagne remet en question son engagement alors qu'il est indisponible pour jouer. Ses agents ont désormais tenu à clarifier la situation, soulignant que cette interprétation ne reflète pas fidèlement son quotidien professionnel.
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L'entourage de Mbappé et Arbeloa s'expriment sur la situation
Les représentants de Mbappé ont transmis un communiqué à l’AFP pour défendre le comportement du joueur durant sa convalescence. Selon Marca, ils ont déclaré : « Certaines critiques résultent d’une interprétation exagérée d’éléments liés à une période de convalescence strictement gérée par le club, sans refléter la réalité de l’engagement quotidien de Kylian et de son travail pour l’équipe. »
L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a également pris la défense du joueur, déclarant aux journalistes : « Chaque joueur fait ce qu’il juge bon pendant son temps libre, cela ne me regarde pas. Nous n’avons pas bâti le Real Madrid avec des joueurs en smoking, mais avec des joueurs qui terminent le match avec leur maillot couvert de sueur et de boue, grâce à leurs efforts, leur sacrifice et leur constance. »
À l’approche du Clásico, les entraîneurs doivent composer avec plusieurs incertitudes médicales.
Le débat sur les activités extra-sportives de Mbappé resurgit alors que Madrid se prépare à défier Barcelone dans un match de championnat crucial. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain s’est blessé lors du match nul 1-1 contre le Real Betis. Des examens médicaux ont ensuite confirmé une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Son absence a contraint Arbeloa à s’appuyer davantage sur d’autres options offensives.
Par ailleurs, des sources évoquent un refroidissement des relations entre l’international français et le staff technique, suite à son visible mécontentement lors de son remplacement face au Betis. Malgré ces aléas, l’attaquant poursuit un programme d’entraînement individuel le jour de son repos, afin de retrouver au plus vite son niveau optimal.
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Le Real Madrid suit de près la convalescence de Mbappé
En l'absence de Mbappé, Vinicius Junior a pris les commandes de l'attaque madrilène. Le Brésilien a inscrit un doublé lors de la victoire 2-0 contre l'Espanyol, repoussant ainsi d'au moins une semaine le sacre du FC Barcelone. Reste à savoir si Mbappé sera prêt à faire son retour lorsque le Real affrontera le Barça au Spotify Camp Nou dimanche, où seule une victoire suffira pour empêcher son grand rival de remporter le titre de LaLiga.