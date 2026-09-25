L’enquête sur RedBird Capital, fonds propriétaire de l’AC Milan, a été menée et rendue publique au cours de la journée d’aujourd’hui par le journaliste sportif Romain Molina, qui, au cours de sa carrière, a réalisé des enquêtes très approfondies pour le compte du The Guardian, du The New York Times et de la BBC : le Français a partagé sur sa chaîne YouTube une vidéo d’une durée de 25 minutes dans laquelle est illustré le système qui se cache derrière les investissements sportifs de RedBird Capital Partners, fonds d’investissement de Gerry Cardinale fondé en 2014, propriétaire de l’AC Milan depuis 2022.





Voici les principaux points de l’enquête, rapportés par MilanNews :







