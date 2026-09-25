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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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L’enquête sur RedBird Capital, le fonds propriétaire de l’AC Milan : tout sur Cardinale-Mendes, Maldini et Ibrahimovic

Milan AC

Les principaux points de l’enquête menée par le journaliste Romain Molina concernant la galaxie sportive de RedBird Capital.

L’enquête sur RedBird Capital, fonds propriétaire de l’AC Milan, a été menée et rendue publique au cours de la journée d’aujourd’hui par le journaliste sportif Romain Molina, qui, au cours de sa carrière, a réalisé des enquêtes très approfondies pour le compte du The Guardian, du The New York Times et de la BBC : le Français a partagé sur sa chaîne YouTube une vidéo d’une durée de 25 minutes dans laquelle est illustré le système qui se cache derrière les investissements sportifs de RedBird Capital Partners, fonds d’investissement de Gerry Cardinale fondé en 2014, propriétaire de l’AC Milan depuis 2022.


Voici les principaux points de l’enquête, rapportés par MilanNews :



  • LA RELATION ENTRE CARDINALE ET SON EX-BRAS DROIT SCHEINER

    Le premier point d’intérêt concerne la relation entre Gerry Cardinale et Alec Scheiner, ancien dirigeant de la NFL, pendant longtemps bras droit du propriétaire de l’AC Milan dans le cadre des investissements sportifs du fonds, dirigeant également le controversé projet Toulouse à partir de 2020. En 2022, Gerry Cardinale rachète l’AC Milan champion d’Italie pour 1,2 milliard d’euros et va jusqu’à l’affrontement avec Scheiner, qui considérait qu’il s’agissait d’un investissement disproportionné, d’autant plus au regard du massif vendor loan accordé par le fonds Elliott. Après un an, la rupture définitive avec Scheiner se produit, lui qui poussait pour placer ses hommes au conseil d’administration du club milanais : à l’été 2023, le même que celui de la fracture irréparable avec Paolo Maldini, intervient aussi la séparation entre Scheiner et Cardinale. Selon Molina toutefois, Scheiner crée un nouveau fonds, Otro Capital, financé à hauteur de 200 millions d’euros directement par RedBird/Cardinale.


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  • LA RUPTURE AVEC MALDINI ET L’INTOUCHABLE IBRAHIMOVIC

    Deux figures centrales dans l’expérience de RedBird avec l’AC Milan, pour des raisons profondément différentes, sont celles de Paolo Maldini et de Zlatan Ibrahimovic. Molina retrace la rupture entre Cardinale et l’ancien capitaine et dirigeant milanais : l’origine du conflit a été dictée par le fait que Cardinale voulait intégrer des hommes issus du monde de la finance dans les structures dirigeantes sportives, comme par exemple Billy Beane, Mr Moneyball). Face à ces demandes, Maldini se serait toujours braqué parce qu’il ne voulait pas que des hommes du monde de la finance prennent des décisions sportives. D’un autre côté, Molina souligne que la position de Zlatan Ibrahimovic au sein de RedBird est pratiquement intouchable : pour occuper le rôle de Senior Advisor, l’ancien joueur suédois a investi de l’argent dans le fonds et cela agit comme une garantie pour lui permettre de rester à son poste, même si son rôle n’a pas encore été bien défini.



  • La relation avec Mendes et les « petits poissons »

    À la conclusion de son enquête, Romain Molina parle aussi de Jorge Mendes, le super-agent portugais qui a joué un rôle clé lors du dernier été de l'AC Milan, en portant sur le banc Ruben Amorim, non représenté par Mendes mais par la conrua AS1 Sports, en menant les négociations pour Ramos et Moreira à 75 et 60 millions, et en gérant aussi le départ de Leao du club milanais. Selon Molina, Gerry Cardinale, avec l’attitude typique des grands requins du monde de la finance de Wall Street, dominants dans leur secteur, se retrouvent comme de petits poissons dans un océan lorsqu’ils plongent dans l’industrie du football européen, raison pour laquelle ils s’en remettent aux grands procureurs et agents du monde du football.

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