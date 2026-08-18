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Moataz Elgammal

Traduit par

L’énorme transfert de 25,7 millions de livres sterling de Sunderland pour Dayann Methalie est sur le point de capoter après l’échec de la visite médicale

Mercato
D. Methalie
Sunderland
Toulouse
Premier League
Ligue 1

Le transfert attendu de Sunderland pour le défenseur de Toulouse Dayann Methalie est actuellement sur le point de s’effondrer complètement. Le jeune latéral a malheureusement échoué à sa visite médicale avant son transfert envisagé au Stadium of Light, ce qui l’a contraint à retourner en France. Ce rebondissement inattendu constitue un obstacle important pour Sunderland juste avant le début de la nouvelle saison.

  • Un obstacle majeur au transfert

    Selon talkSPORT, le transfert très attendu de Methalie à Sunderland est actuellement en suspens après que le défenseur n'a pas passé sa visite médicale. Methalie avait auparavant reçu l'autorisation de Toulouse de se rendre dans le Nord-Est pour officialiser le transfert.

    Cependant, parce que les premières évaluations ont révélé des problèmes, des examens médicaux supplémentaires sont désormais strictement requis. Par conséquent, Methalie a quitté l'Angleterre et est retourné en France pendant que les deux clubs évaluent la situation avant de prendre une décision finale. Sunderland avait initialement conclu un accord d'une valeur de 24 millions de livres sterling, auxquels pouvaient s'ajouter 1,7 million de livres sterling de bonus potentiels, mais cet investissement important de 25,7 millions de livres sterling est désormais totalement suspendu dans l'attente d'éclaircissements médicaux supplémentaires.

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    Perturber les plans de recrutement défensif

    Sunderland travaillait activement pour renforcer son effectif avant une campagne exigeante qui comprend la Ligue Europa. Methalie devait, sauf énorme surprise, devenir leur deuxième recrue majeure de l’été sous les ordres de Regis Le Bris, après l’arrivée libre de Thomas Meunier.

    Sunderland tient absolument à s’attacher les services d’un arrière gauche fiable avant le début de sa saison de Premier League, samedi, sur le terrain d’Ipswich Town. Ce contretemps médical soudain a sérieusement compromis ces plans de recrutement défensif. Passer à côté de Methalie contraindrait Sunderland à explorer rapidement d’autres options sur le marché des transferts, le club ayant besoin d’une profondeur d’effectif suffisante pour gérer efficacement les échéances nationales et européennes.

  • Des inquiétudes persistantes autour de la blessure de Methalie

    Le joueur formé à l'académie de Toulouse n'a pas participé à la récente défaite 2-1 de son équipe en match amical face à Hambourg samedi en raison de ce transfert imminent. Lors de l'exercice précédent, Methalie a disputé 30 matches toutes compétitions confondues avec Toulouse, contribuant largement à la neuvième place du club en Ligue 1.

    Cependant, le défenseur a manqué six matches sur blessure la saison dernière, dont une absence notable en janvier, due à un problème au genou contracté au début de l'année. Cette précédente blessure au genou pourrait être liée aux complications actuelles, ce qui expliquerait pourquoi Sunderland fait preuve d'une extrême prudence avant de s'engager sur un montage financier aussi conséquent.

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    Dans l’attente du verdict médical final

    Methalie va subir dans les prochains jours en France des examens médicaux complémentaires approfondis afin de déterminer l’ampleur exacte d’éventuels problèmes sous-jacents. Sunderland doit rapidement décider s’il faut renégocier les termes de l’accord, retarder le transfert ou se retirer complètement du dossier.

    Pendant ce temps, Toulouse prépare sa première journée de la saison à domicile contre Lyon ce week-end, un match dans lequel Methalie pourrait potentiellement figurer si son transfert échoue définitivement.

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