Selon talkSPORT, le transfert très attendu de Methalie à Sunderland est actuellement en suspens après que le défenseur n'a pas passé sa visite médicale. Methalie avait auparavant reçu l'autorisation de Toulouse de se rendre dans le Nord-Est pour officialiser le transfert.

Cependant, parce que les premières évaluations ont révélé des problèmes, des examens médicaux supplémentaires sont désormais strictement requis. Par conséquent, Methalie a quitté l'Angleterre et est retourné en France pendant que les deux clubs évaluent la situation avant de prendre une décision finale. Sunderland avait initialement conclu un accord d'une valeur de 24 millions de livres sterling, auxquels pouvaient s'ajouter 1,7 million de livres sterling de bonus potentiels, mais cet investissement important de 25,7 millions de livres sterling est désormais totalement suspendu dans l'attente d'éclaircissements médicaux supplémentaires.