L'énorme erreur d'Orjan Nyland offre la victoire au Portugal alors que Goncalo Ramos gâche le but d'Erling Haaland

La rencontre de Ligue des nations à l’Ullevaal Stadion était présentée comme un choc au sommet entre Erling Haaland et Cristiano Ronaldo, même si ce dernier a été contraint d’assister aux premiers échanges depuis le banc des remplaçants. Malgré l’absence de la superstar d’Al-Nassr dans le onze de départ, le match s’est emballé d’entrée avec un rythme incroyable. Joao Neves, qui fêtait son 22e anniversaire, a bien failli marquer l’événement d’un but en plaçant une tête juste au-dessus de la barre transversale à la 13e minute, signalant les intentions portugaises de dominer la possession et le territoire dès le début.

La Norvège a réagi par l’intermédiaire de son attaquant talismanique, Haaland, qui a vu une tentative cadrée parfaitement repoussée par les jambes de Diogo Costa. Cette occasion manquée s’est révélée coûteuse quelques instants plus tard, à la 17e minute. Joao Felix, qui avait déjà affiché son réalisme avec un but victorieux contre le pays de Galles auparavant, a récupéré le ballon à l’entrée de la surface avant de le glisser tranquillement au fond des filets pour donner l’avantage aux visiteurs.