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L'énorme erreur d'Orjan Nyland offre la victoire au Portugal alors que Goncalo Ramos gâche le but d'Erling Haaland
Le Portugal frappe en premier malgré la menace Haaland
La rencontre de Ligue des nations à l’Ullevaal Stadion était présentée comme un choc au sommet entre Erling Haaland et Cristiano Ronaldo, même si ce dernier a été contraint d’assister aux premiers échanges depuis le banc des remplaçants. Malgré l’absence de la superstar d’Al-Nassr dans le onze de départ, le match s’est emballé d’entrée avec un rythme incroyable. Joao Neves, qui fêtait son 22e anniversaire, a bien failli marquer l’événement d’un but en plaçant une tête juste au-dessus de la barre transversale à la 13e minute, signalant les intentions portugaises de dominer la possession et le territoire dès le début.
La Norvège a réagi par l’intermédiaire de son attaquant talismanique, Haaland, qui a vu une tentative cadrée parfaitement repoussée par les jambes de Diogo Costa. Cette occasion manquée s’est révélée coûteuse quelques instants plus tard, à la 17e minute. Joao Felix, qui avait déjà affiché son réalisme avec un but victorieux contre le pays de Galles auparavant, a récupéré le ballon à l’entrée de la surface avant de le glisser tranquillement au fond des filets pour donner l’avantage aux visiteurs.
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Dias muselle son coéquipier de City lors d’un récital défensif
Menée à domicile pour la première fois depuis des mois, la Norvège a tout jeté dans la bataille pour trouver l’égalisation avant la pause. Une occasion en or s’est présentée lorsque Costa n’a pu que repousser un tir directement dans les pieds de Haaland. L’attaquant de Manchester City semblait certain de marquer, mais il a été repoussé par un tacle glissé sensationnel de son coéquipier en club Ruben Dias. Le défenseur portugais s’est jeté devant le ballon pour préserver l’avantage, illustrant la solidité défensive qui a permis au Portugal de garder sa cage inviolée en première période lors de six matches consécutifs.
Le bloc défensif portugais est resté sous forte pression à mesure que la première période avançait, Costa étant sollicité à plusieurs reprises pour répondre à la puissance aérienne de Haaland. Le gardien a repoussé deux têtes puissantes de l’attaquant, tandis que Sander Berge s’est lui aussi montré dangereux, en plaçant une tête de peu à côté du poteau. Malgré ces alertes, l’équipe de Jorge Jesus a réussi à traverser la tempête et à rentrer aux vestiaires avec son mince avantage d’un but intact, tandis que le public local se montrait de plus en plus frustré par l’incapacité de son équipe à concrétiser ses temps forts.
La bourde de Nyland offre à Ramos le but décisif
La Norvège a finalement trouvé la faille dès le début de la seconde période, et il n’était pas surprenant de voir Haaland au cœur de l’action. Six minutes après la reprise, l’attaquant prolifique a réagi le plus vite à un ballon qui traînait dans la surface pour marquer de près. Cette réalisation a porté son remarquable total en sélection à 65 buts en seulement 57 apparitions avec son pays. En outre, elle a prolongé son incroyable série individuelle, puisqu’il a désormais trouvé le chemin des filets lors de 16 de ses 17 dernières apparitions en compétition avec l’équipe nationale de Norvège.
Cependant, la joie à Oslo a été de courte durée en raison d’une catastrophique perte de concentration de Nyland, seulement trois minutes après l’égalisation. Le gardien vétéran a tenté une relance anodine depuis l’arrière, mais a joué le ballon directement sur Goncalo Ramos. L’attaquant de l’AC Milan n’en demandait pas tant et a fait preuve d’un grand sang-froid pour lober le gardien abandonné et envoyer le ballon dans le but vide, inscrivant ainsi son 12e but en sélection.
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Le Brésil reste solidement en tête du groupe A4
Le suspense s'est poursuivi peu après, lorsque la soirée cauchemardesque de Nyland a failli empirer. Le gardien a été devancé sur un long ballon en profondeur par Ramos, qui a une nouvelle fois conclu dans le but vide, mais le drapeau de l'arbitre assistant a épargné à Nyland une humiliation supplémentaire, le but étant refusé pour hors-jeu. La fin du match a pris une tournure frénétique, la Norvège cherchant une deuxième égalisation, mais la défense portugaise, emmenée par un Costa impressionnant, a tenu bon face à une avalanche de longs ballons et de centres pour s'assurer les trois points dans un environnement hostile.
Ce résultat constitue une performance significative pour le Portugal, qui a désormais remporté sept de ses dix derniers matches et reste invaincu lors des deux premières rencontres de l'ère Jorge Jesus. En mettant fin à la série de 14 matches sans défaite de la Norvège à domicile, la Seleção s'est hissée en tête du groupe A4 de la Ligue des nations, poursuivant sa tendance à bien démarrer dans cette compétition. Pour la Norvège, ce fut une nouvelle histoire de frustration face à cet adversaire en particulier, avec une neuvième défaite en 12 confrontations, et elle reste bloquée à trois points après ses deux premiers matches de la campagne.
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