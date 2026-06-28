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Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L’énigme Alphonso Davies : la plus grande star du Canada, son préparateur physique discret et le mystère de son retour en Coupe du monde, qui pourrait bien faire de ce match le plus important de l’histoire de l’équipe nationale masculine canadienne

FEATURES
Analysis
Afrique du Sud vs Canada
Afrique du Sud
Canada
Coupe du monde
A. Davies
J. Marsch

Le Canada explore un territoire inconnu, et l’incertitude entourant le rôle de Davies domine les débats alors que Jesse Marsch gère son retour avec des enjeux de phase à élimination directe et des questions grandissantes.

Dans le film de 1997 *Austin Powers : L'homme de mystère international*, l'agent secret britannique branché émerge de plusieurs décennies de sommeil cryogénique pour se retrouver dans une nouvelle ère étrange.

Même si Alphonso Davies n’a pas passé des décennies dans un sommeil cryogénique, le flou a longtemps entouré sa condition. Ces dernières semaines, la véritable énigme du football canadien ne serait même plus lui, mais l’homme qui lui est associé : Matthias Blankenburg.

Davies est bien disponible alors que le Canada s’apprête à disputer son tout premier match à élimination directe en Coupe du monde masculine, mais son rôle exact reste à définir. Il s’est présenté devant les médias avant la rencontre, a accueilli avec dédain la question sur une éventuelle titularisation et, même s’il fait partie du groupe, rien ne garantit qu’il entrera en jeu depuis le banc.

Le Canada possède suffisamment de qualité pour dominer l’Afrique du Sud sans lui. Toutefois, pouvoir s’appuyer sur son joueur le plus électrique constituerait un atout majeur, et Davies pourrait s’avérer décisif face aux Pays-Bas ou au Maroc en huitièmes de finale, si le Canada se qualifie.

« La seule chose que je veux, c’est jouer au football. C’est ma véritable passion », a déclaré Davies. « Cela aura une grande importance pour moi. Je me souviens, quand j’étais un adolescent de 17 ans, d’être allé en Russie pour m’adresser au Congrès de la FIFA afin de plaider en faveur de l’organisation de la Coupe du monde ici, et voir ce projet se concrétiser est quelque chose de spécial. »

  • FBL-WC-2026-TRAINING-CANAFP

    L’homme à la place voisine de Davies

    Lorsque les joueurs canadiens entrent sur le terrain pour l’entraînement, l’imposant préparateur allemand, dont peu de gens connaissent vraiment le parcours, les suit. Il porte un maillot de Canada Soccer à peine assez large pour son torse sculpté sur les bancs de musculation, et des crampons noirs qui contrastent avec les chaussures roses de la plupart des joueurs.

    Sur son site, Blankenburg se présente comme un « expert intervenant au plus haut niveau », sans entrer dans les détails. Il a précédemment collaboré avec les stars du Bayern Munich David Alaba, Jérôme Boateng, Malik Tillman et Franck Ribéry, et désormais avec Davies, bien qu’il n’appartienne pas officiellement au staff bavarois.

    Pour Davies, autrefois leader décontracté et débordant d’énergie au sein du groupe canadien, Blankenburg est devenu une présence vigilante.

    Il opère de manière indépendante et Canada Soccer n’a fourni que peu de précisions publiques sur son rôle exact au sein du stage. Il a été intégré au projet après que Davies, Canada Soccer et le Bayern Munich se sont réunis pour déterminer la meilleure voie à suivre, et il devrait continuer à travailler avec le joueur dans un avenir proche.

    « Quand Alphonso a évoqué son souhait de faire venir un préparateur physique personnel pour l’aider dans sa rééducation, je l’ai pleinement soutenu, et je pense que c’est vraiment important, surtout quand on est un athlète du niveau d’Alphonso, d’avoir quelqu’un qui connaît précisément les exigences de son corps, et je pense qu’il a été d’une aide précieuse », a déclaré l’entraîneur du Canada, Jesse Marsch.

    « Avec les athlètes de très haut niveau, il faut les traiter comme s’ils étaient des Ferrari. Il faut vraiment les entretenir et s’assurer d’atteindre tous les objectifs fixés avant de les laisser vraiment partir et être libres. »

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  • Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le plan du leurre

    Ces dernières semaines, tandis que Marsch et Davies s’exprimaient devant les médias, Blankenburg restait souvent à proximité avant de s’isoler pour une séance individuelle avec le latéral. Un rappel visuel de son rôle central dans la remise en forme de l’international canadien.

    La condition physique réelle de Davies demeure incertaine, en partie en raison de l’accès restreint accordé par la FIFA aux médias lors des séances d’entraînement. Les supporters scrutent donc le moindre indice pour tenter de déterminer quel rôle pourra réellement jouer la plus grande star du Canada dans cette campagne de Coupe du monde.

    Lors des deux derniers matchs de la phase de groupes, la gestion du premier buteur canadien de l’histoire de la Coupe du monde masculine s’est encore plus brouillée, suscitant des controverses.

    Marsch avait d’abord annoncé que Davies serait prêt pour affronter le Qatar, puis avait pratiquement garanti sa présence contre la Suisse. Finalement, le joueur n’a pris part à aucune de ces deux rencontres, et le sélectionneur a reconnu ensuite que ces déclarations faisaient partie d’un plan de « diversion ».

    Davies a même demandé à jouer contre la Suisse, mais Marsch a refusé, estimant que le joueur n’avait pas encore atteint les critères physiques nécessaires à son retour. Le Canada est donc resté fidèle à son plan.

    « Ça a été facile parce que nous avions un plan », a expliqué Marsch jeudi, reconnaissant ainsi que ses déclarations publiques n’avaient pas pleinement reflété la stratégie interne de l’équipe. « La seule entorse au plan concerne la manière dont je vous l’ai communiquée, à vous tous. »

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Disponible, mais dans quelle mesure ?

    Au cours de ces deux semaines passées à Vancouver, Davies n’a accordé aux journalistes que 45 secondes d’interview, juste après la rencontre face au Qatar. Puis, après le match contre la Suisse, il a feint de répondre à un appel en tenant son téléphone à l’envers pour s’éloigner rapidement des reporters.

    Samedi à Los Angeles, cependant, il a livré ses réflexions les plus claires à ce jour sur le processus, son rétablissement et sa place au sein de l’équipe, alors qu’il s’apprête à faire ce qui pourrait être ses débuts dans le tournoi.

    « C’est la plus grande compétition au monde, et surtout quand on est le pays hôte qui joue à domicile, il y aura des critiques de toutes parts, mais personnellement, je ne m’y suis pas vraiment attardé », a déclaré Davies. « Jouer en phase à élimination directe… Je pense que nous comprenons tous à quel point c’est important. Nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de commettre d’erreurs, et même si cela arrive, nous devons les corriger le plus rapidement possible. »

    De l’extérieur, le parcours de Davies demeure difficile à lire. Le staff canadien connaît son état physique, mais l’image publique de sa condition reste incomplète. Face aux caméras, il assume toutefois son rôle de leader et partage souvent des moments de décontraction avec les plus jeunes joueurs.

    Parallèlement, la gestion de son retour par Marsch s’impose comme l’un des fils rouges de la Coupe du monde canadienne. Pour l’instant, Davies patiente sur le banc, en attendant que son numéro s’affiche sur le tableau des remplacements.

    Et, à chaque fois, Blankenburg ne sera pas loin.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    Retour à Los Angeles…

    Le premier match à élimination directe du Canada en Coupe du monde n’aurait pas pu tomber dans un cadre plus approprié.

    L’équipe aurait certes préféré terminer en tête du groupe B pour rester à domicile jusqu’aux seizièmes, voire les huitièmes de finale. Mais Los Angeles, qui accueille une importante communauté canadienne, offre un compromis tout à fait acceptable.

    La ville revêt aussi une importance symbolique pour le football canadien : en 2000, l’équipe masculine y a remporté son unique trophée majeur, la Gold Cup de la CONCACAF, en battant la Colombie au Rose Bowl voisin. En mars 2025, Los Angeles a par ailleurs accueilli le dernier match de Davies avec la sélection, avant sa rupture du ligament croisé antérieur, incident qui a poussé le Bayern à menacer Canada Soccer d’une action en justice.

    Le club bavarois n’a finalement pas saisi les tribunaux, mais Davies n’a plus revêtu le maillot canadien depuis.

    « En revenant dans ce stade, je vais enfin pouvoir mener à bien ce que j’avais commencé il y a un an, en mars », a déclaré Davies. « [C’était] la première fois que je mettais les pieds dans ce stade. C’est un stade magnifique, avec une ambiance formidable, et mon passage a été écourté, mais au bout du compte, c’est ça le football. »

    En outre, ce déplacement aux États-Unis éloigne l’équipe des projecteurs canadiens, ce qui peut s’avérer bénéfique pour un groupe encore en train de s’acclimater à la pression d’évoluer devant son public. Entre la Coupe du monde 2022 et cet été, le Canada n’a disputé que treize matchs à domicile et n’a jamais vraiment été confronté à une telle exposition médiatique.

    Il y aura bien des Canadiens à Los Angeles – plus de 4 000 se sont coordonnés via Canada Soccer et d’autres devraient les rejoindre –, mais ce ne sera pas une véritable marée rouge. Ce qui, au fond, pourrait arranger une équipe encore en rodage face à la pression d’un public nombreux.

    Et s’ils y parviennent ? Davies veut en faire partie.

    Il représente à la fois la plus grande inconnue et le plus grand talent du Canada dans cette Coupe du monde. Qu’il soit titulaire, qu’il entre en cours de jeu ou qu’il attende son moment, Blankenburg sera probablement à ses côtés, rappelant une fois de plus à quel point le staff canadien gère avec prudence le retour de Davies.

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