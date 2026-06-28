Dans le film de 1997 *Austin Powers : L'homme de mystère international*, l'agent secret britannique branché émerge de plusieurs décennies de sommeil cryogénique pour se retrouver dans une nouvelle ère étrange.

Même si Alphonso Davies n’a pas passé des décennies dans un sommeil cryogénique, le flou a longtemps entouré sa condition. Ces dernières semaines, la véritable énigme du football canadien ne serait même plus lui, mais l’homme qui lui est associé : Matthias Blankenburg.

Davies est bien disponible alors que le Canada s’apprête à disputer son tout premier match à élimination directe en Coupe du monde masculine, mais son rôle exact reste à définir. Il s’est présenté devant les médias avant la rencontre, a accueilli avec dédain la question sur une éventuelle titularisation et, même s’il fait partie du groupe, rien ne garantit qu’il entrera en jeu depuis le banc.

Le Canada possède suffisamment de qualité pour dominer l’Afrique du Sud sans lui. Toutefois, pouvoir s’appuyer sur son joueur le plus électrique constituerait un atout majeur, et Davies pourrait s’avérer décisif face aux Pays-Bas ou au Maroc en huitièmes de finale, si le Canada se qualifie.

« La seule chose que je veux, c’est jouer au football. C’est ma véritable passion », a déclaré Davies. « Cela aura une grande importance pour moi. Je me souviens, quand j’étais un adolescent de 17 ans, d’être allé en Russie pour m’adresser au Congrès de la FIFA afin de plaider en faveur de l’organisation de la Coupe du monde ici, et voir ce projet se concrétiser est quelque chose de spécial. »