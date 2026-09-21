AFP
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L’engagement de Cole Palmer envers l’Angleterre vivement remis en question par des consultants après son dernier forfait en équipe nationale
Palmer se retire du rassemblement de la Ligue des nations
Palmer a été rappelé par Tuchel pour les prochains matches de l'Angleterre en Ligue des nations de l'UEFA contre l'Espagne, la Tchéquie et la Croatie. Il s'agissait de sa première convocation depuis son absence de la liste pour la Coupe du monde 2026. Cependant, Palmer s'est retiré du groupe en invoquant des problèmes de blessure, malgré le fait d'avoir disputé l'intégralité de la défaite 3-0 de Chelsea contre Brentford vendredi.
Sa décision a provoqué des réactions négatives immédiates. Palmer fait partie des cinq joueurs, dont Declan Rice et Kobbie Mainoo, à avoir quitté le rassemblement, tandis que Morgan Gibbs-White et James Garner ont été appelés pour les remplacer. Le timing de son retrait a suscité de la frustration chez les supporters comme dans les médias.
- Getty Images Sport
Durham remet en question son engagement international
S’exprimant sur talkSPORT, le présentateur Adrian Durham n’a pas mâché ses mots dans son analyse de la situation. « Je commence à remettre en question l’engagement de Cole Palmer envers l’Angleterre », a déclaré Durham. « 14 sélections, deux buts. Il a joué un match de qualification pour la Coupe du monde dans sa carrière, et dans celui-ci il a été catastrophique à l’extérieur contre l’Andorre [en juin 2025]. Il a joué cinq fois pour l’Angleterre depuis l’Euro, quand il a marqué en finale. L’Angleterre a disputé 28 matches depuis la finale de l’Euro en 2024 [contre l’Espagne]. »
Durham a reconnu que les blessures arrivent, mais a souligné que le fait de n’avoir disputé que cinq des 28 matches possibles soulève de sérieuses questions sur son désir à long terme de jouer en sélection.
Les consultants réclament des explications à la star de Chelsea
Durham a exigé une position claire de la part du joueur. « Je remets en question son engagement envers l'Angleterre. Veut-il vraiment jouer pour l'Angleterre ? Si ce n'est pas le cas, qu'il dise au monde entier qu'il ne veut pas jouer pour l'Angleterre », a ajouté Durham.
« Parce que choisir simplement quand on veut jouer pour l'Angleterre perturbe en réalité d'autres numéros 10 comme [de Nottingham Forest] Morgan Gibbs-White, comme [de Fulham] Josh King, qui pourraient vouloir jouer pour l'Angleterre. Alors, que Cole Palmer nous le dise. Veut-il jouer pour l'Angleterre ou ne veut-il pas jouer pour l'Angleterre ? » Son collègue présentateur Jamie O'Hara a acquiescé, suggérant que Palmer aurait dû ignorer le personnel médical et rejoindre le rassemblement.
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Que réserve la suite à Palmer et à l’Angleterre ?
L’Angleterre va désormais disputer ses matches cruciaux de Ligue des nations sans Palmer, en s’appuyant sur les remplaçants appelés en renfort. Pendant ce temps, Palmer restera à Cobham afin de récupérer durant la trêve internationale. Il visera un retour à 100 % avec Chelsea alors que le club prépare son prochain match de Premier League, même si sa relation avec l’environnement de la sélection nationale reste sous une surveillance intense.
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