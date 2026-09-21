Palmer a été rappelé par Tuchel pour les prochains matches de l'Angleterre en Ligue des nations de l'UEFA contre l'Espagne, la Tchéquie et la Croatie. Il s'agissait de sa première convocation depuis son absence de la liste pour la Coupe du monde 2026. Cependant, Palmer s'est retiré du groupe en invoquant des problèmes de blessure, malgré le fait d'avoir disputé l'intégralité de la défaite 3-0 de Chelsea contre Brentford vendredi.

Sa décision a provoqué des réactions négatives immédiates. Palmer fait partie des cinq joueurs, dont Declan Rice et Kobbie Mainoo, à avoir quitté le rassemblement, tandis que Morgan Gibbs-White et James Garner ont été appelés pour les remplacer. Le timing de son retrait a suscité de la frustration chez les supporters comme dans les médias.