Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bayern ChoreoIMAGO / MIS
Jonas Rütten et Tim Ursinus

Traduit par

« L'enfer allemand ! » Les supporters du FC Bayern ont réalisé une chorégraphie impressionnante lors du match contre le Real Madrid

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid

Les supporters du FC Bayern Munich ont créé l’événement avec une chorégraphie impressionnante, juste avant le coup d’envoi du match retour des quarts de finale contre le Real Madrid.

FC Bayern Munich contre le Real Madrid en Ligue des champions, exclusivité DAZN.Inscrivez-vous dès maintenant !

À l’entrée des équipes, un immense maillot du Bayern, recouvrant trois rangées du bloc, se déployait ; deux mains en émergeaient, serrant un ballon de Ligue des champions, tandis qu’une banderole proclamait : « Tout est entre nos mains ». 

Dès 45 minutes avant le coup d’envoi, les groupes organisés de supporters ont entamé des chants assourdissants, sans toutefois maintenir la pression vocale jusqu’au bout de l’avant-match. Pour faciliter cette ambiance, les portes du stade avaient ouvert bien plus tôt que d’habitude.

  • Le journal espagnol Marca l’avait prédit : le Real Madrid s’apprête à plonger dans un « enfer allemand ». « À Munich, ça va faire des étincelles ! » La mise en garde est signée Joshua Kimmich, qui a lancé un appel retentissant à tous les supporters : se présenter mercredi soir au stade, vêtus de rouge.

    « Salut chers supporters ! Nous entrons maintenant dans la phase de la saison où tout se joue vraiment. Nous, les joueurs, vous, les supporters, nous rêvons tous de ces matchs. C’est pourquoi nous avons besoin de vous ! Nous allons tout donner, nous allons jusqu’au bout de nos limites ! Venez tous en rouge et ensemble, on va tout donner ! », a-t-il lancé sur les réseaux sociaux du club le plus titré de l’histoire.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    FC Bayern Munich : Vincent Kompany opte pour le même onze de départ que lors du match aller.

    Après un match aller fulgurant, le Bayern abordait le retour avec une avance de 2-1. L’entraîneur Vincent Kompany a reconduit le même onze de départ que la semaine passée. Tom Bischof a été retiré du groupe au dernier moment en raison d’une « petite déchirure musculaire au mollet » ; Lennart Karl et Sven Ulreich étaient également à l’infirmerie. 

    Côté madrilène, Alvaro Arbeloa a opéré quatre modifications après la défaite au Bernabéu, une première dans l’histoire de la C1 du club : aucun Espagnol n’était titulaire. 

Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA