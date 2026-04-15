« L'enfer allemand ! » Les supporters du FC Bayern ont réalisé une chorégraphie impressionnante lors du match contre le Real Madrid

À l’entrée des équipes, un immense maillot du Bayern, recouvrant trois rangées du bloc, se déployait ; deux mains en émergeaient, serrant un ballon de Ligue des champions, tandis qu’une banderole proclamait : « Tout est entre nos mains ».
Dès 45 minutes avant le coup d’envoi, les groupes organisés de supporters ont entamé des chants assourdissants, sans toutefois maintenir la pression vocale jusqu’au bout de l’avant-match. Pour faciliter cette ambiance, les portes du stade avaient ouvert bien plus tôt que d’habitude.