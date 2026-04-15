« L'enfer allemand ! » Les supporters du FC Bayern ont réalisé une chorégraphie impressionnante lors du match contre le Real Madrid

Le journal espagnol Marca l’avait prédit : le Real Madrid s’apprête à plonger dans un « enfer allemand ». « À Munich, ça va faire des étincelles ! » La mise en garde est signée Joshua Kimmich, qui a lancé un appel retentissant à tous les supporters : se présenter mercredi soir au stade, vêtus de rouge.

« Salut chers supporters ! Nous entrons maintenant dans la phase de la saison où tout se joue vraiment. Nous, les joueurs, vous, les supporters, nous rêvons tous de ces matchs. C’est pourquoi nous avons besoin de vous ! Nous allons tout donner, nous allons jusqu’au bout de nos limites ! Venez tous en rouge et ensemble, on va tout donner ! », a-t-il lancé sur les réseaux sociaux du club le plus titré de l’histoire.