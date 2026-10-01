L’attaquant argentin Lautaro Martinez a donné le ton d’une large victoire 4-0 en match amical international contre la Bolivie au stade Mario Alberto Kempes de Cordoba. À la réception d’une passe précise d’Alexis Mac Allister à la 15e minute, l’attaquant de 29 ans a placé sa frappe dans le petit filet opposé pour ouvrir le score.

D’autres buts de Nico Paz, Cristian Romero et Jose Lopez ont scellé un succès tranquille pour l’équipe de Lionel Scaloni.

Le match représentait le premier des trois amicaux programmés pour l’Argentine dans le cadre de sa série internationale à domicile.