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« L’énergie est toujours la même ! » : Lautaro Martinez s’exprime après avoir mené l’Argentine à une victoire 4-0
Martinez débloque la situation tandis que l’Argentine domine la Bolivie
L’attaquant argentin Lautaro Martinez a donné le ton d’une large victoire 4-0 en match amical international contre la Bolivie au stade Mario Alberto Kempes de Cordoba. À la réception d’une passe précise d’Alexis Mac Allister à la 15e minute, l’attaquant de 29 ans a placé sa frappe dans le petit filet opposé pour ouvrir le score.
D’autres buts de Nico Paz, Cristian Romero et Jose Lopez ont scellé un succès tranquille pour l’équipe de Lionel Scaloni.
Le match représentait le premier des trois amicaux programmés pour l’Argentine dans le cadre de sa série internationale à domicile.
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L’attaquant salue une faim intacte et l’énergie du groupe
S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, Martinez a dit toute sa fierté de porter à nouveau le maillot de la sélection nationale. L’attaquant de l’Inter Milan a souligné que, malgré les succès internationaux passés, l’intensité collective et la faim du groupe restent totalement intactes.
Martinez a mis en avant le fait que le maintien d’exigences élevées aide les nouveaux membres de l’effectif à s’adapter en douceur.
« C’est toujours une grande émotion d’enfiler ce maillot, a déclaré Martinez. C’est un nouveau processus, c’est à nouveau le moment aujourd’hui, et l’expérience de ceux d’entre nous qui ont déjà joué des Coupes du monde aidera. Nous nous sommes retrouvés et l’énergie est toujours la même. »
L’attaquante vétérane évoque les prochaines rencontres chargées en émotion
En réfléchissant à l’intégration de jeunes talents émergents comme Nico Paz et Leonel Flores, Martinez a souligné que les leaders établis ont le devoir de guider la prochaine génération. Il a reconnu que les prochains matches à domicile revêtiront une importance émotionnelle, aussi bien pour l’effectif que pour les supporters.
Martinez a salué l’entraîneur principal Lionel Scaloni pour avoir maintenu des standards compétitifs dans l’ensemble de l’effectif.
L’attaquant se réjouit de poursuivre sur sa lancée devant le but.
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L’Argentine se tourne vers le test face au Burkina Faso
Martinez et ses coéquipiers terminent leur récupération d’après-match à Cordoba avant de préparer le match amical de jeudi contre le Burkina Faso. L’équipe de Scaloni cherche à obtenir un autre résultat positif avant de conclure sa série face au Bénin.
La Bolivie se regroupe pour préparer ses prochains matches internationaux.
Martinez vise à conserver sa place de titulaire en attaque.
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