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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

« L’énergie a changé » : Mauricio Pochettino révèle comment le drame du carton rouge a ruiné le rêve de Coupe du monde de l’USMNT

F. Balogun
M. Pochettino
États-Unis
Coupe du monde

Mauricio Pochettino a exprimé de profonds regrets de ne pas être intervenu dans l’appel controversé contre le carton rouge de Folarin Balogun pendant la Coupe du monde. Le sélectionneur des États-Unis a admis que le bruit médiatique qui en a résulté en dehors du terrain avait modifié l’énergie du groupe avant sa défaite dévastatrice contre la Belgique.

  • Pochettino revient sur la controverse liée à l’appel du Mondial

    Pochettino a admis regretter de ne pas avoir pris le contrôle de la décision de faire appel du carton rouge de Balogun pendant la Coupe du monde. L’attaquant a été expulsé en seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine avant que la FIFA ne suspende sa sanction d’un match.

    Cette décision a permis à Balogun de jouer en huitièmes de finale contre la Belgique, mais elle a suscité une immense controverse.Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait face à des accusations de violation de la neutralité politique après que le président américain Donald Trump a affirmé être intervenu personnellement.

    Pochettino estime que le cirque qui a suivi a complètement perturbé son équipe. L’ancien manager de Tottenham a reconnu que l’atmosphère négative créée par l’appel avait fondamentalement modifié la concentration de son équipe.

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    Le changement d’énergie qui a fait dérailler l’USMNT

    S’exprimant auprès du commentateur Andres Cantor sur Futbol de Primera, Pochettino a confessé sa tristesse face à la manière dont les événements se sont déroulés. Il estimait que toute la situation avait généré une négativité inutile qui a directement nui au groupe.

    « Peut-être que je regrette de ne pas avoir été impliqué lorsque le match contre la Bosnie s’est terminé dans la situation qui s’en est suivie et qui a généré tout ce négatif », a déclaré Pochettino.

    « Peut-être que je regrette de ne pas m’être davantage impliqué dans la prise de cette décision. Je n’ai pas été impliqué dans la décision de déposer une réclamation pour demander la suspension de ce carton rouge. Plus encore que le fait qu’on nous ait donné raison, je pense que personne n’a vraiment compris ce qui s’est passé.

    « Moi, en tant qu’homme de football, j’ai l’intelligence émotionnelle pour comprendre que cela peut changer l’énergie de la situation, parce que l’énergie a changé au moment où tout cela s’est produit, et ensuite le match se joue avec des paramètres différents. »

  • Une fin douloureuse pour un tournoi prometteur

    Avant la controverse, les États-Unis avaient impressionné sous les ordres de Pochettino en survolant la phase de groupes et en battant la Bosnie. Ils visaient une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2002.

    Cependant, les Américains ont subi une lourde défaite 4-1 contre la Belgique en huitièmes de finale. Balogun a ensuite reconnu que le bruit extérieur avait affecté le groupe, tandis que des joueurs belges ont admis que la situation leur avait apporté une motivation supplémentaire.

    Revenant sur le match lors d’une conférence de presse à Orlando, en Floride, Pochettino a déclaré : « Ce match est très difficile à analyser parce qu’il s’est construit dans un environnement qui n’était pas le meilleur pour aller disputer une Coupe du monde. »

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    De l’avant sous la direction de Pochettino

    Le sélectionneur argentin a récemment signé une prolongation de contrat et reste déterminé à guider la sélection nationale dans son prochain chapitre. L’USMNT se prépare désormais à affronter le Pérou samedi en match amical. Des rencontres face au Chili, au Mexique et au Canada suivront, alors que Pochettino cherche à relancer la dynamique pendant l’actuelle fenêtre internationale.

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