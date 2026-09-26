Pochettino a admis regretter de ne pas avoir pris le contrôle de la décision de faire appel du carton rouge de Balogun pendant la Coupe du monde. L’attaquant a été expulsé en seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine avant que la FIFA ne suspende sa sanction d’un match.

Cette décision a permis à Balogun de jouer en huitièmes de finale contre la Belgique, mais elle a suscité une immense controverse.Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait face à des accusations de violation de la neutralité politique après que le président américain Donald Trump a affirmé être intervenu personnellement.

Pochettino estime que le cirque qui a suivi a complètement perturbé son équipe. L’ancien manager de Tottenham a reconnu que l’atmosphère négative créée par l’appel avait fondamentalement modifié la concentration de son équipe.