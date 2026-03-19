L'élimination de l'Atalanta en Ligue des champions modifie le calendrier de la 31e journée de Serie A : les matchs reportés

L'Atalanta a officiellement mis fin à son parcours en Ligue des champions hier soir. La Dea, seule équipe italienne en huitièmes de finale, a été éliminée sur un lourd score de 10-2 face au Bayern Munich. Désormais, l'équipe de Palladino se concentre à nouveau sur le championnat, l'Atalanta devant encore décrocher sur le terrain sa qualification pour la prochaine Ligue Europa tout en restant en lice pour une place en finale de la Coupe d'Italie.





La Ligue de Serie A, comme annoncé précédemment lors de la composition des prochains journées de championnat, avait prévu deux scénarios possibles selon que l'Atalanta se qualifie ou non pour les quarts de finale de la Ligue des champions.