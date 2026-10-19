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L’Égypte sanctionnée par la FIFA ! Hossam Hassan, Ibrahim Hassan et Mostafa Zico punis après le match contre l’Argentine en Coupe du monde
Les Pharaons frappés par de lourdes sanctions disciplinaires
La FIFA a porté un sérieux coup dur à la sélection égyptienne en infligeant des suspensions de plusieurs matches à des membres de son encadrement technique et à un joueur de premier plan, après un huitième de finale tendu lors de la Coupe du monde 2026.
L’instance dirigeante du football mondial a confirmé que le sélectionneur Hossam Hassan et le manager de l’équipe Ibrahim Hassan ont chacun écopé de trois matches de suspension. La sanction est encore plus lourde pour l’attaquant Mostafa Zico, suspendu cinq matches pour son implication dans les incidents survenus après la rencontre et qui ont terni l’élimination de l’Égypte.
Ces sanctions font suite à un match décisif contre l’Argentine, au cours duquel l’Égypte a perdu son avance de deux buts avant de s’incliner 3-2. L’après-match a été dominé par des accusations de partialité de l’arbitrage, le camp égyptien exprimant sa colère sur le terrain comme en dehors. Ces événements constituent un revers important pour la sélection à l’approche de son prochain cycle de compétition, d’autant que l’EFA a récemment décidé d’approuver la prolongation du contrat de Hossam Hassan jusqu’à la Coupe du monde 2030.
- AFP
Matchs importants manqués lors des qualifications
Le calendrier de ces suspensions va poser d’importants problèmes d’organisation à la Fédération égyptienne de football à l’approche des prochaines fenêtres internationales. Hossam Hassan et Ibrahim Hassan manqueront tous deux les deux matches contre le Malawi prévus le mois prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Le duo d’entraîneurs ne pourra pas non plus diriger l’équipe depuis le bord du terrain lors du match de qualification crucial contre l’Angola, en mars 2027.
La sanction infligée à Mostafa Zico est nettement plus lourde : elle le prive de sélection nationale jusqu’en juin 2027. L’ailier sera donc indisponible pour les quatre derniers matches de la campagne de qualification à la CAN 2027, ainsi que pour une autre rencontre internationale. L’absence d’un titulaire régulier pendant une période aussi longue représente un défi tactique pour les Pharaons. L’EFA a confirmé ces détails dans une publication officielle sur les réseaux sociaux, en précisant les matches concernés par la décision de la Commission de discipline de la FIFA.
Des propos controversés déclenchent une enquête
La procédure disciplinaire trouve son origine dans les déclarations incendiaires des personnes concernées, notamment celles mettant en cause l’intégrité du tournoi. Selon certaines informations, Hossam a tenu des propos de nature politique lors d’une conférence de presse d’avant-match, tout en laissant entendre que l’Argentine avait bénéficié d’un traitement de faveur en raison de son statut de championne en titre et pour des raisons commerciales. Il a affirmé que les principes du fair-play n’avaient pas été respectés et que des facteurs extérieurs avaient indûment influencé l’issue du match, un sentiment partagé dans le vestiaire égyptien.
Le joueur Mostafa Zico est allé encore plus loin en qualifiant le tournoi de « truqué » et en accusant les officiels d’avoir délibérément réduit à néant les efforts de la nation égyptienne. Ces sorties, associées aux gestes de confrontation de Hossam Hassan envers l’arbitre, dont un signe « non au racisme », ont servi de fondement au rapport de la FIFA.
L’EFA avait auparavant tenté de défendre les trois hommes en soumettant des précisions juridiques concernant leur comportement, mais la commission de discipline a estimé que leurs actes et leurs propos suffisaient à justifier les suspensions de plusieurs matches qui menacent désormais l’Égypte à court terme.
L’EFA réagit aux conclusions de la FIFA
En réaction à cette annonce, la Fédération égyptienne de football a publié un communiqué officiel dans lequel elle prend acte de la décision tout en indiquant son intention d’explorer les voies de recours juridiques. L’EFA a déjà demandé à obtenir la motivation juridique complète des décisions afin d’évaluer la possibilité de faire appel. « La Fédération égyptienne de football a demandé à la Commission de discipline de la FIFA de lui communiquer les motifs détaillés et les fondements des décisions rendues, afin de les étudier et d’évaluer sa position juridique, en vue d’engager une procédure d’appel conformément à la réglementation en vigueur », poursuit le communiqué.
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