La FIFA a porté un sérieux coup dur à la sélection égyptienne en infligeant des suspensions de plusieurs matches à des membres de son encadrement technique et à un joueur de premier plan, après un huitième de finale tendu lors de la Coupe du monde 2026.

L’instance dirigeante du football mondial a confirmé que le sélectionneur Hossam Hassan et le manager de l’équipe Ibrahim Hassan ont chacun écopé de trois matches de suspension. La sanction est encore plus lourde pour l’attaquant Mostafa Zico, suspendu cinq matches pour son implication dans les incidents survenus après la rencontre et qui ont terni l’élimination de l’Égypte.

Ces sanctions font suite à un match décisif contre l’Argentine, au cours duquel l’Égypte a perdu son avance de deux buts avant de s’incliner 3-2. L’après-match a été dominé par des accusations de partialité de l’arbitrage, le camp égyptien exprimant sa colère sur le terrain comme en dehors. Ces événements constituent un revers important pour la sélection à l’approche de son prochain cycle de compétition, d’autant que l’EFA a récemment décidé d’approuver la prolongation du contrat de Hossam Hassan jusqu’à la Coupe du monde 2030.



