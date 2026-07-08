L’Égypte « ne peut pas rester silencieuse » après sa défaite face à l’Argentine : la Fédération égyptienne de football fustige les décisions arbitrales suite à son élimination de la Coupe du monde

La Fédération égyptienne de football (EFA) a officiellement réagi après l’élimination des Pharaons face à l’Argentine (3-2) en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Menant 2-0, l’Égypte a finalement cédé à la 92^e minute sur un but d’Enzo Fernández, mais la polémique a éclaté autour de décisions arbitrales contestées et de dysfonctionnements du VAR.

Dans un communiqué au ton ferme, la Fédération égyptienne de football a déclaré : « La Fédération égyptienne de football ne peut rester silencieuse face aux décisions arbitrales observées lors du match contre l’Argentine, ainsi qu’à l’utilisation inadéquate du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Plusieurs incidents clés ont suscité de vives inquiétudes et soulevé de profondes interrogations quant à la cohérence et à l’équité des décisions qui ont directement influencé le déroulement du match. »

La fédération a poursuivi en soulignant le tollé international suscité par la rencontre, ajoutant : « De nombreux experts et analystes, tant locaux qu’internationaux, ont pointé des décisions arbitrales controversées et déterminantes. Cela rappelle l’impératif de respecter les plus hautes normes d’intégrité, d’équité et de transparence dans l’arbitrage, surtout dans une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du monde de la FIFA 2026. »