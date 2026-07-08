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L’Égypte « ne peut pas rester silencieuse » après sa défaite face à l’Argentine : la Fédération égyptienne de football fustige les décisions arbitrales suite à son élimination de la Coupe du monde
L'EFA exige des comptes sur les défaillances du VAR.
La Fédération égyptienne de football (EFA) a officiellement réagi après l’élimination des Pharaons face à l’Argentine (3-2) en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Menant 2-0, l’Égypte a finalement cédé à la 92^e minute sur un but d’Enzo Fernández, mais la polémique a éclaté autour de décisions arbitrales contestées et de dysfonctionnements du VAR.
Dans un communiqué au ton ferme, la Fédération égyptienne de football a déclaré : « La Fédération égyptienne de football ne peut rester silencieuse face aux décisions arbitrales observées lors du match contre l’Argentine, ainsi qu’à l’utilisation inadéquate du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Plusieurs incidents clés ont suscité de vives inquiétudes et soulevé de profondes interrogations quant à la cohérence et à l’équité des décisions qui ont directement influencé le déroulement du match. »
La fédération a poursuivi en soulignant le tollé international suscité par la rencontre, ajoutant : « De nombreux experts et analystes, tant locaux qu’internationaux, ont pointé des décisions arbitrales controversées et déterminantes. Cela rappelle l’impératif de respecter les plus hautes normes d’intégrité, d’équité et de transparence dans l’arbitrage, surtout dans une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du monde de la FIFA 2026. »
- Getty Images Sport
Défendre les droits des pharaons
L'EFA a souligné que le traitement subi par l'équipe nationale aux États-Unis ne pouvait être ignoré. L’instance estime que ses joueurs n’ont pas bénéficié d’un traitement équitable, la colère égyptienne trouvant son origine dans deux décisions arbitrales majeures. Tout d’abord, un but refusé qui aurait pu changer la donne a été annulé après une intervention de la VAR que les analystes ont depuis jugée « excessive ». Ensuite, l’Égypte affirme qu’une faute manifeste d’Alexis Mac Allister, sur l’action menant au but victorieux d’Enzo Fernández, n’a pas été sanctionnée.
« Le football égyptien a toujours respecté les principes du fair-play, de l’intégrité sportive et du respect du jeu. Ces mêmes principes exigent que toutes les équipes s’affrontent à armes égales et bénéficient d’un traitement équitable », peut-on lire dans le communiqué. « Ce qui s’est produit pendant le match a, à juste titre, suscité une frustration généralisée parmi nos joueurs, notre encadrement et nos supporters, qui s’attendaient à ce que les normes d’arbitrage les plus élevées soient respectées sur la plus grande scène du football. »
Le communiqué se conclut par une promesse aux supporters : « La défense des droits et des intérêts de l’équipe nationale égyptienne ne saurait être ignorée, minimisée ou reléguée au second plan. C’est une responsabilité que nous assumons avec une conviction et une détermination sans faille. Chaque joueur qui porte le maillot égyptien, et chaque supporter qui soutient l’équipe, mérite équité, respect et application impartiale des lois du jeu. »
Hossam Hassan dénonce une « injustice » et un parti pris en faveur de Messi
La prise de position officielle de l’EFA fait suite à une conférence de presse d’après-match houleuse donnée par l’entraîneur Hossam Hassan. Le légendaire attaquant n’a pas mâché ses mots dans son analyse du match, laissant entendre que des facteurs externes avaient joué un rôle pour garantir que Lionel Messi et les champions en titre restent en lice.
« Nous avons semblé meilleurs que les champions en titre – supérieurs dans tous les domaines –, mais le résultat a été influencé par des facteurs internes sur le terrain et des facteurs externes en dehors », a déclaré Hassan. « Peut-être voulaient-ils garder le champion du monde dans la compétition. Peut-être voulaient-ils que Messi reste en lice. Nous n’avons vu ni respect ni fair-play. Un penalty n’a pas été sifflé [une faute présumée sur Mo Salah]. Il n’a même pas été vérifié par la VAR, et notre deuxième but a été, pour une raison ou une autre, annulé de manière surprenante. »
L’entraîneur a estimé que le discours dominant autour du tournoi avait pris le pas sur la performance de son équipe ce soir-là. « Je voudrais trouver de belles paroles et dire “C’est la malchance”, mais nous avons été traités injustement et c’est une injustice », a ajouté Hassan, visiblement anéanti par les circonstances de cette élimination.
- AFP
La série historique de l'Égypte prend fin tandis que l'Argentine, tenante du titre, poursuit son parcours
Cette défaite déchirante a mis fin au parcours historique de l'Égypte en Coupe du monde, les Pharaons atteignant les huitièmes de finale pour la première fois de leur histoire – à l'exception du tournoi de 1934, qui ne comptait que 16 équipes –, lors de leur quatrième participation à la compétition mondiale. De son côté, l’Argentine poursuit sa défense du titre en se qualifiant pour les quarts de finale, où elle affrontera la Suisse, qui a éliminé la Colombie aux tirs au but.
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