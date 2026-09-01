Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a été un excellent serviteur du PSG, mais il ne s’est pas tout à fait rendu indispensable, donc le club a réalisé une excellente opération en réussissant à tirer un montant à neuf chiffres de Liverpool. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas une équipe plus faible sans Barcola. En réalité, il sera plus facile pour Luis Enrique d’aligner un onze plus régulier maintenant que le joueur de 23 ans n’est plus dans l’équation. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et ce transfert contribuera donc à préserver l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une très bonne position de négociation lorsqu’il vendra d’autres joueurs de l’effectif lors de futurs mercatos. Au final, c’était une évidence. Note : A+

Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG malgré des rotations permanentes entre le onze de départ et le banc. Cela seul montre qu’il est un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant un élément central du plan tactique d’Andoni Iraola. Même s’il est le plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et rend à Liverpool le pedigree de tout premier plan dans le dernier tiers que le club a perdu lorsque Mohamed Salah est parti. Sa vitesse foudroyante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une forte intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que Cody Gakpo, trop unidimensionnel, qui serait selon certaines informations une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est pas rose, toutefois, car Barcola n’aura aucun droit à l’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a trop payé, et rien ne dit qu’il s’adaptera instantanément à la brutalité physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont immédiatement sur Barcola s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries sur ses choix de recrutement après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable de gérer la pression de la vie à Anfield après avoir ébloui dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et après avoir marqué les esprits avec la France sur la scène de la Coupe du monde. Mais on peut aussi facilement avancer que le fait d’avoir joué un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans avoir à porter trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il entrait sur le terrain et a énormément bénéficié du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool qui entre dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est au crépuscule de sa carrière à 35 ans. Barcola a eu la vie facile au PSG en comparaison du défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin de lui pour être le joueur qui fait gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et nous ne savons pas encore s’il est assez solide pour être à la hauteur de telles attentes. Il faut tout de même saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola suggère qu’il est mentalement fort. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, car il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais inspirer une moisson de trophées à Liverpool pourrait bien le remettre dans la course. À condition d’être prêt d’entrée et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola au rang de superstar. Note : A-

James Westwood