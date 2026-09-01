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Enzo Fernandez Man City GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

L’égalisation par Manchester City du record britannique pour recruter Enzo Fernandez est ridicule, et cela laisse aussi Chelsea en sous-effectif au milieu de terrain : GOAL note les plus grosses opérations du mercato estival 2026

Opinion
Manchester City
E. Fernandez
I. Ndiaye
Tottenham
M. Mudryk
FC Barcelone
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Yan Diomandé
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Saudi Pro League

Pour certains fans de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est plutôt parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : place aux transferts ! Le marché des transferts 2026 s’est une nouvelle fois révélé particulièrement animé, avec plusieurs très grands noms qui ont fait l’objet de transferts à prix d’or jusqu’au dernier jour du mercato, le 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se retrouve à se demander ce qui aurait pu se passer si une autre décision avait été prise à la table des négociations.

GOAL a donc fait en sorte que vous sachiez qui a le plus profité de chaque énorme opération avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous avons noté chaque transfert bouclé au moment où il se concrétisait, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Consultez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    1er septembre : Enzo Fernandez (de Chelsea à Manchester City, 125 M£)

    Pour Chelsea : Un bilan mitigé. Dans un monde idéal, Chelsea aurait pu convaincre l’un de ses meilleurs joueurs de rester à Stamford Bridge, mais des retrouvailles avec l’ancien entraîneur des Blues Enzo Maresca à Manchester City étaient inévitables une fois que le Real Madrid a fait comprendre de manière brutale qu’il ne voulait pas de l’Argentin peu commode au Bernabéu. À partir de là, l’objectif principal de Clearlake était d’obtenir que son rival de Premier League s’aligne sur son prix demandé de 125 M£, et, à son immense crédit, il y est parvenu. En revanche, Chelsea n’a pas réussi à faire venir un autre milieu de terrain le jour de la clôture du mercato, Monaco revenant de manière assez peu professionnelle sur sa parole de laisser Lamine Camara rejoindre l’ouest de Londres à la dernière minute. Le Sénégalais n’aurait évidemment pas été un remplaçant poste pour poste de Fernandez, mais il aurait assurément été un excellent ajout au milieu de terrain de Xabi Alonso, qui semble soudain un peu léger en qualité. Ainsi, si le départ d’Enzo confirme le statut de Chelsea comme l’un des clubs les plus performants du football en matière de ventes, l’échec du dossier Camara a un peu terni l’éclat de ce montant égalant le record britannique. Note : B

    Pour City : Maresca a enfin obtenu son homme. Fernandez est un personnage très contestable, et Benfica a été dégoûté par la manière dont il a forcé son départ de l’Estadio da Luz il y a trois ans et demi, tandis qu’une lettre d’adieu « émotionnelle » aux supporters de Chelsea a peu de chances de lui éviter un accueil hostile lorsqu’il reviendra à Stamford Bridge en tant que joueur de City plus tard dans la saison. Maresca, lui, s’en moquera. Il voulait Fernandez à l’Etihad à tout prix et il sera incroyablement reconnaissant envers ses nouveaux employeurs d’avoir fini par boucler l’opération juste avant la fermeture du mercato estival. Le montant est évidemment ridicule, mais cela a clairement plus de sens que de payer 116 M£ pour Elliot Anderson, car le champion du monde a en lui le potentiel pour devenir le nouvel Ilkay Gundogan de City, un milieu polyvalent avec une propension à marquer de grands buts dans les grands matches. Note : B+

    Pour Fernandez : Du soulagement. Avec Monaco mettant fin au transfert de Camara vers l’ouest de Londres, Chelsea aurait facilement pu faire de même en bloquant le transfert de Fernandez à City. Heureusement pour le joueur de 25 ans, les Blues ont tenu parole, accordant ainsi à Fernandez plus de respect que celui qu’il leur a témoigné au cours des six derniers mois. Reste à savoir si un transfert à Manchester va vraiment satisfaire un homme qui a publiquement exprimé son désir de vivre à Madrid à ce stade, mais il prendra clairement plaisir à travailler de nouveau avec Maresca. Cela dit, compte tenu de la manière dont Fernandez a quitté Lisbonne et Londres au cours des trois dernières années, nous ne serions pas du tout surpris de le voir chercher un nouveau changement d’air si les choses ne se passent pas comme prévu à City. Note : B

    Mark Doyle

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  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1er septembre : Mykhailo Mudryk (Chelsea à Tottenham, prêt)

    Pour Chelsea : Un joueur dont les Blues seront ravis de tourner la page. Même avant la suspension pour dopage qui l’a conduit à être suspendu en novembre 2024, Mudryk s’était déjà révélé comme l’un des flops les plus coûteux de l’ère Clearlake Capital à Stamford Bridge. Recruté pour un montant initial de 61 M£ en janvier 2023, l’international ukrainien n’a inscrit que 10 buts en plus de 70 apparitions avec Chelsea avant sa longue suspension, et n’a jamais semblé totalement adapté à la Premier League malgré sa vitesse électrique et ses appuis vifs. Bien sûr, il y a toutes les chances que Mudryk se retrouve de retour dans l’ouest de Londres l’été prochain si Tottenham choisit de ne pas rendre son transfert définitif, mais Chelsea sera surtout heureux de ne pas avoir à penser à Mudryk pendant les neuf prochains mois. Note : B-

    Pour Tottenham : Une fin de mercato intrigante après une fenêtre très médiatisée. L’échec de Tottenham sur le dossier Iliman Ndiaye l’a poussé à se rabattre sur Mudryk dans les dernières heures du mercato, et il ne fait aucun doute que le club s’est offert un attaquant talentueux pour le reste de la saison. Cependant, il reste à voir dans quelle mesure Mudryk pourra réellement contribuer à la cause des Spurs, qui cherchent à redresser leur mauvais début de saison. Rappelons que le joueur de 25 ans n’a plus disputé le moindre match officiel depuis près de deux ans, n’a pas affiché de régularité depuis trois ans et demi, et rejoint un secteur offensif qui compte déjà parmi ses nouvelles recrues Savinho et Omar Marmoush, ainsi que Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski et Mathys Tel sur les côtés. Si l’on ajoute à cela l’option assez ridicule de 75 M£ pour rendre son arrivée définitive, voilà un vrai casse-tête de la part des gourous du mercato de Tottenham. Note : D

    Pour Mudryk : Une opportunité qu’il devait penser ne jamais voir se présenter. Le raccourcissement de sa suspension initiale de quatre ans offre à Mudryk une chance de relancer sa carrière, et le fait de pouvoir le faire non seulement en Premier League, mais aussi dans un club du « Big Six », doit dépasser ses rêves les plus fous. Les supporters de Tottenham réclament un héros capable de les sortir de leur situation actuelle, et l’entraîneur Roberto De Zerbi sait comment tirer le meilleur de Mudryk pour l’avoir déjà dirigé au Shakhtar Donetsk. Compte tenu de son passé, il s’agit probablement de la dernière chance de Mudryk de se bâtir une carrière au plus haut niveau, et il pourrait très bien passer une bonne partie de la saison sur le banc, mais le simple fait d’avoir l’occasion de se reconstruire sur une telle scène est déjà une bénédiction en soi. Note : A

    Tom Maston

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1er septembre : Iliman Ndiaye (d’Everton à Manchester City, 65 M£)

    Pour Everton : Un vrai coup dur si tard dans le mercato. Si Everton veut passer un cap et recommencer à se qualifier pour l’Europe, alors le club doit conserver des joueurs comme Ndiaye. Au lieu de cela, l’homme qui a inscrit le premier but officiel à l’Hill Dickinson Stadium, ainsi que le dernier but d’Everton à Goodison Park, s’en va au moment même où il entre dans ses meilleures années. À 26 ans, il apportait aux Toffees un facteur X en attaque qu’ils auront du mal à remplacer, même si Jack Grealish, comme attendu, fait le chemin inverse et revient dans le Merseyside en provenance de City. Au vu de certaines sommes dépensées cet été, un package de 65 M£ semble aussi remarquablement bas pour un joueur à qui il restait encore trois ans de contrat, et cela ne devrait guère inspirer confiance dans une cellule de recrutement qui a été sous le feu des critiques tout au long du mercato. Note : D

    Pour City : Ce n’est certes pas la recrue la plus marquante de l’été, mais c’est une arrivée qui paraît assez sensée au vu des manques à combler dans l’effectif d’Enzo Maresca. Les départs de Savinho et Omar Marmoush ont laissé City un peu juste en attaque et, après avoir échoué à recruter Cody Gakpo à Liverpool, revenir sur Ndiaye après avoir déjà manifesté son intérêt plus tôt pendant l’été est un choix solide. L’international sénégalais a déjà fait ses preuves en Premier League et ne manque pas de confiance, ce qui devrait aussi lui permettre de franchir un cap en Ligue des champions. Ndiaye n’aura sans doute pas une grande valeur à la revente, donc l’indemnité pourrait s’avérer un peu élevée s’il n’atteint pas son potentiel, mais au vu de la qualité des ventes réalisées par City ces derniers mois, le club peut se permettre cette dépense avec peu de risques à la clé. Note : B+

    Pour Ndiaye : On parle d’un sacré coup de chance ! Alors que le mercato entrait dans ses 36 dernières heures, Ndiaye semblait destiné à rejoindre Tottenham après l’accord trouvé entre Everton et le club du nord de Londres. Cependant, plutôt que d’être plongé dans le désordre actuel de Tottenham, il prend finalement la direction de l’Etihad Stadium, où il pourra lutter pour des trophées et jouer aux côtés de certains des meilleurs talents offensifs du football mondial. Savoir s’il aura autant de temps de jeu à City qu’il aurait pu en avoir à Tottenham reste discutable, puisqu’il sera en concurrence avec Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden et Rayan Cherki pour une place dans le onze de Maresca. Cependant, avec quatre compétitions à disputer, Ndiaye devrait être suffisamment souvent utilisé dans la rotation pour que ce transfert soit bénéfique à sa progression. Note : A-

    Tom Maston

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1er septembre : Gabriel Jesus (d'Arsenal à Barcelone, 15 M€)

    Pour Arsenal : Sur le papier, cette opération n’a pas l’air formidable si l’on considère qu’Arsenal avait payé 45 M£ pour recruter Jesus en provenance de Manchester City il y a quatre ans. Cependant, récupérer près de 10 M£ immédiatement vaut largement mieux que de le voir partir gratuitement l’été prochain. Il est difficile de comprendre pourquoi Barcelone a décidé de lancer une offensive tardive pour Jesus compte tenu de son âge et de son historique physique, et Arsenal devait sauter sur l’occasion. Le joueur de 29 ans était désormais nettement derrière Kai Havertz et Viktor Gyokeres dans les plans offensifs de Mikel Arteta, tout en coûtant encore au club, selon les informations rapportées, 265 000 £ par semaine en salaire. Maintenant que cette masse salariale a disparu, Arsenal a plus de marge pour potentiellement recruter un autre attaquant avant la date limite, même s’il semble désormais peu probable que Julian Alvarez, de l’Atletico Madrid, soit l’homme qui franchira la porte. C’est un léger coup dur de perdre la polyvalence de Jesus, mais cela fait longtemps qu’il n’était plus considéré comme un joueur clé chez les Gunners. Les blessures l’ont empêché d’atteindre son plein potentiel et la plupart des supporters d’Arsenal resteront assez indifférents à son départ. L’envoyer à l’étranger plutôt que chez un rival de Premier League est aussi un bonus. Note : A

    Pour le Barça : Signer un quintuple vainqueur de la Premier League pour seulement 15 M€ est un pari à faible risque pour le champion d’Espagne. Jesus est suffisamment polyvalent pour évoluer partout sur la ligne d’attaque de Hansi Flick et l’entraîneur de Barcelone appréciera énormément son travail sans ballon. Cependant, Jesus constitue une solution de rechange peu enthousiasmante à Alvarez, la cible prioritaire du club. Les qualités de l’international brésilien n’ont jamais été remises en question, mais son corps le lâche depuis des années maintenant. On ne peut pas faire confiance à Jesus pour enchaîner plusieurs titularisations chaque semaine, et encore moins pour aller au bout des matches. Il n’approche pas non plus du tout le même niveau d’efficacité que Robert Lewandowski, avec seulement 10 buts en 58 apparitions en Premier League au cours des trois dernières saisons. Flick devra encore régulièrement faire tourner des joueurs comme Raphinha, Karim Adeyemi et Anthony Gordon au poste de numéro 9, car Jesus n’est ni assez résistant ni assez impitoyable pour être l’homme de base. Cela ressemble à un mouvement désespéré qui n’a pas été bien réfléchi, et ce serait une surprise si Jesus s’avérait être une recrue à bas prix pour les rangs du Barça. Note : D

    Pour Jesus : Le Barça a offert à Jesus un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option, et il doit se sentir comme l’homme le plus chanceux du monde. Le produit du centre de formation de Palmeiras a largement dépassé son pic, comme le prouve le fait qu’il n’a jamais vraiment été près d’obtenir une place dans le groupe du Brésil pour la Coupe du monde 2026, et qu’il n’était plus qu’un joueur de rotation à Arsenal depuis 2024. Jesus n’a pas mérité cette opportunité, mais cela lui sera égal. Il y a une chance qu’il puisse réussir, parce que la Liga n’est pas aussi exigeante physiquement que la Premier League, qu’il correspond au profil type d’un avant-centre de Flick, et qu’il a son compatriote Raphinha sous la main pour l’aider à s’installer rapidement. Il jouera bien plus souvent au Camp Nou qu’à l’Emirates, ce qui lui permettra de retrouver de la confiance et, potentiellement, son toucher devant le but. Il n’y a pas non plus de montant énorme au-dessus de sa tête, donc il devrait pouvoir jouer avec liberté et le sourire aux lèvres dans une équipe qui pratique un football enthousiasmant. Barcelone et le Paris Saint-Germain sont probablement les deux seuls clubs devant Arsenal en Europe à l’heure actuelle, et Jesus estimera qu’il peut enfin ajouter une médaille de vainqueur de la Ligue des champions à son CV en Catalogne. Tout ce qu’il a à faire, c’est rester en bonne santé. Note : A+

    James Westwood

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 août : Bradley Barcola (du Paris Saint-Germain à Liverpool, 123 M£)

    Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a été un excellent serviteur du PSG, mais il ne s’est pas tout à fait rendu indispensable, donc le club a réalisé une excellente opération en réussissant à tirer un montant à neuf chiffres de Liverpool. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas une équipe plus faible sans Barcola. En réalité, il sera plus facile pour Luis Enrique d’aligner un onze plus régulier maintenant que le joueur de 23 ans n’est plus dans l’équation. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et ce transfert contribuera donc à préserver l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une très bonne position de négociation lorsqu’il vendra d’autres joueurs de l’effectif lors de futurs mercatos. Au final, c’était une évidence. Note : A+

    Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG malgré des rotations permanentes entre le onze de départ et le banc. Cela seul montre qu’il est un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant un élément central du plan tactique d’Andoni Iraola. Même s’il est le plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et rend à Liverpool le pedigree de tout premier plan dans le dernier tiers que le club a perdu lorsque Mohamed Salah est parti. Sa vitesse foudroyante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une forte intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que Cody Gakpo, trop unidimensionnel, qui serait selon certaines informations une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est pas rose, toutefois, car Barcola n’aura aucun droit à l’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a trop payé, et rien ne dit qu’il s’adaptera instantanément à la brutalité physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont immédiatement sur Barcola s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries sur ses choix de recrutement après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

    Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable de gérer la pression de la vie à Anfield après avoir ébloui dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et après avoir marqué les esprits avec la France sur la scène de la Coupe du monde. Mais on peut aussi facilement avancer que le fait d’avoir joué un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans avoir à porter trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il entrait sur le terrain et a énormément bénéficié du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool qui entre dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est au crépuscule de sa carrière à 35 ans. Barcola a eu la vie facile au PSG en comparaison du défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin de lui pour être le joueur qui fait gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et nous ne savons pas encore s’il est assez solide pour être à la hauteur de telles attentes. Il faut tout de même saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola suggère qu’il est mentalement fort. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, car il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais inspirer une moisson de trophées à Liverpool pourrait bien le remettre dans la course. À condition d’être prêt d’entrée et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola au rang de superstar. Note : A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 août : Allan (de Palmeiras à Manchester City, 34 M£)

    Pour Palmeiras : Après avoir rejeté l’offre initiale de 21 M£ de City, Palmeiras s’en est très bien sorti en arrachant 13 M£ supplémentaires au club de Premier League pour un pur produit du centre de formation qui n’était pas une superstar irremplaçable. Le géant brésilien réalise un bénéfice net sur ce joueur de 22 ans dans une opération qui correspond parfaitement à son modèle : développer des joueurs issus du club avant de les vendre pour des sommes importantes une fois installés au plus haut niveau. Allan est une nouvelle grande réussite pour le club, après les ventes récentes d’Estevao à Chelsea et d’Endrick au Real Madrid. D’un point de vue purement footballistique, en revanche, Allan ne va pas laisser un vide immense dans l’équipe. Sa flexibilité tactique et son impressionnant volume de course en avaient fait l’un des favoris de l’entraîneur Abel Ferreira, mais ses statistiques dans le dernier tiers ont été décevantes. Palmeiras occupe actuellement la première place du classement de Serie A brésilienne et n’aurait pas vendu Allan s’il n’avait pas été convaincu de pouvoir continuer sur sa lancée et décrocher des trophées sans lui dans la dernière partie de sa campagne 2026. Note : A

    Pour Man City : Le fait de céder aux exigences de Palmeiras sur le montant final pour Allan montre à quel point City est dans l’urgence en ce moment. Enzo Maresca ne peut compter que sur Jeremy Doku et Antoine Semenyo sur les côtés, Savinho et Omar Marmoush ayant tous deux rejoint Tottenham, tandis que Jack Grealish devrait lui aussi partir avant la fermeture du mercato estival. Allan offre au nouveau patron de City une option supplémentaire, avec une polyvalence suffisante pour jouer sur les deux ailes et comme piston si nécessaire. Grâce à ses appels constants et à un réservoir d’énergie qui semble inépuisable, Maresca pourra compter sur Allan pour apporter davantage de présence physique à City. En revanche, il est peu probable qu’il fasse une différence majeure dans le dernier tiers. En effet, Allan ne compte que quatre buts et deux passes décisives en Serie A cette saison, et il devra améliorer sa prise de décision et son exécution pour devenir un nom incontournable à City. Il ne fait aucun doute que le potentiel est là ; avec ses appuis et sa vitesse pour faire tourner la tête aux défenseurs, ainsi que son sens du timing pour casser les actions adverses à volonté, Allan devrait être un ajout utile dans les deux surfaces pour Maresca. Les supporters devront simplement tempérer leurs attentes concernant un joueur qui a encore beaucoup d’aspects à polir. Note : B-

    Pour Allan : Un transfert enthousiasmant qui offre au jeune joueur la plateforme idéale pour aller chercher une place en équipe du Brésil. Allan va désormais avoir l’occasion de se tester dans les environnements d’élite que sont la Premier League et la Ligue des champions, une juste récompense pour le dévouement et le professionnalisme qu’il a montrés à Palmeiras. Les exigences structurées et très axées sur la possession de Maresca devraient aussi lui convenir parfaitement. Le technicien italien privilégie des joueurs de couloir capables de permuter avec fluidité et de se recentrer au milieu pendant la phase de construction. Allan a les qualités techniques pour faire exactement cela, et ses aptitudes au contre-pressing correspondent parfaitement au dispositif de Maresca avec sa ligne haute. Il devra toutefois se battre pour chaque seconde de temps de jeu compte tenu de la profondeur de l’effectif de City. Passer d’un statut de titulaire assuré à un rôle de soutien entraînera naturellement une certaine frustration, et l’intensité du football de Premier League pourrait représenter un choc culturel. Allan devra baisser la tête et tirer le maximum de chaque opportunité qui se présentera, faute de quoi cette étiquette à 34 M£ commencera à peser lourd. Note : B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 août : Ollie Watkins (Aston Villa à Al-Hilal, 60 M€)

    Pour Villa : Obtenir 50 M£ pour un attaquant qui fêtera ses 31 ans en décembre, c’est du très bon travail de la part de Villa. Il n’y aurait jamais eu de meilleur moment pour encaisser, et comme Unai Emery l’a plus ou moins admis, Watkins ne voulait plus être à Villa Park. Voir partir un joueur aussi talismanique est un coup dur, et son remplaçant Nicolas Jackson ne sera pas à la hauteur, mais il aurait été bien pire de conserver un Watkins mécontent, qui aurait pu perturber l’équipe à l’avenir. Emery sera triste d’en être arrivé là, cependant. Avec les départs également de Morgan Rogers, Ezri Konsa et Youri Tielemans, Villa se serait vraiment bien passé de perdre un autre leader du vestiaire. Le dernier chapitre n’a pas été joli, mais Watkins est une icône moderne de Villa, qui a inscrit au moins 15 buts en Premier League lors de chacune des quatre dernières saisons. Villa ne pourra pas compter sur Jackson pour apporter les mêmes qualités de match-winner de façon régulière. L’indemnité est excellente, mais cette saga laissera quand même un goût amer. Note : C+

    Pour Al-Hilal : Un mouvement intelligent au milieu de rapports affirmant que le club cherche à résilier le contrat de Karim Benzema. Watkins a davantage à offrir en pointe, puisqu’il arrive dans la foulée d’une saison à 21 buts avec une grande équipe de Premier League. Al-Hilal peut être certain que Watkins est capable de mener l’attaque jusqu’au terme de son contrat de trois ans. Il devrait immédiatement devenir un candidat au Soulier d’or aux côtés de joueurs comme Cristiano Ronaldo et l’ancien de Brentford Ivan Toney, alors qu’Al-Hilal vise à reprendre le titre de Saudi Pro League à Al-Nassr. Le recrutement d’un joueur du calibre de Watkins donnera aussi à Al-Hilal confiance dans sa capacité à remporter sa première AFC Champions League Elite depuis 2021. Watkins est toujours un international anglais en activité, avec la vitesse et la malice pour être une énorme réussite. C’est un coup incroyable pour Al-Hilal, qui montre que l’attrait financier de l’Arabie saoudite n’est pas près de disparaître. Note : A+

    Pour Watkins : Une honte absolue. En janvier de l’année dernière, Watkins avait fait l’objet d’une offre d’Arsenal et aurait été une cible de longue date de Manchester United. Il y avait cet été suffisamment d’intérêt de Premier League pour Watkins afin qu’il reste au plus haut niveau, ou il aurait pu rejoindre Fenerbahçe après avoir, selon certaines informations, trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club turc, ce qui aurait malgré tout été bien mieux que de partir en Arabie saoudite. Watkins sacrifie les dernières belles années de sa carrière pour gonfler son compte en banque, l’expert du football saoudien Mohamed Qutob ayant déclaré à Radio WM qu’il est en mesure de gagner « au minimum 20 M£ par an », le salaire étant considéré comme exonéré d’impôt. Cela serait compréhensible si Watkins était un joueur plus âgé qui n’avait plus grand-chose à offrir, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Il pourrait probablement briller dans n’importe quel grand club européen, et continuer à être un atout important pour l’Angleterre. Il percevait aussi, selon certaines informations, 130 000 £ par semaine à Villa, ce qui est largement suffisant pour vivre dans le confort financier. Ce transfert dégage un manque d’ambition écœurant, et il devrait avoir honte de la manière dont il a mis Villa dos au mur. Watkins devrait être écarté de la sélection de l’Angleterre après avoir encaissé ses jetons au sommet de sa carrière. Une opération horrible, déplorable, qui ne fait que contribuer un peu plus à la perte de foi des supporters dans la magie du football. Note : F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 août : Emiliano Martinez (d’Aston Villa à Chelsea, 7,5 M£)

    Pour Villa : Vendre Martinez était devenu une nécessité après le recrutement de Zion Suzuki en provenance de Parme. Le champion du monde argentin n'aurait jamais accepté un rôle de doublure derrière Suzuki, et cela aurait pu provoquer des tensions dans le vestiaire. Cela n'aurait pas eu non plus de sens pour Villa de conserver un Martinez mécontent pour une deuxième année consécutive. Son engagement avait été remis en question après son transfert avorté vers Manchester United l'an dernier, et une nouvelle tentative de départ ratée aurait sûrement fait chuter sa motivation au plus bas. L'envoyer à Chelsea est aussi une bonne opération pour Villa ; en tant que huitième transaction entre les deux clubs au cours des quatre dernières années, cela ne fait que renforcer encore davantage leur relation. Même s'il restait une énorme personnalité et l'un des chouchous des supporters, c'était le bon moment pour Villa de se débarrasser de Martinez dans son effectif. Accepter une perte significative sur l'investissement initial de 20 M£ consenti pour l'ancien gardien d'Arsenal fera un peu mal, mais il n'y avait aucune raison logique pour Villa de continuer à payer son énorme salaire. Note : B+

    Pour Chelsea : Même si Martinez est devenu un peu plus sujet aux erreurs ces dernières années, il ne fait aucun doute qu'il représente une énorme amélioration par rapport à Robert Sanchez. L'Espagnol était depuis bien trop longtemps une grande faiblesse pour Chelsea ; le club n'aurait jamais pu revenir dans la course aux plus grands trophées s'il était resté numéro un. Martinez apporte une expérience confirmée en Premier League, et c'est un leader naturel avec une mentalité de gagneur à tout prix. Recruter le double lauréat du trophée Yachine pour seulement 7,5 M£ est un véritable coup pour Chelsea, dont les chances non seulement de se qualifier pour la Ligue des champions, mais aussi de pouvoir potentiellement concurrencer Arsenal dans la course au titre, paraissent désormais bien meilleures. C'est un joueur des grands rendez-vous qui n'aura aucun mal à gérer la pression liée à la vie à Stamford Bridge, et il sera aussi un mentor idéal pour le gardien remplaçant Mike Penders. Le onze de départ de Xabi Alonso a désormais très fière allure. Note : A+

    Pour Martinez : C'est le palier supérieur que le héros argentin recherchait au niveau des clubs, malgré l'absence actuelle de football de Ligue des champions à Chelsea. Le cycle de Martinez à Villa était évidemment terminé, et le club pourrait vivre une saison de transition difficile après avoir perdu tant d'autres joueurs clés. À l'inverse, Chelsea semble prêt à redevenir une force d'élite. Martinez a désormais l'occasion d'écrire un nouveau chapitre glorieux dans son extraordinaire carrière au sein de l'un des plus grands clubs d'Europe. La Juventus suivait également le joueur de 33 ans, mais Martinez est encore assez bon pour réussir en Premier League, qui est supérieure à la Serie A depuis un certain temps déjà. Passer de Villa Park à Stamford Bridge devrait se faire sans accroc pour Martinez, d'autant plus qu'il correspond idéalement au système en 3-4-2-1 de Alonso. L'Argentin est à l'aise dans la relance depuis l'arrière, contrairement à Sanchez, et il devrait exceller dans un rôle de gardien-libéro pour protéger la ligne défensive haute de Chelsea. Martinez estimera sans aucun doute qu'il peut accomplir tous les objectifs qu'il lui reste dans sa carrière avec Chelsea, et qui sait, cela pourrait même l'amener à prolonger sa carrière internationale avec l'Argentine d'un an ou deux. Note : A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 août : Nicolas Jackson (de Chelsea à Aston Villa, 65 M£)

    Pour Chelsea : Réaliser une si énorme plus-value sur un joueur recruté au départ pour seulement 32 M£ et devenu indésirable sous Xabi Alonso est un coup de maître de la part des Blues. Le fait d’avoir résisté à la tentation de prêter à nouveau Jackson malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid a aussi porté ses fruits, avec son salaire de 100 000 £ désormais définitivement retiré de la masse salariale. Jackson n’a jamais vraiment convaincu lors de ses deux premières saisons à Stamford Bridge, et ce fut la même histoire lors de son prêt au Bayern Munich la saison dernière. Il n’allait jamais passer devant Joao Pedro ou Danny Welbeck, donc une vente allait dans le sens des intérêts de Chelsea. Cela étant dit, une crise de blessures en attaque pourrait faire mal vieillir cette opération. Le club renforce aussi un rival direct pour les places qualificatives en Ligue des champions, et cela ferait mauvais effet pour les Blues si Unai Emery parvenait soudainement à révéler tout le potentiel de Jackson. Chelsea pourra toutefois toujours dire que l’offre était trop belle pour être refusée : récupérer jusqu’à 65 M£ pour la version actuelle de Jackson a sans aucun doute provoqué une satisfaction générale dans la salle du conseil. Note : A-

    Pour Villa : Jackson ne vaut tout simplement pas une indemnité record pour Villa. C’est un finisseur terriblement irrégulier et il n’a pas le même jeu complet qu’Ollie Watkins. Oui, il a cinq ans de moins que l’homme qu’il remplace, mais il est très loin d’avoir le même vécu en Premier League. Même si Jackson a inscrit un respectable total de 24 buts en 65 apparitions en championnat avec Chelsea, il a gâché bien plus d’occasions qu’il n’en a converti, tout en ayant une fâcheuse tendance à récolter des cartons stupides. Cependant, Jackson entretient une bonne relation avec Emery après avoir travaillé avec l’Espagnol à Villarreal, et le système fluide d’Emery permettra au joueur de 25 ans de se déplacer latéralement et de créer des surnombres sur les côtés ; il n’aura pas à être coincé entre deux défenseurs centraux comme c’était le cas à Chelsea. Villa a aussi tendance à attaquer avec deux hommes en pointe, donc Jackson ne sera jamais isolé. Il est difficile de l’imaginer se transformer en buteur prolifique, mais un Jackson en confiance devrait retrouver des couleurs à mesure que son implication dans le jeu augmentera. Ce n’est toutefois pas un recrutement qui va réellement enthousiasmer les supporters de Villa, après le choc de leur défaite 4-0 face à Brighton lors de la première journée. Ce serait une erreur si Villa ne cherchait pas un renfort offensif supplémentaire avant la date limite, car Jackson n’est pas assez bon pour mener une nouvelle course au top 5. Note : C+

    Pour Jackson : Après deux ans d’irrégularité et d’opportunités limitées avec Chelsea et le Bayern, Jackson sera ravi d’avoir décroché un rôle majeur sous les ordres d’un entraîneur qui avait auparavant su tirer le meilleur de lui. Emery comprend parfaitement les forces tactiques de Jackson et ses besoins psychologiques, et il sera davantage apprécié d’entrée qu’il ne l’a jamais été à Chelsea. Cependant, succéder à Watkins est une tâche intimidante et aucune patience ne lui sera accordée vu son indemnité ridicule. Si Jackson ne démarre pas sur les chapeaux de roue, les difficultés de Villa collectivement se poursuivront, et la cellule de recrutement sera sévèrement critiquée pour avoir pris un pari aussi coûteux. Les comparaisons constantes avec Watkins pourraient aussi peser sur lui, et beaucoup dépendra de sa force mentale. Jackson a au moins échappé au nuage d’incertitude qui le suivait à Chelsea et à l’instabilité qui a freiné le club ces dernières années. Villa lui offre un environnement plus stable, ainsi que la Ligue des champions, ce qui donne à Jackson l’opportunité d’un véritable nouveau départ. C’est le meilleur scénario qu’il pouvait espérer à ce stade de sa carrière, mais l’attaquant sénégalais doit désormais montrer qu’il a appris de ses erreurs passées. Note : B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 août : Omar Marmoush (de Manchester City à Tottenham, prêt)

    Pour Manchester City : Un dossier un peu étrange pour City, qui a choisi de se séparer de Marmoush seulement une saison et demie après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort, avec une réputation grandissante. Rivaliser avec la machine à buts Erling Haaland pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque est une tâche ingrate pour n’importe quel avant-centre, et City estimera sans doute que Marmoush n’a pas vraiment brillé lorsqu’il a eu sa chance avec Pep Guardiola. Sa seule et unique saison complète a été perturbée par un temps de jeu inévitablement limité, une blessure au genou et sa convocation dans le groupe de l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des nations. Fait révélateur, il a dû attendre la fin janvier de cette année pour enfin inscrire son premier but en Premier League en 2025-2026. Marmoush peut légitimement invoquer son manque de temps de jeu, lui qui a été impliqué sur six buts en l’équivalent d’environ 7,5 matches la saison dernière, mais il n’allait tout simplement jamais déloger Haaland du onze de départ, et à 27 ans, il n’est guère surprenant que City ait saisi l’occasion de récupérer un peu d’argent, Tottenham s’apprêtant à payer jusqu’à 60 M£ pour recruter définitivement Marmoush l’été prochain après son prêt initial dans le nord de Londres. Il sera intéressant de voir comment les Citizens le remplaceront, car celui qui arrivera devra se contenter d’un rôle de remplaçant. Note : B+

    Pour Tottenham : Encore une dépense excessive dans un été de décisions déroutantes de la part de Tottenham. Marmoush est loin d’avoir assez montré à Manchester pour justifier que City réalise un petit bénéfice sur ce qu’il a dépensé pour lui en janvier 2025, alors que les Spurs continuent de jeter de l’argent sur leurs problèmes après avoir flirté avec la relégation lors de saisons consécutives ; Marmoush suit Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savinho en rejoignant le club du nord de Londres pour un montant qui s’avérera exorbitant. Même si Marmoush semble avoir eu du mal à s’adapter à la Premier League, Tottenham espérera que l’arrivée du joueur de 27 ans résoudra enfin un problème à ce poste depuis le départ de Harry Kane au Bayern Munich il y a trois ans ; Richarlison comme Dominic Solanke ont été plombés par les blessures et l’irrégularité. Les Spurs doivent croire qu’avec du temps de jeu, Marmoush peut devenir un avant-centre d’élite de Premier League capable d’empiler les buts lorsqu’il est l’homme de base à la pointe de l’attaque, malgré ses difficultés à l’Etihad. En ce sens, c’est un transfert enthousiasmant, qui pourrait aider le club du nord de Londres à réduire l’écart avec ses rivaux. Note : C+

    Pour Marmoush : Avec le recul, Marmoush estimera probablement qu’il n’aurait pas dû rejoindre City l’année dernière, son court passage s’étant déroulé comme beaucoup pouvaient s’y attendre puisqu’il avait devant lui l’obstacle majeur que représentait Haaland sur sa route vers la réussite à Manchester. Même si cela peut sembler un peu prématuré, on ne peut pas reprocher à l’attaquant d’être parti en quête d’un nouveau départ en Premier League. Même s’il ne jouera probablement pas les trophées, Marmoush a désormais l’occasion de rejoindre Londres et de devenir un héros pour les Spurs, où il devrait s’attendre à être un titulaire garanti à la pointe de l’attaque. Reste à savoir s’il peut devenir le buteur dont le club manque cruellement depuis le départ de Kane. Marmoush sera déterminé à retrouver le niveau prolifique qui avait convaincu City de dépenser autant pour lui au départ, mais il devra être performant d’entrée pour éviter de subir les conséquences du tempérament notoirement imprévisible de Roberto De Zerbi. Note : B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 août : Liam Delap (de Chelsea à Nottingham Forest, 50 M£)

    Pour Chelsea : En apparence, cela ressemble à une bonne affaire pour Chelsea. Le club a d’une manière ou d’une autre réussi à vendre Delap pour 20 M£ de plus que ce qu’il avait payé à Ipswich Town pour le recruter il y a tout juste un an, et cette rentrée d’argent immédiate pourrait l’aider à conclure d’autres opérations avant la fermeture du mercato. Cependant, 20 % de la plus-value seront apparemment envoyés directement à Ipswich en raison d’une clause de revente incluse dans l’accord qui avait amené Delap à Stamford Bridge. Son départ laisse aussi potentiellement Xabi Alonso avec seulement Joao Pedro et le vétéran Danny Welbeck comme options au poste de n°9, alors que Nicolas Jackson et Emmanuel Emegha sont eux aussi fortement annoncés sur le départ. Il s’agit toutefois d’un risque calculé de la part de l’entraîneur de Chelsea. Alonso a rapidement estimé que Delap ne correspondait pas à son système, et Chelsea s’en est séparé sans état d’âme au lieu de laisser sa valeur diminuer dans un rôle de remplaçant peu utilisé. Chelsea n’a pas tiré le meilleur de Delap au cours d’une saison marquée par le chaos sur le banc, et s’en débarrasser aussi vite revient à reconnaître un échec, mais l’énorme montant final compense parfaitement le coup. Delap a finalement été totalement éclipsé par Pedro, lui aussi arrivé en 2025, et il n’y aurait eu aucun sens à le conserver une année de plus. Note : B+

    Pour Forest : Battre le record du club en matière de transfert pour recruter un joueur qui n’a marqué qu’un seul but en Premier League en 28 apparitions en Premier League avec Chelsea ne donne pas une très bonne image. Si Delap se rate au City Ground, Forest devra faire face à une humiliation publique et sa marge de manœuvre future vis-à-vis du PSR pourrait en prendre un sérieux coup. Investir autant sur un joueur de 23 ans qui a connu des difficultés de forme et de condition physique au cours de l’année écoulée ressemble fortement à un mouvement désespéré, peu importe l’angle sous lequel on l’analyse. Cela dit, Forest avait besoin d’un autre attaquant après le transfert de Taiwo Awoniyi à Coventry pour 9 M£. Igor Jesus et Chris Wood, 35 ans, ont tous deux été inefficaces lors des deux défaites consécutives de Forest contre Leeds en Premier League puis en Carabao Cup, et Delap peut apporter l’énergie qui fait cruellement défaut. À son meilleur niveau, l’ancien joueur d’Ipswich peut être un cauchemar pour les défenses grâce à son athlétisme et à sa capacité à porter le ballon à grande vitesse. C’est aussi un finisseur solide des deux pieds, et il aura faim de faire ses preuves après un passage aussi frustrant à Chelsea. Oliver Glasner croit évidemment au potentiel de Delap, sinon cette opération n’aurait jamais vu le jour. La seule question est de savoir s’il peut gérer l’immense pression qu’il aura sur les épaules dès la première minute dans un autre club ambitieux. Note : C

    Pour Delap : C’est un moment charnière dans la jeune carrière de Delap. Il a laissé passer sa chance à Chelsea, mais une réussite à Forest pourrait le remettre sur la voie d’une place en équipe d’Angleterre A. L’avant-centre presque impossible à arrêter qui a porté Ipswich à bout de bras lors de sa campagne de Premier League 2024-2025 est toujours là, quelque part, et ce changement d’environnement pourrait le ramener sur le devant de la scène. Delap était le cinquième choix à Chelsea et n’avait même pas de numéro dans l’effectif, mais il arrivera directement comme homme fort à Forest. Le City Ground est donc l’endroit idéal pour lui permettre de refaire le plein de confiance, et le style de jeu de Glasner devrait lui convenir parfaitement. Son équipe de Forest est configurée pour pratiquer un football direct, intense, qui fait mal à l’adversaire en transition, un contexte taillé pour Delap. Il a le gabarit imposant, l’agilité et la vitesse pour prendre la profondeur à volonté ; la seule question est de savoir s’il saura convertir les occasions quand elles se présenteront. Delap a de la chance de retomber sur ses pieds, mais il n’y aura pas de troisième chance à ce niveau : c’est maintenant ou jamais. Note : B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 août : Nico Gonzalez (de Manchester City à Newcastle, 52 M£)

    Pour Manchester City : Récupérer l’intégralité des 50 M£ versés à Porto pour Gonzalez en janvier 2025 est tout à fait remarquable, compte tenu de son impact limité à l’Etihad Stadium. Il n’a jamais vraiment trouvé un rôle bien défini à Manchester, et les fonds issus de sa vente devraient aider City dans sa quête d’Enzo Fernandez. Cependant, si ce dossier n’aboutit pas avant la date limite, City sera terriblement à court d’options dans l’entrejeu. Gonzalez est le quatrième milieu senior à quitter le club lors de ce mercato après Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders. En l’état, Enzo Maresca ne peut compter dans l’entrejeu que sur les recrues estivales Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, ainsi que sur Mateo Kovacic. Il n’était peut-être pas un joueur clé, mais Gonzalez était tout à fait capable d’assurer l’intérim et n’a jamais donné moins de 100 %. Cela pourrait facilement devenir une vente que City regrettera très vite, car rien ne garantit qu’Anderson et Bouaddi justifieront leurs prix astronomiques dans les mois à venir. Note : C

    Pour Newcastle : L’arrivée de Gonzalez atténue le coup dur représenté par la perte du duo clé au milieu Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, et l’Espagnol pourrait être un mentor précieux pour l’autre recrue Sean Steur, encore très brut à 18 ans. Il peut occuper le rôle de régulateur devant la défense dans le dispositif de Newcastle de Matthias Jaissle grâce à sa qualité de passe cassant les lignes et à son impressionnant taux élevé de récupérations hautes, le meilleur d’Europe la saison dernière pour tout milieu ayant disputé au moins 900 minutes (2,13). Joueur puissant physiquement, expérimenté en Premier League et avec les meilleures années de sa carrière encore devant lui, le joueur de 24 ans pourrait se révéler être un achat avisé pour Newcastle. En revanche, les supporters qui espèrent que Gonzalez remplacera directement l’influence de Guimaraes se font des illusions. C’est davantage un joueur de disruption qu’un créateur, et il n’apporte donc pas une menace comparable dans le dernier tiers. Ce n’est pas la recrue transformatrice dont Newcastle a besoin pour redevenir un candidat au top 6, mais cela devrait grandement l’aider à éviter de retomber dans la lutte pour le maintien. Note : B

    Pour Gonzalez : Même s’il s’agit sans aucun doute d’un pas en arrière en matière de compétitivité au plus haut niveau, c’est globalement un mouvement positif pour Gonzalez. Il n’a jamais été un titulaire régulier à City, mais il intégrera immédiatement le onze de Newcastle de Jaissle comme membre clé de l’équipe. S’il parvient à ramener Newcastle vers le haut du classement, la cote de Gonzalez atteindra de nouveaux sommets, et il sera vu comme un joueur spécialiste plutôt que comme une simple bonne option de rotation. Cependant, il ne rejoint pas un environnement stable propice à un essor immédiat. Newcastle traverse une phase de transition qui s’accompagnera naturellement de beaucoup de frustration, et Gonzalez portera une charge bien plus lourde sans les joueurs de classe mondiale qui l’entouraient à City. C’est un défi intimidant, rendu encore plus difficile par son prix de 52 M£, ce qui signifie qu’on ne lui laissera pas beaucoup de temps pour s’adapter. Cela dit, il possède les qualités mentales et physiques pour être à la hauteur, et ses chances d’intégrer l’équipe nationale d’Espagne seront plus élevées en raison de l’augmentation substantielle de son temps de jeu. Note : B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur le plus prometteur du centre de formation depuis Eden Hazard. Dans ce sens, le transfert à plusieurs millions de livres du milieu défensif vers l’Angleterre n’a absolument rien de surprenant. Après avoir livré une prestation d’homme du match contre le Real Madrid le jour de ses 17 ans, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des cadors européens, et sa performance exceptionnelle avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde contre le Brésil, le 13 juin, a rendu un transfert estival inévitable. Toutefois, cela reste une somme incroyable pour Lille, qui valorisait auparavant Bouaddi à environ 70 M£. Le club a déjà réalisé de très grosses ventes avec des joueurs comme Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao mais, tout comme la vente de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il ne s’agit ici que de pur bénéfice pour un club à la réputation amplement méritée en matière de développement et d’accompagnement des meilleurs jeunes talents. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y a jamais vraiment eu de doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde ses innombrables qualités en menant la Roja au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi pour City était donc d’obtenir le plus d’argent possible pour Rodri tout en trouvant dans le même temps un successeur digne de ce nom. Il faut dire que le club a atteint ses deux objectifs : 65 M£, c’est un beau montant pour un joueur de 30 ans à peine remis d’une blessure au ligament croisé antérieur ; et même si City a clairement surpayé pour Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et immense. Bien sûr, c’est énormément demander à un joueur de 18 ans que de combler immédiatement l’immense vide laissé par l’un des plus grands numéros 6 que ce sport ait jamais connus. Mais il faut reconnaître que City a mis la main sur le milieu défensif le plus prometteur du monde à l’heure actuelle (Liverpool aurait vraiment eu besoin de recruter Bouaddi !). Reste à savoir s’il peut régler immédiatement tous les problèmes, déjà évidents, de City sous les ordres d’Enzo Maresca, c’est une toute autre question... Note : B

    Pour Bouaddi : Le genre de transfert qu’il était toujours destiné à réaliser, et tôt plutôt que tard. Bouaddi est réputé pour être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il croit aussi énormément en ses qualités. Il ne doute pas de pouvoir s’épanouir au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé d’allégeance internationale, passant de la France au Maroc plus tôt cette année, puisque ce dernier lui offrait l’opportunité de disputer la Coupe du monde de cet été. Les prestations d’une étonnante maturité livrées par Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure en vue de son arrivée à Manchester. Certes, succéder à Rodri reste une tâche intimidante et il ne bénéficiera pas d’une grande indulgence vu le montant de son transfert. Mais il semble assurément posséder l’intelligence, la confiance et le sang-froid nécessaires pour faire face à l’intensité incroyable du football de Premier League. Le fait qu’il aura Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, à ses côtés dans l’entrejeu devrait aussi l’aider à alléger sa charge, et à lui enlever une partie de la pression liée à la nécessité d’être performant d’entrée. Note : B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : Voilà une nouvelle illustration du brillant modèle économique de Brighton. Les Seagulls avaient peut-être surpris en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu de terrain camerounais Carlos Baleba depuis Lille, alors relativement inconnu, il y a trois ans, mais cette décision a porté ses fruits puisqu’ils réalisent un énorme bénéfice seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à Manchester United, au terme d’une saison en dents de scie, son entraîneur Fabian Hurzeler estimant que les spéculations autour d’un transfert avaient d’abord affecté sa forme. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un montant total de 70 M£ (95,5 M$) ressemble malgré tout à une bonne affaire pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’être irrégulier. Le club de la côte sud réinvestira inévitablement cet argent sur plusieurs autres jeunes pépites, qu’il revendra ensuite avec une plus-value importante. Note : B+

    Pour Manchester United : United estimera que sa patience a payé. Le club s’était retiré des négociations avec Brighton à l’été 2025 après qu’il est devenu clair que Brighton voulait une indemnité du même ordre que les 115 M£ versés par Chelsea pour Moises Caicedo en 2023, mais il a toujours été rapporté qu’il reviendrait à la charge pour Baleba à un moment donné. Le moment est venu, Manchester United profitant de la campagne 2025-2026 assez quelconque du milieu pour conclure ce qu’il considérera comme une affaire à prix réduit, dans un été où les montants ont été grossièrement gonflés, étant donné qu’il aurait coûté bien davantage 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances irrégulières de Baleba étaient simplement le résultat d’un joueur encore un peu brut, alors que ses meilleures années sont clairement encore devant lui. Sa saison a aussi été perturbée par la Coupe d’Afrique des nations, et il a été nettement meilleur lors de la seconde moitié du dernier exercice, United ayant apparemment été encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte l’impact physique et la projection depuis le milieu de terrain que United recherche désespérément cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, surtout après sa blessure aux ligaments de la cheville en pré-saison. Mais s’il parvient à réaliser son potentiel, il sera une solution idéale à long terme à un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû se montrer patient, mais Baleba est enfin en route vers Old Trafford, dans ce qui ressemble forcément à un transfert de rêve pour un joueur qui n’est arrivé en Europe depuis son Cameroun natal qu’il y a quatre ans et demi. Brighton savait clairement qu’il recrutait un jeune joueur à fort potentiel lorsqu’il a jugé bon de débourser pas moins de 23 M£ pour l’attirer en 2023 alors qu’il n’était qu’un joueur de 19 ans relativement inconnu, et à l’exception du trou d’air de la saison dernière, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité, et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout porte à croire qu’il est destiné à devenir une figure importante dès le départ à Old Trafford, où un milieu défensif puissant figurait sur la liste des priorités depuis un certain temps. Il fera partie d’un milieu remodelé aux côtés de l’un de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, ainsi que de Bruno Fernandes, avec pour mission de casser les attaques adverses et de faire avancer son équipe balle au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure de pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un ajout enthousiasmant sur le long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 août : Savinho (de Manchester City à Tottenham, 85 M£)

    Pour Manchester City : Un candidat vraiment sérieux au titre de l’indemnité de transfert la plus ridicule jamais versée de toute l’histoire du football ! City va rire jusqu’à la banque après avoir réussi, d’une manière ou d’une autre, à enregistrer une vente record dans l’histoire du club avec un joueur qui a soufflé le chaud et le froid durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, un passage qui n’a produit qu’un total de seulement deux buts en Premier League. Les Cityzens seront ravis que Tottenham ait, une fois encore, été prêt à monter de façon aussi déroutante pour obtenir son homme, un an après avoir tenté de signer Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’il a déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les côtés, mais il reste largement le temps, d’ici à la fin du mercato, de réinvestir cette rentrée colossale, et l’effectif compte encore des joueurs comme le très coté Jeremy Monga et Jack Grealish, de nouveau en forme. Pour un joueur du calibre actuel assez moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive à l’avenir. Note : A+

    Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un montant cumulé de 185 M£ (252 M$) avaient fait hausser les sourcils, cet accord va les faire toucher le plafond. Tottenham a montré tout au long de l’été sa volonté de dépenser sans compter, et le club pouvait sans doute à peu près justifier sa folie dépensière pour cette paire de nouveaux milieux comme un élément nécessaire de la refonte de l’effectif menée par Roberto De Zerbi après deux saisons de suite durant lesquelles le club a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ pour Savinho, entre tous, laisse penser qu’ils ont peut-être perdu le fil en interne. Une telle somme exige un impact régulier de très haut niveau, et à aucun moment durant son passage à City l’ailier brésilien n’a montré qu’il était capable d’apporter cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la manière dont les Spurs sont passés d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an à littéralement le double seulement 12 mois et une saison sans relief plus tard, avec quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League. Il est tout à fait possible que Savinho finisse par donner satisfaction et connaisse un grand succès dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit au départ d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho :On ne peut que ressentir un peu de compassion pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de ce transfert monstrueux au Tottenham Hotspur Stadium, au risque d’être étiqueté comme un flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si les Spurs avaient payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression n’aurait pas été la même, mais le joueur de 22 ans sera désormais attendu au tournant et devra rapidement s’imposer comme un élément central de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a assurément les qualités pour finir par donner satisfaction s’il devient un homme de base et enchaîne les matches semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver sous les ordres du célèbre expérimentateur Pep Guardiola à Manchester. Du point de vue du joueur, il s’agit d’un nouveau départ très nécessaire dans un autre club du soi-disant « Big Six », de la possibilité de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, et d’un changement de décor attrayant avec son départ pour Londres. Toutefois, il demeure ce sentiment tenace qu’il sera toujours plombé par ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l'Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste malgré tout. Le départ de Jones signifie qu'il n'y a désormais plus un seul gamin du coin dans l'effectif de Liverpool, ce qui est assez déprimant pour les supporters. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que cela, Jurgen Klopp rêvait d'une « équipe de Scousers ». Cela dit, on peut en partie comprendre pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu'il ne lui restait qu'un an de contrat et qu'il n'était clairement plus heureux à Anfield. Même le licenciement d'Arne Slot n'a pas semblé améliorer son humeur pendant l'été, comme l'a souligné sa querelle autour du brassard de capitaine avec Dominik Szoboszlai. Cependant, si Liverpool a bien fait de rester ferme sur l'indemnité de transfert réclamée pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de façon inquiétante de nombre et de qualité au milieu de terrain. Et n'oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l'une des meilleures options de Slot au poste d'arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l'Inter : Un recrutement potentiellement malin. Beppe Marotta est une sorte de maître du marché des transferts et le PDG de l'Inter estimera probablement que Jones représente une belle opération. Rappelez-vous, même si l'on a l'impression que le produit de l'académie de Liverpool est là depuis une éternité, il n'a encore que 25 ans et il n'y a pas si longtemps qu'il jouait suffisamment bien pour se faire une place dans l'équipe d'Angleterre. Jones semble assurément correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, étant donné qu'il résiste remarquablement bien au pressing et qu'il se dépense aussi sans compter pour l'équipe. Donc, même si Jones n'offre évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, c'est sans doute un joueur techniquement supérieur, ce qui signifie qu'il a toutes les chances de connaître un succès tout aussi important à Milan que l'Écossais à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d'air plus que nécessaire. Les choses avaient fini par s'enliser pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière était au point mort et sa frustration était évidente. Il y avait des rumeurs de brouille avec Slot et il est vite devenu clair qu'il n'obtiendrait pas le temps de jeu qu'il désirait si désespérément à son poste préféré au milieu de terrain sous Andoni Iraola non plus. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu'il lui fallait. Assurément, la présence de ses compatriotes John Stones et Djed Spence devrait l'aider à rapidement prendre ses marques à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A qui, malgré toutes ses qualités, se situe indéniablement un ou deux crans en dessous de la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d'Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un montant total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui entrait dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, les occasions d’obtenir une somme aussi importante auraient été limitées si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est probablement le mieux qu’il était possible d’obtenir, malgré son statut d’international anglais et le fait que les Villans aient réclamé 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt durant l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une défense squelettique à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club va donc devoir agir vite pour lui trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un nouveau joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Manchester United, tandis qu’une grande incertitude entoure l’avenir d’Ollie Watkins et d’Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : C’est un choix déroutant de la part d’Arsenal et de Mikel Arteta. Arsenal aurait été déterminé à renforcer le côté droit de sa défense après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur avait sûrement déjà les outils à sa disposition pour faire face à leur absence et épargner au club une dépense considérable. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est de formation défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner sur ce côté si d’autres glissaient dans l’axe. Arsenal aurait peut-être dû procéder à un réaménagement avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été si préjudiciable pour une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa bloque désormais directement sa progression, et on peut en dire autant du joueur issu du centre de formation Marli Salmon. Il s’agit clairement d’un exemple d’Arteta exerçant les pouvoirs importants dont il dispose en coulisses à l’Emirates, alors que le club accède à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de forces vives avec Arsenal engagé sur quatre tableaux, mais cela ressemble à une solution coûteuse à un problème qui devrait être de court terme. Note : C+

    Pour Konsa : Il est certain qu’on ne peut pas reprocher à Konsa de changer d’air pour rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière, alors qu’il part à la recherche de trophées majeurs supplémentaires après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il devra livrer un vrai combat pour s’imposer durablement dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire au poste de latéral droit devant White dans un premier temps, et il sera presque certainement relégué dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés suffisamment aptes pour revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires assurés et de ses soi-disant « finisseurs », et c’est ce second rôle que Konsa semble le plus susceptible d’occuper à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion de Premier League, et peut-être même champion d’Europe, cela lui importera probablement très peu. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (de Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Quel exploit ! City est parvenu, d’une manière assez incroyable, à réaliser un bénéfice modeste mais significatif sur un joueur qui a connu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant laissé une impression positive dès ses débuts en Premier League, avec un but et une passe décisive lors de sa première apparition contre les Wolves en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a rien fait pour améliorer les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, cela a anéanti le moindre espoir qu’il avait de redresser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant afin d’aider à financer un transfert planifié de l’un des favoris d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut tout à fait soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Un nouveau signal fort, et peut-être le plus marquant à ce jour. Al-Qadsiah a la réputation méritée d’être l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais recruter Reijnders constitue une véritable démonstration d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement que Brendan Rodgers est capable de superviser une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a assurément fait du bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, avec une quatrième place d’Al-Qadisah en Saudi Pro League 2025-2026 due en grande partie à une série record pour le club de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce type de forme sur le plan national tout en gérant une toute première campagne d’AFC Champions League Elite. Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’un international du calibre de Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui emménagera bientôt dans un tout nouveau stade de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, en particulier à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait se battre pour les plus grands trophées du football de clubs. Alors pourquoi a-t-il maintenant décidé de passer ce qui devrait être les années de sommet de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il pourrait finir par regretter sa décision d’un point de vue sportif. Reijnders est un milieu de terrain techniquement doué, avec le sens du but, il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah et il existe un risque très réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas lors du prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà révolu. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les supporters de City, mais perdre leur meilleur joueur suscitera une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, lui qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu reculé, Rodri a porté le succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre chutait à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su se montrer décisif dans les plus grands matches, notamment avec le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et à plusieurs reprises lors de matches décisifs pour le titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la possible arrivée d’Ayyoub Bouaddi le voit bien trop jeune et inexpérimenté pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a un travail colossal devant lui pour ajuster le plan tactique de City et faire en sorte que le club puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement fort qui envoie une onde de choc à travers le football européen. Le Barça était déjà grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela semble désormais joué d’avance. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la pièce manquante pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme parfait pour apporter de la stabilité à l’équipe de Flick. Il sera assurément beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça en phase de transition avec Rodri au nettoyage. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer instantanément, étant donné que l’effectif du Barça regorge de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait réagir après la perte de Frenkie de Jong, qui, selon certaines informations, est engagé dans une course contre la montre pour revenir avant la fin de l’année après une blessure aux ligaments du genou, et Rodri est une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait dominer sur les scènes nationale et continentale pendant les deux ou trois prochaines années maintenant qu’il dispose du Ballon d’Or 2024 pour mener le jeu. Note : A+

    Pour Rodri : C’est une suite logique pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pâlit face à l’opportunité de ramener le Barça tout en haut du football mondial, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était tant habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid ces dernières années, et un retour dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo en sélection, l’adaptation au Camp Nou devrait être sans accroc pour Rodri, dont on attendra qu’il occupe le même rôle de patron total dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait proposé à Rodri une offre financière bien plus attractive, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus fructueux de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 août : Ferran Torres (de Barcelone au Paris Saint-Germain, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu de la part des supporters du Barça l’amour qu’il estimait mériter, mais il n’est pas si difficile de comprendre pourquoi. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total respectable de 65 buts durant ses quatre années au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe d’Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et a exaspéré les supporters avec sa finition irrégulière. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça était déjà en manque de solutions offensives après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y allait jamais avoir de meilleure occasion d’encaisser. La cote de Torres a atteint un sommet absolu après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ transmise ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour Torres lors de sa signature en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il avait prolongé son bail en raison d’une clause spécifique de l’accord. Se délester de son imposant salaire a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus influent dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

    Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais s’attacher les services d’un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie réussite pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection chez les seniors avec l’Espagne en 2020. La fluidité positionnelle a été au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les deux ailes. Il entretient aussi une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait produire des effets immédiats pour les doubles champions d’Europe en titre. Il y a de fortes chances que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience au plus haut niveau fera aussi de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplacement poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que l’attaquant portugais, notamment par ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

    Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme une montée en gamme, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui est compréhensible. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé consécutif en Ligue des champions à l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, quand il avait justement Luis Enrique à sa disposition. Cependant, la réalité est que la situation de Torres à Paris ne sera en rien différente de ce qu’elle était pour lui en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui vers lequel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme tête d’affiche au Parc des Princes après être resté si longtemps dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG n’améliorera pas son héritage, cela ne fera que confirmer davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (de Tottenham à l’Atlético de Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Spurs a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial en vendant Romero à l’Atlético de Madrid, ce qui constitue une mauvaise opération, peu importe l’angle sous lequel on l’analyse. Certes, le club l’a tenu éloigné de ses rivaux de Premier League, mais le joueur de 28 ans est en plein dans ses meilleures années, et il a été l’un des meilleurs éléments de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Tottenham pouvait, et devait, tenir bon pour obtenir une indemnité plus élevée. Cela dit, le moment semble malgré tout bien choisi pour une séparation. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical la saison dernière, et a écopé de deux cartons rouges alors que Spurs luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et le compatriote argentin de Romero, Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l’effectif reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Spurs de mener une vraie reconstruction sous Roberto De Zerbi sont meilleures maintenant qu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone, celle de gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à s’intégrer dans le vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina pour la Roma, l’arrivée de Romero solidifie à nouveau l’arrière-garde de l’Atlético. Il devrait probablement être le principal point d’ancrage du trio défensif de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser beaucoup trop de buts la saison passée, tout en apportant des qualités de leadership essentielles. Ce n’est pas seulement une association idéale, c’est aussi un choix intelligent qui devrait grandement aider l’Atlético à réduire l’écart avec Barcelone au sommet de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui lui échappe tant. Le fait qu’il ait été recruté pour un bon 20 M£ de moins que sa véritable valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l’Atlético de boucler encore un ou deux gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Naples et l’Inter, entre autres, s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’avait d’yeux que pour l’Atlético, et forcer la conclusion de cette opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et celles-ci seront célébrées au Metropolitano d’une manière qu’elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. En Premier League, les critiques voyaient en Romero un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le mouvement idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau en progression avec De Zerbi à sa tête. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League : elle se joue sur un rythme plus tactique, qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a aussi quatre coéquipiers avec l’Argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, à disposition pour l’aider à s’installer rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (de l'Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais un gros coup de pouce pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a pratiquement été l’unique éclaircie d’une saison 2025-2026 par ailleurs morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre les deux chiffres à la fois pour les buts (17) et les passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un sérieux revers. Cependant, comme Cruyff l’a en quelque sorte admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le type d’offre que le PSG a mis sur la table pour son joueur le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent issu de la chaîne de production de l’Ajax, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, lequel, faut-il aussi le souligner, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il fait, mais la question de savoir si le club dispose actuellement d’assez de qualité offensive pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain est désormais largement sujette à débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair à ce jour que Bradley Barcola est sur le départ. Depuis le début, on soupçonne fortement le PSG d’être tout à fait disposé à encaisser un gros chèque pour l’attaquant français, qui était l’homme de trop sur le front de l’attaque la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, le double champion d’Europe en titre a habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant son attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et l’avantage, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Aklouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une couverture de qualité au titulaire habituel du côté gauche, Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : Sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire régulier dans l’équipe de stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré la sélection de la Belgique pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr avancer que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait avoir un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, pendant que Luis Enrique ménagera ses hommes clés avant et après leurs sorties européennes en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander si c’est vraiment le bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (Tottenham à l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quoi qu’on en pense, il s’agit d’une nouvelle opération mercato déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une énorme somme d’argent cet été, en payant sans doute trop cher, sans récupérer grand-chose via les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence n’a jamais été aussi élevée en ce moment, après être devenu une sorte de héros culte pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides, à la fois au poste d’arrière droit et d’arrière gauche, lui qui a disputé les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes figure un tacle glissé de dernière minute en demi-finale contre l’Argentine, devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres est sur le point de ne récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut véritablement soutenir que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt durant l’été, sans parler du fait qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, de la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après avoir recruté Andy Robertson en transfert libre, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup de maître pour l’Inter, qui s’est rabatté avec succès sur Spence après avoir vu l’homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à l’expiration de son contrat et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri d’un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence est absolument parfait pour ce rôle : latéral offensif capable aussi bien de se projeter vers l’avant que de museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente un progrès sur le plan défensif et il a aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer l’excellent Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront également ravis du montant de l’opération. Il a été rapporté que Tottenham réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont porté leurs fruits puisqu’ils obtiennent le joueur de 26 ans pour un prix dérisoire. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque entièrement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sûrement qu’il passe à quelque chose de plus grand et de meilleur, et à juste titre après ses impressionnantes performances en Coupe du monde. Bien qu’il ait fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a beaucoup été balloté au cours de ses quatre années comme joueur des Spurs : il n’a disputé aucun match lors de ses deux premières saisons, a été prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et a été qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien à la tête de l’équipe. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif professionnel, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui, bien sûr, disputera la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté John Stones, son coéquipier avec l’Angleterre, plus tôt lors de ce mercato, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui sera une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Ligue Conférence n’a peut-être pas obtenu autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du modeste club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à revoir ses exigences à la hausse pendant les négociations, allant même jusqu’à réclamer à un moment donné le montant de sa clause libératoire, fixée à 50 M€ (43 M£/58 M$), mais un compromis important a été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, de 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les négociations après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas non plus exactement un jeune prospect à très fort potentiel pour lequel le Rayo aurait pu obtenir beaucoup plus. Cet argent contribuera néanmoins à aider le Rayo à se renforcer et à capitaliser sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait assurément besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier de l’effectif. Cependant, des interrogations subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il a été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué au cours de sa carrière, et il a de grands souliers à chausser, alors que Cucurella s’est imposé comme sans doute l’un des meilleurs à son poste sur la planète. Hato a affiché une grande solidité dans la dernière partie de la saison passée et jouit d’une très haute estime, si bien que Chavarria devrait très probablement tenir un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse à un poste problématique comparé à un joueur comme Lewis Hall, estimé à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, après sa signature au Rayo en 2022 par Andoni Iraola, aujourd’hui entraîneur de Liverpool. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière offensif et agressif, à l’aise balle au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais âgé de 28 ans, il s’offre un transfert de rêve vers l’un des poids lourds de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il bénéficie de nombreuses opportunités pour faire ses preuves sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un mouvement judicieux qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo, et compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour que le champion de Liga puisse enregistrer davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a été titularisé qu’à 11 reprises en championnat sous Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne s’appuie plus sur lui depuis un certain temps pour tenir sa ligne défensive. La dure réalité, c’est qu’Araujo ne faisait pas partie des plans de Flick, et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une indemnité significative l’été prochain pour un joueur indésirable. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, car l’effectif du Barça semblait déjà limité dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool verserait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin de répondre à une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet encore en phase de retour à 100 % après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier, il a du sens comme solution temporaire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Il reste à voir s’il pourra s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver automatiquement des repères avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait hésité à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible plus tôt durant l’été, mais un gros investissement sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait représenté une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une occasion en or de rejouer semaine après semaine et de reconstruire sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses difficultés de régularité, et il sera conscient des répercussions potentielles en cas d’échec. Il sera sûrement extrêmement motivé à l’idée de faire mentir ses détracteurs, avec l’objectif de reprendre vraiment du plaisir à jouer au football, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a vu demander une pause pour sa santé mentale. Le soutien bruyant et passionné du public d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme coup d’adrénaline. C’est aussi un défenseur qui défend en avançant, qui apportera une véritable présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs élémentaires qui lui ont valu tant de critiques au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir obtenu un montant assez conséquent pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son émergence en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un pur bénéfice pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide durant une période compliquée pour le club, répondant même présent au moment où il en avait besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025, en pleine crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes étaient nécessaires étant donné que le club comptait 10 défenseurs centraux dans son effectif. Il y avait parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais le club n’a visiblement pas pu résister à la tentation d’encaisser un pur bénéfice. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous les ordres de Cesc Fabregas que le club recrute des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà affiché son ambition en conservant Nico Paz une année de plus, et techniquement, Chalobah va devenir la recrue la plus chère de son histoire. Reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut manquer de constance et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de son lien de 19 ans avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) semble un peu élevé, mais Côme espérera que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été balloté par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la direction des Blues cherche depuis un certain temps à encaisser sur son cas ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était disposé à le vendre, et un an plus tard, il a été privé de son numéro de maillot et prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement montré par son activité sur le marché des transferts que Chalobah reculerait de nouveau dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un pur bénéfice a évidemment pesé dans la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de jouer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a créé un énorme vide au milieu de terrain, mais celui-ci ressemble désormais au gouffre de Springfield dans Les Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a terminé meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le plus élevé de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent porté ses coéquipiers à bout de bras. Matthias Jaissle aura une tâche monumentale pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec suffisamment d’expérience n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, alors qu’il cherche à capitaliser sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard dans un rôle de numéro 8 et alléger la charge créative qui pèse sur le capitaine d’Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera performant d’entrée compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La force du milieu de terrain a été l’une des raisons majeures du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir comment un adversaire national pourrait désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils croisent à nouveau le Paris Saint-Germain, ce qui est de très bon augure pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée qui les fuit tant. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir un cap et de rejoindre l’une des équipes de l’élite européenne. Il est en plein dans la force de l’âge, comme il l’a prouvé sans le moindre doute lors de la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence sur le jeu, avant toutefois une sortie cauchemardesque en huitièmes de finale face à la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis un certain temps, et Arsenal lui offrira la plateforme nécessaire pour atteindre la dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l’œil pour la passe qui fait la différence, et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de ne jamais renoncer, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases du futur héros culte taillé sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas intimidé par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau coup dur pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Bien sûr, le club espérera que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais rien ne le garantit. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et beaucoup dépendra de sa capacité à s’adapter rapidement. Si ce n’est pas le cas, il existe un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande considérablement réduite. À l’inverse, le Real pourrait tout de même ne pas avoir l’utilité de Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le repousse encore plus bas dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais de nombreux obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une saison 2025-2026 décevante, même si le club devra prendre en charge une part significative de son salaire de 3,5 M€ par an. Mastantuono apportera sans aucun doute davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi un choix intelligent pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens issus de championnats étrangers en conformité avec les règles de la Serie A avant la fermeture du mercato. Nouer une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au Stadio Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une énorme déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup de bruit médiatique, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre bilan de trois buts a difficilement justifié l’engouement qui l’entourait. Mastantuono a aussi eu du mal avec une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, surtout lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup de maturité à acquérir, et un départ en Serie A lui permettra de le faire loin de l’intense exposition médiatique du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans sa carrière, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté à nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il était enfin censé être le n°1 à l’Etihad la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, reléguant immédiatement le jeune Anglais plus bas dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation de club qui privilégie sans état d’âme les impératifs économiques aux émotions et aux sentiments, et d’un point de vue financier, le club sera très satisfait d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. C’est dommage de voir partir un autre jeune issu du centre de formation, très prometteur et avec un potentiel pour l’équipe première, mais c’est ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et pourrait être un outsider pour une place européenne s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre très convoité Harry Wilson et le défenseur bosnien très prometteur Tarik Muharemovic, apportant une solution de très haut niveau à un poste qui posait problème aux Whites. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le gardien de 23 ans était suivi de près par Newcastle et aurait pu choisir parmi plusieurs équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait très bien réclamer le double de cette somme à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative de carrière loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à la fin de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans le groupe du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question la décision de rejoindre Leeds plutôt que des clubs comme Newcastle ou ceux du soi-disant « big six », mais Trafford sera l’indiscutable n°1 à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moindre. Il croira discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers des choses encore plus grandes. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur signé il y a seulement un an, c'est une affaire exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à un niveau supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été le moteur de la course de Leipzig vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l'avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n'est pas étranger aux grosses ventes de ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts en dépend. Le club s'en remettra et dénichera bientôt un autre joyau, et si Diomande réussit ses débuts au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de découvreur de talents d'élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être le seul moyen de s'offrir ses priorités sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de plus de solutions sur les ailes, puisque Rodrygo ne devrait pas revenir avant 2027 alors qu'il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour évoluer sur les deux côtés. Certains ont suggéré que l'adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu'Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l'agilité nécessaires pour déstabiliser les défenses, ainsi que la puissance et l'intensité pour se battre et récupérer le ballon. Diomande reste encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa connaissance de la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Devancer des clubs comme le PSG et Liverpool pour obtenir la signature de Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers les sommets sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient jusqu'à l'existence de Diomande à la même époque l'an dernier, lorsqu'il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, après la relégation du club de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n'a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté avec l'équipe réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s'est rapidement imposé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s'en est admirablement sorti sur la plus grande scène tandis que la Côte d'Ivoire atteignait les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une multitude de grands clubs européens, mais il n'avait sans doute jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabeu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu'il se retrouve déjà dans cette situation, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu'il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait sans doute dû quitter Anfield à l’issue de l’exercice 2024-2025, sur une note digne de la régularité surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool lors des huit années précédentes. Cependant, il n’y avait rien de surprenant à ce que Salah accepte l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené leur course au titre de Premier League sous les ordres d’Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point son déclin serait brutal la saison suivante. L’Égyptien n’a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League et n’a remporté aucun trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont connu une nette baisse de régime, notamment les recrues record Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la détérioration de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool semblait aussi meilleur sans Salah sur le terrain, parce que son efficacité offensive s’est évaporée et que son manque de travail défensif a été exposé après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé selon certaines informations à 400 000 £ par semaine, a fini par être résilié d’un commun accord, un gaspillage d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas obtenir d’indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus grands coups de l’histoire de la Süper Lig turque. Les meilleures années de Salah sont assurément derrière lui à 34 ans, mais faire signer le Joueur de l’année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Süper Lig qu’une seule fois au cours de ce siècle et reste clairement dans l’ombre de Galatasaray et de Fenerbahçe. Le club peut légitimement espérer réduire l’écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve qui devrait aussi considérablement renforcer le profil mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à créer immédiatement une entente avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la façon dont on l’analyse, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur libre rejoignant la Turquie en l’espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour s’être placé au-dessus des besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à terminer en douceur sa brillante carrière dans l’indifférence. Il semblerait qu’aucun autre grand club en Europe n’ait manifesté d’intérêt pour l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d’agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais uniquement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la manière dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, transfert libre)

    Pour Brentford : Une situation assez étrange pour Brentford, qui n’allait probablement jamais se mettre en travers du chemin de Henderson, 36 ans, quand Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais était toutefois un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et un rôle de titulaire la plupart du temps. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka vers Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là plutôt calme, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire : le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour un montant record de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge, cela marque un virage radical par rapport à la précédente stratégie de transferts de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’accumuler certains des meilleurs jeunes talents disponibles dans le vague espoir qu’ils puissent devenir à l’avenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, vénéré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera tous les attributs recherchés par Chelsea dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui a cruellement manqué de tout cela ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan purement footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a cependant montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son vécu pourraient être inestimables dans ces situations de bascule où Chelsea a souvent flanché. Il devra toutefois convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se mettant à disposition et en s’entraînant même malgré une fracture du bras aussi insolite qu’accidentelle subie après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, qui n’aura même pas besoin de déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sans aucun doute très attractive pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra contribuer à ouvrir une nouvelle ère en dehors de celui-ci alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands trophées. Cela ressemble à une mission dont Henderson se délectera, et il serait difficile de parier contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, moment où il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, ne fait qu’ajouter la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important au vu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e deal conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais de seulement le troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir l'Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à finir dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de progression par la passe et a couvert chaque centimètre du terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable le départ de leurs meilleurs talents, mais la sortie de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de progresser vers une qualification en Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco relevait presque de l'évidence pour Chelsea après sa saison de l'éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu et sur le flanc gauche, Barco s'étant d'abord fait un nom en tant qu'arrière latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea peut compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup dur si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que pendant huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l'ayant recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a obligé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé à l'intensité du football anglais cette fois, et Alonso est l'entraîneur idéal pour lui permettre de franchir un cap. L'expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera aussi très bénéfique à Barco, malgré le fait qu'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il fait preuve de patience et absorbe autant de sagesse que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile d’exagérer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se retrouve privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en sera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à obtenir un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est revenu de son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea a indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement résilients », alors que le club laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne particulièrement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance, malgré le fait qu’il soit dans le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus faire seulement le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de sa carrière de 18 ans en Premier League sur le plan du nombre de buts (13), son deuxième meilleur total étant arrivé en 2024-25. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble parti pour jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail en matière de départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Le recrutement de Welbeck constitue évidemment une opération à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership puissent avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est encore parfaitement capable d’être performant. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura la possibilité de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, de se voir accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club recherche un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne beaucoup de minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premières phases des compétitions de coupe. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-28. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une vraie complicité à Brighton et dont il pourrait être le mentor parfait, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais c’était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui rendait toujours peu probable qu’une prolongation lui soit proposée. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à un sérieux obstacle pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse subi pendant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement ruiné ses chances sur ce point. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu une décennie brillante à l’Etihad, devenant un élément clé de l’arrière-garde et aidant le club à réussir un fameux triplé en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions tant attendue. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait sans doute du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait de toute façon pas rapporté une grosse indemnité de transfert. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi soulagé qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans qui, selon certaines informations, vaut environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais puisse rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa solidité physique. Dans un bon jour, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie aura un impact physique moindre sur un joueur que son corps a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri peuvent aussi très bien voir cela comme une sorte de coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal dans le dossier du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement derrière lui ses problèmes physiques en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, sur le plan national comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League pour le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier à City, Manuel Akanji, à San Siro et aura de bonnes raisons de croire à une place de titulaire dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu, aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, par ricochet, lui permettre de rester dans la course au niveau international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a dépensé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise dans un laps de temps aussi court, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Conference League lors des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances de défenseur dominateur et à l’aise balle au pied, Palace devait s’attendre à susciter de l’intérêt pour l’international français et aurait été au courant du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club peut estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, vu l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties en janvier sur Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de revoir en profondeur son secteur des défenseurs centraux, aucune de ses options actuelles, assez confuses, ne s’imposant comme une solution fiable à long terme, hormis Levi Colwill, désormais remis. Mis à part l’international anglais, c’est un peu le désordre ; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement apporté, et leur avenir est donc incertain. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera sans doute que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central confirmé en Premier League et international français à part entière qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale au profil solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international A avec la France et a disputé une Coupe du monde pendant ses deux années comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’occasion de franchir un cap en rejoignant cet été un club du soi-disant « big six », après une série de performances solides et régulières dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso au poste de défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, et des incertitudes entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments sans doute partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, tant il a joué un rôle essentiel dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’ancrage de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest avançant la seconde somme, cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici fait une excellente affaire aux dépens de City. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale, et même si ce n’est pas le cas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil idéal. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a eu plus de ballons touchés et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, peut finir par devenir un grand joueur. Mais il reste sur deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il est tout simplement impossible que City aurait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert va s’accompagner d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il y a beaucoup d’incertitude autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est une occasion en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé fixé par le club, à savoir 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la préparation de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa assorti d’une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant de l’opération, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira certainement, surtout après avoir tout juste signé Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Vu à quel point Garnacho a été inefficace durant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi inquiéter les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal artisan de cette piste, lui qui voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble qu’il y ait un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps déjà de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable lors de son passage à Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa sera toujours contraint de l’acheter à la fin de la saison, probablement pour une grosse somme. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits issus des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, et Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant été décevants, et le départ de Rogers laisse une place à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se tromperait s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après qu’une qualification en Ligue des champions a une nouvelle fois été obtenue, ce qui représente un atout pour la recrue. Garnacho gardera aussi sûrement à l’esprit le cas d’Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un prêt très accessible avec obligation d’achat conditionnelle ; il devait simplement disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur l’a déjà fait par le passé, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (de Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait sans aucun doute davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue un revenu record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance du Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent aussi avoir été plutôt fluides, Arsenal ayant finalement répondu à l’évaluation du champion de Belgique pour son ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme représentera énormément pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas à la suite de la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, signant un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, aidant Bruges à remporter le titre de champion et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr une part de risque dans cette opération, même si le montant semble représenter une valeur correcte sur le marché actuel ; Tzolis a beaucoup souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, donc des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse nécessaires pour réussir. Les Gunners devront peut-être faire preuve de patience avant de voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option de rotation utile. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi est désormais de maintenir les standards élevés qu’il s’est fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et a donné la priorité à leur intérêt, il sera donc sûrement ravi que le transfert se soit concrétisé. Maintenant, le plus dur commence alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund à Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Il ne restait plus qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement un actif assez précieux l’an prochain. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité durant ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement judicieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient, cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut annoncé de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui en fait une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert au timing parfait. Adeyemi avait tout du futur crack lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon dans les premières semaines de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter l’intégration d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque du Barça en pleine refonte cet été. En résumé, cela ressemble au bon transfert au bon moment pour Adeyemi, qui ne trouvera pas meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, alors que Chelsea n’a aucune compétition continentale à attendre du tout. Et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son joueur le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui contribuera largement à aider Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment que c’est une nouvelle preuve que les riches propriétaires de leur club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal dans la course pour signer l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre de la « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût du transfert de Rogers. On ne peut nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui n’a derrière lui que deux saisons correctes en Premier League, et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un rebondissement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On supposait que Rogers avait fait du transfert à l’Emirates sa priorité, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’il s’est laissé séduire par Alonso, qui a évidemment fait du très bon travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le choix surprise de Rogers pour Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et dans un état de changement permanent, c’est un transfert qui pourrait très bien tourner pour Rogers, d’autant qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier de Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, nous pourrions voir pas mal de célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup très dur. La propension de Tielemans à accumuler les blessures est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert pendant l'absence de Tielemans, écarté plus tôt cette année en raison d'une blessure à la cheville, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en boulet de canon en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est particulièrement difficile à avaler, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une approche pour Tielemans avant qu'il n'apparaisse que le transfert était proche d'être bouclé. Par conséquent, le club mérite du crédit pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup joué, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'effondrement du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte en sélection avec l'Uruguay, et l'impossibilité pour United de conclure des accords pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur, une expérience, une polyvalence et une qualité très nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'un des recrutements de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que peut-être même lui pensait avoir laissé passer. Tielemans est annoncé depuis longtemps dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait pas vraiment devoir se produire à ce stade de sa carrière pour l'ancien milieu de Leicester City, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est en soi un immense club. Cependant, United est incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une énorme étape pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute la possibilité de mettre en avant sa merveilleuse palette de passes et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit, puisque le club a accepté de vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour d’un prêt réussi au club frère Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en enchaînant les apparitions tout au long de la saison 2025-2026 et en se montrant souvent convaincant lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a visiblement pas été jugé intouchable, et l’offre de United, de 48 millions de livres (64 M$) plus 2 millions de livres de bonus pour un milieu qui n’est pas encore un titulaire garanti, était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté en 2023 comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 millions de livres. Cette décision cynique sur le plan économique laisse un goût amer, mais l’importante somme proposée signifie que l’affaire était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec tendresse. Note : B-

    Pour Man Utd : Un de ces transferts qui laissent un léger sentiment d’incompréhension de toutes parts. Après avoir manqué ses cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Man City et à Tottenham, United s’est tourné dans la précipitation vers Santos afin d’éviter un scénario où Mason Mount serait son seul milieu senior reconnu au moment du début de sa préparation estivale le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est toujours à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au niveau de leurs cibles précédentes, et un package de 50 millions de livres est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire assuré une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une importante marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné entre titularisations et passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quitte les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra davantage de minutes à Old Trafford que celles dont il a bénéficié à Stamford Bridge, et многое dépendra aussi des autres recrues que United fera venir, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du défilé sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera mécaniquement plus de minutes puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une pièce majeure dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise contre Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite brutalement rappelé à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, et l'équipe d'Eddie Howe a terminé 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, entre toutes les équipes, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qu'il y a de vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les prochaines semaines. En gros, avec les propriétaires saoudiens du club qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres malheurs s'annoncent, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue sensationnelle. Un jour seulement après avoir bouclé un transfert historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. Que cela soit un signe de désespoir ou une marque d'ambition reste sujet à débat. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble offrir une garantie encore supérieure de s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, toutefois, les fans ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club surclasser ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. L'idée générale était que si Tonali devait quitter le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'un des plus grands clubs d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des moyens suffisants pour exaucer le souhait prêté à Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix fixé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un énorme « si », ce transfert finira peut-être par bien tourner pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont perturbé la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Les mains de l’Inter étaient peut-être liées, il faut le reconnaître ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie durant l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle très bonne affaire pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real, et ce prix est bien inférieur aux 30 M€ que le Real aurait, selon certaines informations, mis de côté pour un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse Madrid avec une certaine forme de déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il n’est pas non plus exactement une alternative à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de soutenir qu’il ne peut pas être une solution d’attente correcte pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce genre de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions comme piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 et en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu réduite au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il maintient Alexander-Arnold hors de l’équipe, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Un montant énorme qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards appuyés de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham soit parvenu à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation plutôt défavorable. Pour cela, la direction du club, à juste titre très critiquée, mérite quelques rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde s’est jouée à presque rien avant de se terminer par un maintien, les Spurs ont agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si débourser 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, là on passe au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, il y a une indéniable impression de précipitation dans cette opération. Tottenham, comme l’a montré aussi son intérêt pour Sandro Tonali, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour transformer son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à payer le prix fort pour Fernandes afin d’écarter l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour les Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. En effet, pour remettre les montants en perspective, le PSG a payé 60 M€ à Benfica pour Joao Neves et Fernandes est très loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un transfert étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri aux Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points devant West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce choix des allures de simple mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre palier. Il doit bien sûr y avoir une certaine inquiétude concernant la durée réelle du passage de l’Italien aux Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes intégrera immédiatement le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a progressivement grandi durant cette période. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'une des meilleures équipes d'Europe. Certains pourraient avancer que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu'il y avait toujours une chance de le voir briller en Amérique du Nord, mais cela reste tout de même un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est aussi probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l'obligation récurrente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n'avait fait qu'augmenter ces dernières semaines en raison de ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl au moment de l'officialisation du transfert, c'est une opération sur laquelle le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s'agissait pas d'une décision réactionnaire liée à l'émergence soudaine d'un joueur lors d'une Coupe du monde ; les Bavarois étaient depuis longtemps convaincus que Saibari possédait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en cause. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du grand public avec ses prestations dynamiques en attaque au sein d'une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a bouclé le classique transfert « de rêve » vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ où figurent Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait virer au cauchemar ! Cependant, les plus belles années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un petit nuage en ce moment et il estime logiquement pouvoir être un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’une nouvelle opération particulièrement judicieuse pour l’Atalanta. Le montant conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches en équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il soit très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu qu’il rejoigne le champion d’Italie, donc c’est assurément un coup en ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, qui a été nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien adapté aux exigences de la Premier League. Toutefois, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, on a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait largement surpassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec une seule saison correcte dans l’élite à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat des Blues, selon les informations rapportées, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle mise sur la table par les Nerazzurri, peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède toutes les qualités pour réussir en Premier League et il a apparemment sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’emmener à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une pièce importante sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème de numéro 9 du PSG, mais il a passé l’écrasante majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en reconvertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie pas vraiment une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il soit encore dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’aide pas non plus. Dès lors, les meilleures équipes du monde n’étaient guère prêtes à se bousculer pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Avec une seule opération sensationnelle, le PSG a pourtant récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Évacuez d’abord une chose : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un gros potentiel à Benfica et prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui n’est guère dans une situation financière florissante. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert peut très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour recruter Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons bien qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien de comparable en matière de garantie de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avions pensé, lorsque Ramos avait inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre très prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre une réelle pression sur Ronaldo et Martinez. L’histoire a été similaire à Paris, où l’avis général était que, si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à lancer depuis le banc, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe de l’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si le montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très judicieuse de la part de Brighton, qui va renforcer sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’affaire est d’autant meilleure que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été rapporté auparavant qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Brighton réinvestira inévitablement cette somme sur un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune de Tottenham Luka Vuskovic dans son viseur, dans ce qui constituerait un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Le club ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Tottenham a été poussé à surpayer le défenseur central après l’apparition de ces informations selon lesquelles Brighton le valorisait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un deal à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait réalistement dû coûter autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur redoutable et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League Chelsea et Liverpool étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble quasiment certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son collègue en charnière centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur aguerri à la Premier League qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une excellente qualité de passe et le type de combativité et de leadership qui lui a cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et pourrait bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Chelsea comme Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé l’intérêt qui leur était prêté, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune forme de football européen. Pour avoir déjà travaillé avec l’Italien au tempérament bouillant, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’intégrer rapidement. Pour Tottenham, la seule direction possible est vraiment vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté tardivement la menace de relégation en 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être pénalisé par une lourde clause de revente de 50 % dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un bénéfice de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste conséquent pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait toujours probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a été convoqué dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait aucune marge de manœuvre concernant le montant. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, est intervenu pour détourner l’opération malgré des discussions déjà très avancées et une offre des Magpies qui aurait, selon certaines informations, été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un ailier aussi prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur bien nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi dur défensivement, le joueur de 22 ans semble être le profil idéal pour le style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur poussant apparemment pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois s’assurer que le jeune Espagnol ne barre pas la route de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait, selon certaines informations, convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, il faut penser que la décision entre les deux revenait au joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade, et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global, Liverpool étant toujours attendu sur le dossier de l’ailier très prometteur du RB Leipzig, Yan Diomande, mais il devrait malgré tout avoir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme dès le départ. Si les Reds l’avaient lié à un nouveau contrat lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne victorieuse en 2024-2025, ils auraient alors pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti gratuitement après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales vertigineuses de Konate, qui s’élèveraient à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril qu’il était proche d’un accord. Liverpool a, au moins, déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste un énorme gaspillage de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc présumer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il réclame, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert, représente un risque au vu des prestations très médiocres du défenseur central tout au long de la faible défense de titre de Liverpool. Il convient de rappeler que les Merengue auraient décidé de mettre fin à leur intérêt pour le joueur dès novembre dernier, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il est probablement encore loin des années de plénitude pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner étant donné l’examen intense autour du Real Madrid, aussi bien de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite trouver ses marques comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura beaucoup moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en bouclant un transfert libre vers Madrid, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il a l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel de l’un des plus grands clubs du monde dans le nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et inventif, qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait autant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais c’est un départ qui se profilait depuis quelque temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Malgré tout, ses qualités techniques, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a mis la main gratuitement sur un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi devancé son grand rival, le FC Barcelone, dans ce dossier. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même amené Bernardo à s’exprimer lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité, et l’opération a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été remarquable. Peut-être plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo, international portugais, du Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva était annoncé en partance vers l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, encore et encore, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, cependant, impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il va enfin avoir l’occasion d’évoluer pour l’une des superpuissances traditionnelles du football européen. Certes, le Real Madrid traverse une période difficile, après avoir été dépossédé du sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son trône est un défi qu’il accueillera sans aucun doute avec enthousiasme, et qu’il appréciera. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être un peu dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo possède l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela semble être une opération étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui s’est imposé comme une figure défensive clé chez les Blues depuis son arrivée en 2022 après des débuts peu encourageants, donc le voir partir à perte est quelque peu déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea a clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il a ouvertement critiqué la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$) après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, il lui aurait peut-être été difficile d’obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif cruellement en manque d’expérience a perdu l’une de ses têtes les plus aguerries, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho soit suivi d’effet, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement anticipée avec une signature surprise. Le club a déjà beaucoup dépensé pour un arrière gauche l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de casser à nouveau sa tirelire pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez économe du mercato ces dernières années, et cela exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu décliné ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il raisonnablement compter sur lui ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais aussi avec quatre arrières gauches de l’équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il va forcément falloir des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif de s’échapper d’un Chelsea sans direction et a rejoint l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, s’étant désillusionné de la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu au milieu de l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement quand le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras devant probablement alterner dans le onze du Portugais. Cependant, au vu du montant important de l’opération, il doit être performant immédiatement sous peine de voir les supporters du Bernabeu, notoirement impatients, se retourner contre lui, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Une sortie chargée en émotion. Robertson figure sans aucun doute parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, un élément clé de l'ère Jurgen Klopp arrivé en provenance de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling dès 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. On ne peut toutefois pas nier que l'âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool s'était rapidement activé pour le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l'été dernier, et l'aurait même vendu durant le mercato hivernal s'il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de Rome. Le problème, désormais, c'est que Kerkez ne s'est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, tandis qu'il est devenu douloureusement évident, au cours d'une éprouvante saison 2025-2026 pour Liverpool, que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l'inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, n'entraîne une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement toujours surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs zones du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait bien sûr de se fracturer la cheville, mais Tottenham pouvait toujours compter sur Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver en provenance de Santos. L'argument était que Robertson aurait constitué un ajout important à un vestiaire en plein désordre, et il pourrait assurément aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement à 100 % au sein de l'effectif. Le fait qu'il arrive finalement libre est un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n'avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne donnait pas particulièrement satisfaction et voulait enchaîner les matches de Premier League avant la Coupe du monde, ce que Tottenham était apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait probablement imaginé, ce qui fait qu'il aborde son départ pour l'Amérique du Nord dans une forme correcte, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. Il avait toutefois d'autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Cependant, Robertson pourrait en réalité considérer Tottenham comme une option plus attrayante aujourd'hui qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer significativement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant les perturbations provoquées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi vite pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des joueurs de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que le club ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser massivement sur le marché des joueurs depuis un certain temps en raison de ses problèmes, bien documentés, à respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que son premier mouvement après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de lâcher 80 M€ sur Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un ajout utile. Il peut évoluer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde et ainsi rendre ce prix plus acceptable, tandis qu’il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures affaires à faire ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça a de nouveau plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait clairement depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi quand il était enfant, alors qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi auquel Gordon fait face. L’arrivée possible de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il sera quand même sous une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe constellée de stars, et ce ne sera pas facile. Il n’y a qu’à demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute encore du mal à croire à sa chance. Il va passer du fait de jouer avec Anthony Elanga à celui d’évoluer aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle