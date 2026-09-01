Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais c’était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui rendait toujours peu probable qu’une prolongation lui soit proposée. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à un sérieux obstacle pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse subi pendant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement ruiné ses chances sur ce point. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu une décennie brillante à l’Etihad, devenant un élément clé de l’arrière-garde et aidant le club à réussir un fameux triplé en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions tant attendue. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait sans doute du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait de toute façon pas rapporté une grosse indemnité de transfert. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi soulagé qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B
Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans qui, selon certaines informations, vaut environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais puisse rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa solidité physique. Dans un bon jour, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie aura un impact physique moindre sur un joueur que son corps a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri peuvent aussi très bien voir cela comme une sorte de coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal dans le dossier du défenseur. Note : B
Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement derrière lui ses problèmes physiques en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, sur le plan national comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League pour le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier à City, Manuel Akanji, à San Siro et aura de bonnes raisons de croire à une place de titulaire dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu, aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, par ricochet, lui permettre de rester dans la course au niveau international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A
Krishan Davis