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L’EFL pourrait exiger les relevés téléphoniques et bancaires d’un stagiaire de Southampton dans le cadre d’une enquête pour « espionnage » avant le match de barrage contre Middlesbrough
L’achat de café à l’origine de l’enquête
Selon le Times, William Salt, stagiaire à Southampton, fait l’objet d’une enquête approfondie qui pourrait menacer les ambitions du club en Premier League. Il aurait été repéré en train de filmer secrètement une séance d’entraînement de Middlesbrough, posté derrière un arbre sur le complexe de Rockcliffe Hall, propriété du président de Boro, Steve Gibson. L’enquête a pris un tournant décisif : des indices suggèrent que la carte bancaire de Salt aurait laissé des traces numériques. Il aurait utilisé cette carte pour acheter un café au club de golf adjacent au terrain d’entraînement. L’EFL devrait désormais exiger l’accès à son téléphone personnel et à ses relevés bancaires afin de vérifier ses déplacements et ses communications pendant la période concernée.
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Réglementation de l'EFL et pouvoir de divulgation
La Football League a rappelé qu’elle avait le pouvoir d’exiger des informations sensibles de la part des personnes impliquées dans des affaires disciplinaires. Ces prérogatives visent à garantir une transparence totale lorsque l’intégrité de la compétition est en cause, que ces données soient considérées comme confidentielles ou non.
Le règlement de l’EFL précise : « La Ligue a le pouvoir d’exiger de tout club, joueur ou officiel qu’il produise les documents relevant de son pouvoir, en sa possession, sous sa garde et/ou sous son contrôle, selon les instructions de la Ligue. Tout manquement d’un club, d’un joueur ou d’un officiel à coopérer avec une demande d’informations ou de divulgation émanant de la Ligue en vertu du présent règlement constituera une infraction distincte. Le caractère confidentiel des documents ou informations demandés ne peut en aucun cas justifier un refus de communication en application du présent règlement. »
Sérieuses accusations de récidive
La situation pourrait s’aggraver pour les Saints : Middlesbrough considère en effet qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé. Le club disposerait d’un témoin prêt à attester que Southampton s’est livré à des activités d’espionnage similaires à plusieurs autres reprises au cours de la saison. Ce témoignage écrit pourrait s’avérer déterminant dans la décision finale de l’EFL.
Southampton est officiellement accusé d’avoir violé la règle 127, qui interdit aux clubs d’observer l’entraînement d’un adversaire dans les 72 heures précédant une rencontre. L’EFL entend rendre sa décision avant la finale des barrages du Championship contre Hull City, le 23 mai. En cas de condamnation, les Saints risquent une lourde amende, une pénalité de points ou même l’exclusion de la compétition.
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Précédents et possibles sanctions sportives
Si Leeds United s'en est tiré avec une amende de 200 000 £ pour l'affaire « Spygate » en 2019, la réglementation a depuis été renforcée. La commission indépendante devrait se pencher sur des cas plus récents, comme la déduction de six points infligée à l'équipe olympique féminine canadienne en 2024 pour avoir utilisé des drones afin d'observer ses adversaires. Cela laisse penser qu'une simple sanction financière pourrait ne plus suffire pour de telles infractions.
Une sanction sportive demeure donc une possibilité bien réelle : elle pourrait soit remettre en cause la participation actuelle de Southampton aux barrages, soit se traduire par une pénalité de points au début du prochain exercice. Que le club évolue en Premier League ou reste en Championship, l’épée de Damoclès de cette enquête planera sur St Mary’s dans un avenir proche.