L’EFL pourrait exiger les relevés téléphoniques et bancaires d’un stagiaire de Southampton dans le cadre d’une enquête pour « espionnage » avant le match de barrage contre Middlesbrough

La Football League a rappelé qu’elle avait le pouvoir d’exiger des informations sensibles de la part des personnes impliquées dans des affaires disciplinaires. Ces prérogatives visent à garantir une transparence totale lorsque l’intégrité de la compétition est en cause, que ces données soient considérées comme confidentielles ou non.

Le règlement de l’EFL précise : « La Ligue a le pouvoir d’exiger de tout club, joueur ou officiel qu’il produise les documents relevant de son pouvoir, en sa possession, sous sa garde et/ou sous son contrôle, selon les instructions de la Ligue. Tout manquement d’un club, d’un joueur ou d’un officiel à coopérer avec une demande d’informations ou de divulgation émanant de la Ligue en vertu du présent règlement constituera une infraction distincte. Le caractère confidentiel des documents ou informations demandés ne peut en aucun cas justifier un refus de communication en application du présent règlement. »