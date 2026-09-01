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L’EFL fustige le « manque de volonté de coopérer » de l’UEFA alors que le chaos du calendrier de la Ligue des champions contraint Liverpool et Tottenham à modifier les dates de la Coupe de la Ligue
- Imagn
Le chevauchement des calendriers impose un remaniement national
L’UEFA a programmé le match à domicile de Liverpool en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid le 9 septembre, créant un conflit immédiat et insoluble dans la ville. Cette date entrait directement en conflit avec le match du troisième tour de la Carabao Cup d’Everton contre Wolverhampton, déjà confirmé au Hill Dickinson Stadium, enfreignant les règles locales qui empêchent les deux clubs du Merseyside de jouer à domicile le même soir.
En raison du refus de l’instance dirigeante européenne de déplacer cette rencontre continentale, l’EFL a dû remanier drastiquement son propre calendrier. Le match de coupe d’Everton a été repoussé au 16 septembre, ce qui a par conséquent obligé à avancer de 24 heures le match du troisième tour de Carabao Cup de Liverpool contre Tottenham à Anfield, au 15 septembre.
Le chaos s’est aussi répercuté sur le Championship, laissant Wolverhampton faire face à un double coup dur. Son match de championnat contre Portsmouth à Molineux, initialement prévu le 16 septembre, a désormais été reporté de plus d’un mois, jusqu’au 20 octobre, pour s’adapter au calendrier de coupe réorganisé.
- AFP
Guerre des mots entre les instances dirigeantes
L’EFL a clairement rejeté la faute sur l’UEFA en publiant un communiqué au ton ferme. « L’EFL n’a eu d’autre choix que de réorganiser plusieurs de ses rencontres après l’annonce des détails du calendrier de la phase de ligue de l’UEFA Champions League », a déclaré la ligue, en expliquant qu’elle avait déjà confirmé le match d’Everton « avec les acteurs locaux, conformément à la pratique habituelle avant l’annonce », le 28 août.
La ligue a détaillé la chronologie du conflit. « Samedi, l’UEFA a annoncé avoir programmé Liverpool contre l’Atlético de Madrid à la même date, alors même qu’il est clair qu’Everton et Liverpool ne peuvent pas jouer à domicile le même soir », a ajouté l’EFL. Après une réunion tenue lundi matin pour trouver une solution, l’EFL a précisé : « Lors de ces discussions, il a été clairement indiqué qu’ils n’étaient pas disposés à envisager une reprogrammation de la rencontre Liverpool contre l’Atlético de Madrid en raison de l’impact sur les supporters venant de l’étranger. De manière regrettable, la Ligue a donc été contrainte d’apporter des changements. »
L’EFL a mis en avant les concessions déjà faites par le passé pour les compétitions européennes, affirmant que des changements avaient été introduits « sans consultation adéquate avec les ligues nationales ». Elle a détaillé : « Ces changements ont notamment consisté à répartir les matches du troisième tour de la Carabao Cup sur deux semaines, et à mettre en place des conditions de tirage pour le troisième tour afin d’éviter les conflits de programmation pour les clubs engagés en UEFA Champions League et en UEFA Europa League. »
Exprimant sa colère, elle a conclu : « Cela rend le refus de l’UEFA de coopérer encore plus frustrant, notamment pour les supporters des cinq clubs concernés, et nous présentons nos sincères excuses pour le désagrément causé. »
L’UEFA a défendu sa position auprès du Daily Mail, déclarant : « L’UEFA reçoit régulièrement des demandes de programmation de la part des fédérations, des ligues et des clubs, et fait toujours de son mieux pour répondre aux demandes raisonnables chaque fois que cela est possible. » Elle a affirmé que l’EFL n’avait pas signalé le problème en amont, ajoutant : « Dans ce cas, aucun problème n’avait été soulevé auprès de l’UEFA durant le processus de programmation, et le conflit potentiel n’est apparu qu’après la publication des calendriers. »
Les supporters paient le prix de l’élargissement des calendriers
Soulignant les contraintes logistiques des matches européens, l’UEFA est restée ferme sur la protection des supporters en déplacement. « À ce stade, il n’était pas possible d’apporter des changements, en particulier compte tenu du nombre important de supporters qui ont შესაძლოა déjà organisé leur voyage international et leur hébergement », a-t-elle expliqué. « Nous estimons que ces engagements doivent être respectés. »
Cette situation met en lumière la tension croissante entre les championnats nationaux et l’élargissement des formats européens. Avec les équipes engagées en Europe qui entrent désormais en Carabao Cup au troisième tour, l’EFL a délibérément modifié les conditions du tirage afin d’éviter des affrontements entre clubs de l’élite. Cependant, les nouvelles exigences de programmation de l’UEFA ont accaparé encore davantage de créneaux en semaine, limitant la flexibilité.
L’UEFA a conclu : « L’UEFA reste en contact avec les parties prenantes concernées, et nous saluons tous les efforts visant à minimiser les difficultés opérationnelles au niveau local. »
- AFP
Les clubs font face à un calendrier de plus en plus congestionné
Ce remaniement met immédiatement la pression sur les clubs concernés, qui tentent de concilier leurs ambitions nationales et continentales. Liverpool doit désormais se préparer à recevoir l’Atletico Madrid le 9 septembre avant de se concentrer sur un match de coupe reprogrammé plus tôt que prévu contre Tottenham seulement six jours plus tard, avec une rencontre de Premier League face à Fulham entre ces deux échéances. Pour Tottenham, ce déplacement révisé à Anfield modifie sa préparation dans un début de saison déjà chargé.
Pendant ce temps, Wolverhampton traverse une période de perturbations frustrante. Le club doit s’adapter à un déplacement en coupe en milieu de semaine décalé au Hill Dickinson Stadium, tandis que le long report de son affrontement de Championship contre Portsmouth alourdit sa charge de travail à l’approche des mois d’automne.
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