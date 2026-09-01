L’EFL a clairement rejeté la faute sur l’UEFA en publiant un communiqué au ton ferme. « L’EFL n’a eu d’autre choix que de réorganiser plusieurs de ses rencontres après l’annonce des détails du calendrier de la phase de ligue de l’UEFA Champions League », a déclaré la ligue, en expliquant qu’elle avait déjà confirmé le match d’Everton « avec les acteurs locaux, conformément à la pratique habituelle avant l’annonce », le 28 août.

La ligue a détaillé la chronologie du conflit. « Samedi, l’UEFA a annoncé avoir programmé Liverpool contre l’Atlético de Madrid à la même date, alors même qu’il est clair qu’Everton et Liverpool ne peuvent pas jouer à domicile le même soir », a ajouté l’EFL. Après une réunion tenue lundi matin pour trouver une solution, l’EFL a précisé : « Lors de ces discussions, il a été clairement indiqué qu’ils n’étaient pas disposés à envisager une reprogrammation de la rencontre Liverpool contre l’Atlético de Madrid en raison de l’impact sur les supporters venant de l’étranger. De manière regrettable, la Ligue a donc été contrainte d’apporter des changements. »

L’EFL a mis en avant les concessions déjà faites par le passé pour les compétitions européennes, affirmant que des changements avaient été introduits « sans consultation adéquate avec les ligues nationales ». Elle a détaillé : « Ces changements ont notamment consisté à répartir les matches du troisième tour de la Carabao Cup sur deux semaines, et à mettre en place des conditions de tirage pour le troisième tour afin d’éviter les conflits de programmation pour les clubs engagés en UEFA Champions League et en UEFA Europa League. »

Exprimant sa colère, elle a conclu : « Cela rend le refus de l’UEFA de coopérer encore plus frustrant, notamment pour les supporters des cinq clubs concernés, et nous présentons nos sincères excuses pour le désagrément causé. »

L’UEFA a défendu sa position auprès du Daily Mail, déclarant : « L’UEFA reçoit régulièrement des demandes de programmation de la part des fédérations, des ligues et des clubs, et fait toujours de son mieux pour répondre aux demandes raisonnables chaque fois que cela est possible. » Elle a affirmé que l’EFL n’avait pas signalé le problème en amont, ajoutant : « Dans ce cas, aucun problème n’avait été soulevé auprès de l’UEFA durant le processus de programmation, et le conflit potentiel n’est apparu qu’après la publication des calendriers. »



