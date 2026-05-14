L'EFL a officiellement fixé un ultimatum pour clore l'affaire d'espionnage impliquant Southampton. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la ligue a confirmé que l'audience indépendante – chargée d'enquêter sur les allégations selon lesquelles un membre du personnel des Saints aurait filmé en secret les séances d'entraînement de Middlesbrough – se tiendra au plus tard mardi prochain.

La finale des barrages étant programmée le samedi 23 mai, la commission est sous pression pour rendre un verdict qui laisse le temps d’éventuels recours. L’EFL a reconnu ne pas maîtriser le calendrier de l’instance indépendante, mais elle fait tout pour obtenir une conclusion rapide et éviter un cauchemar logistique à Wembley.