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L'EFL annonce la date du procès dans l'affaire d'« espionnage » à Southampton et reconnaît que son issue pourrait avoir des répercussions sur la finale des barrages contre Hull City
Une course contre la montre à Wembley
L'EFL a officiellement fixé un ultimatum pour clore l'affaire d'espionnage impliquant Southampton. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la ligue a confirmé que l'audience indépendante – chargée d'enquêter sur les allégations selon lesquelles un membre du personnel des Saints aurait filmé en secret les séances d'entraînement de Middlesbrough – se tiendra au plus tard mardi prochain.
La finale des barrages étant programmée le samedi 23 mai, la commission est sous pression pour rendre un verdict qui laisse le temps d’éventuels recours. L’EFL a reconnu ne pas maîtriser le calendrier de l’instance indépendante, mais elle fait tout pour obtenir une conclusion rapide et éviter un cauchemar logistique à Wembley.
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Conséquences possibles sur la finale des barrages
Dans une décision qui a secoué la deuxième division, l’EFL a reconnu que l’issue de cette audience pourrait influer directement sur la finale des barrages contre Hull City. Si la commission juge les Saints coupables d’une infraction grave, diverses sanctions sont envisageables : de lourdes amendes ou même une déduction de points qui, sur le plan sportif, pourrait rebattre les cartes du classement ou remettre en cause la validité de la rencontre.
Dans son communiqué, l’EFL a souligné la complexité du dossier, reconnaissant que, si le match est pour l’instant maintenu, les aspects juridiques de la procédure disciplinaire ne peuvent être ignorés. Les deux camps retiennent donc leur souffle : le plus grand rendez-vous du calendrier EFL risque d’être éclipsé par une décision de bureau, ou, au contraire, de voir le football reprendre ses droits si un accord est trouvé à temps.
Plans d'urgence et avertissements concernant les billets
Malgré le litige en cours, l’EFL poursuit la mise en vente des billets pour la finale. Hull City et Southampton devraient bientôt communiquer les modalités de vente, mais la ligue a adressé un avertissement sévère aux supporters. Les fans sont « invités à prêter une attention particulière aux conditions générales » et à prendre en compte l’incertitude de la situation avant de réserver voyages et hébergements non remboursables.
Le communiqué précise que l’EFL a établi « plusieurs plans d’urgence ». Le principal prévoit que Middlesbrough puisse remplacer Southampton en finale si une sanction sportive – comme une disqualification ou un retrait de points – était infligée.
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Les Saints face à l’incertitude
Pour les supporters de Southampton, la joie de la victoire 2-1 en demi-finale (score cumulé) a été éclipsée par l’affaire du « Spygate ». La Ligue a reconnu que cette situation avait provoqué « inquiétude et perturbation », tout en affirmant qu’il était préférable de laisser la procédure judiciaire suivre son cours, compte tenu de la gravité de la violation de la règle 127.
Dans son dernier communiqué, l’instance affirme que « toutes les parties coopèrent pleinement à l’enquête », tout en laissant entendre que plusieurs scénarios restent ouverts selon la décision du panel indépendant. En attendant, Southampton et Hull City poursuivent leurs préparatifs pour Wembley, même si une décision de dernière minute, aussi improbable soit-elle, pourrait encore bouleverser l’histoire du football anglais.