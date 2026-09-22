L’effet Jurgen Klopp ! Younes Ebnoutalib de l’Eintracht Francfort snobe le Maroc après un appel personnel du nouveau sélectionneur de l’Allemagne

L’attaquant a décrit l’atmosphère intense au sein du rassemblement de la sélection, soulignant que l’aura de Klopp et ses succès passés ont déjà suscité un respect total au sein du groupe. L’Allemagne prépare une série de matches de Ligue des nations, dont un choc très attendu contre les Pays-Bas, où Ebnoutalib espérera honorer sa première sélection chez les A et lier officiellement son avenir à la DFB.

Évoquant ses premiers échanges avec l’entraîneur légendaire, Ebnoutalib a mis en avant l’énergie que Klopp apporte sur le terrain d’entraînement. « L’impression est très positive. C’est, bien sûr, quelqu’un qui apporte énormément d’expérience et qui dégage déjà une certaine présence en raison de ce qu’il a accompli au fil des années. Donc, naturellement, on a beaucoup de respect pour lui. Mais il a été très gentil et très sympathique dans les conversations », a noté l’attaquant.

« Il est déjà très connu pour la manière dont il veut jouer au football. Avec un pressing haut, avec beaucoup d’énergie et de puissance. Il nous a déjà galvanisés. Je pense que c’est pour cela qu’il est connu, parce qu’il est très fort pour toucher les gens et les rallier à sa cause. Il nous a clairement mis dans les bonnes dispositions. »