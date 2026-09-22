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L’effet Jurgen Klopp ! Younes Ebnoutalib de l’Eintracht Francfort snobe le Maroc après un appel personnel du nouveau sélectionneur de l’Allemagne
Le facteur Klopp dans la décision d’Ebnoutalib
Dans le monde à très fort enjeu de l’éligibilité internationale en football, la présence d’un entraîneur de classe mondiale peut souvent faire figure de juge de paix. Ebnoutalib est devenu le dernier exemple de ce phénomène, confirmant qu’il a engagé son avenir avec l’Allemagne après un contact direct de Klopp. L’attaquant de Francfort, qui pouvait représenter le Maroc par ses origines, a reconnu que, même si des discussions avaient eu lieu avec la Fédération marocaine de football, l’opportunité d’évoluer sous la houlette de Klopp était tout simplement trop importante pour être refusée.
« Il y a eu des discussions avec le Maroc. Mais quand Jurgen Klopp appelle, on ne peut pas dire non », a déclaré Ebnoutalib.
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Une ascension fulgurante depuis les divisions inférieures
Le parcours d’Ebnoutalib jusqu’à la scène internationale tient du conte de fées, si l’on considère qu’il évoluait encore en Regionalliga avec le FC Giessen il y a seulement deux ans. Son début de saison explosif avec l’Eintracht, où il a déjà inscrit quatre buts, a attiré l’attention de Klopp lors d’une visite au centre d’entraînement du club.
Décrivant le moment chargé d’émotion où il a reçu l’invitation officielle, Ebnoutalib a révélé qu’il se trouvait sur un terrain de sport pendant son jour de repos lorsque le numéro de Klopp est apparu sur son téléphone. « Je n’y ai rien pensé. Je me suis dit qu’il voulait peut-être simplement me demander comment j’allaisAfter the phone call, tears came to my eyes. I thought about where I was just a few years ago and that it's crazy that all the hard work has paid off », a-t-il indiqué.
L’énergie et l’aura de Klopp galvanisent le camp allemand
L’attaquant a décrit l’atmosphère intense au sein du rassemblement de la sélection, soulignant que l’aura de Klopp et ses succès passés ont déjà suscité un respect total au sein du groupe. L’Allemagne prépare une série de matches de Ligue des nations, dont un choc très attendu contre les Pays-Bas, où Ebnoutalib espérera honorer sa première sélection chez les A et lier officiellement son avenir à la DFB.
Évoquant ses premiers échanges avec l’entraîneur légendaire, Ebnoutalib a mis en avant l’énergie que Klopp apporte sur le terrain d’entraînement. « L’impression est très positive. C’est, bien sûr, quelqu’un qui apporte énormément d’expérience et qui dégage déjà une certaine présence en raison de ce qu’il a accompli au fil des années. Donc, naturellement, on a beaucoup de respect pour lui. Mais il a été très gentil et très sympathique dans les conversations », a noté l’attaquant.
« Il est déjà très connu pour la manière dont il veut jouer au football. Avec un pressing haut, avec beaucoup d’énergie et de puissance. Il nous a déjà galvanisés. Je pense que c’est pour cela qu’il est connu, parce qu’il est très fort pour toucher les gens et les rallier à sa cause. Il nous a clairement mis dans les bonnes dispositions. »
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Déchiré entre deux patries
Sa présence dans l’énorme groupe expérimental de 44 joueurs de Klopp pour les prochaines rencontres de l’UEFA Nations League marque une étape importante dans sa carrière. Les premiers signes de ce changement de sélection auraient été semés plus tôt ce mois-ci, lorsque Klopp s’est rendu au centre d’entraînement de l’Eintracht Francfort. Ebnoutalib a confirmé avoir parlé avec Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, mais a souligné que le lien avec l’Allemagne avait semblé plus immédiat une fois que le nouveau patron de la Mannschaft l’avait contacté.
« J’ai parlé avec lui, mais ce n’était pas un échange intensif. J’aime les deux pays ; ce sont tous les deux mes pays d’origine. Je continuerai bien sûr à soutenir le Maroc », a conclu Ebnoutalib.
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