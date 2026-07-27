Quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026, l'ambiance du mercato estival s'est enflammée, les clubs souhaitant renforcer leurs effectifs à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison.
Plusieurs grands joueurs attirent tous les regards lors de ce mercato, à l'image du Brésilien Vinicius Junior, de l'Argentin Julian Alvarez et de l'Espagnol Rodri, alors qu'ils sont liés à de possibles transferts cet été.
Fait intéressant, ces transferts potentiels auront un impact évident sur l'avenir d'autres joueurs, ce que l'on pourrait qualifier de « dominos des transferts ».