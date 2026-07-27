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L'effet domino embrase le mercato : les transferts du Real Madrid ravivent les espoirs du Barça, d'Arsenal et de Manchester United

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Vinicius Junior
Yan Diomandé
J. Alvarez
Aurélien Tchouaméni
B. Barcola
F. Torres
Espagne
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Un mercato estival brûlant après le Mondial

   Quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026, l'ambiance du mercato estival s'est enflammée, les clubs souhaitant renforcer leurs effectifs à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison.

Plusieurs grands joueurs attirent tous les regards lors de ce mercato, à l'image du Brésilien Vinicius Junior, de l'Argentin Julian Alvarez et de l'Espagnol Rodri, alors qu'ils sont liés à de possibles transferts cet été.

Fait intéressant, ces transferts potentiels auront un impact évident sur l'avenir d'autres joueurs, ce que l'on pourrait qualifier de « dominos des transferts ».

  • diomandeGetty Images

    Diomandé ouvre la voie au départ de Vinicius et bloque Barcelone


    L'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, s'est rapproché d'un transfert au Real Madrid, dans une opération de poids destinée à renforcer la ligne d'attaque de la Maison Blanche.

    Mais cette transaction pourrait pousser le Real Madrid à se pencher sur le cas de Vinicius Junior, qui n'a pas prolongé son contrat et qui est très courtisé par Arsenal.

    En cas d'échec de la prolongation du contrat, la star brésilienne serait proche d'un départ vers Arsenal, au cours de l'été en cours.

    De l'autre côté, le départ de Diomandé de Leipzig représente une menace directe pour les ambitions du Barça de recruter l'attaquant kosovar Fisnik Asllani, la star du club allemand de Hoffenheim, après que Leipzig a lié son sort à l'avenir du joueur ivoirien dans une opération enchevêtrée qui pourrait priver les Blaugrana de leur cible offensive.

    Leipzig tient à recruter Asllani, âgé de 23 ans, comme remplaçant direct de Diomandé en cas de conclusion du transfert de ce dernier vers la capitale espagnole, un scénario qui place le Barça dans une situation extrêmement délicate, d'autant plus que le club catalan considère l'attaquant kosovar comme le remplaçant idéal de Ferran Torres.

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  • Vinicius JuniorGetty Images

    Vinicius soutient le rêve du Barça de recruter Alvarez


    Le flou continue d'entourer l'avenir du joueur brésilien Vinicius Junior, qui n'a pas prolongé son contrat avec le Real Madrid et entamera bientôt sa dernière année, une situation qui pourrait pousser son club à le vendre cet été.

    Les informations indiquent que d'importants désaccords entre les deux parties bloquent la prolongation du contrat, et si cette situation perdure, le Real Madrid pourrait accepter de vendre Vinicius à Arsenal.

    Cette transaction, si elle se concrétise, constituerait un véritable cadeau pour le Barça, qui serait alors tout proche d'atteindre son premier objectif du mercato estival en cours.

    Le Barça souhaite en effet s'attacher les services de la star de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, également convoité par Arsenal, qui renoncerait à ce dossier en cas de recrutement de Vinicius.

    Si Arsenal se retire de la course pour Alvarez, la position de l'Atlético Madrid, qui refuse actuellement toutes les tentatives du Barça de finaliser le transfert, pourrait évoluer.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Rodri sert les intérêts de Manchester United


    Le Real Madrid tente de s'attacher les services de l'Espagnol Rodri, joueur de Manchester City, lors du mercato estival en cours, en profitant du désir du joueur de revenir en Espagne.

    Sans aucun doute, le transfert de Rodri, sacré meilleur joueur de la dernière édition de la Coupe du Monde, au Real Madrid constituerait un grand atout sur le plan technique, mais l'affaire ne s'arrêtera pas au club merengue.

    Car le départ de Rodri vers le Real Madrid ouvrirait la porte à Manchester United pour conclure une transaction avec le club madrilène.

    United tente de recruter le joueur français Aurélien Tchouaméni, en provenance du Real Madrid cet été, et en cas de finalisation du transfert de Rodri, le club merengue accepterait le départ de son milieu de terrain vers Manchester United.

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  • Liverpool pousse le Paris Saint-Germain vers une star du Barça

      Liverpool pousse le Paris Saint-Germain vers une star du Barça

    Bradley Barcola, le joueur du Paris Saint-Germain, a refusé de prolonger son contrat avec le club français, ce qui a poussé Liverpool à se positionner pour le recruter lors du mercato estival en cours.

    Avec la conclusion par le Real Madrid du transfert de l'Ivoirien Yan Diomandé, que Paris cherchait à recruter, le club français se tourne désormais vers le Barça pour compenser cela.

    Paris vise le recrutement de Ferran Torres, la star du Barça, au cours de cet été, l'entraîneur Luis Enrique souhaitant l'enrôler comme option au poste d'avant-centre, d'autant que le joueur âgé de 26 ans a ouvert la porte à un départ du Barça au milieu de ses hésitations à prolonger son contrat qui expire dans un an.