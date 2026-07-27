



L'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, s'est rapproché d'un transfert au Real Madrid, dans une opération de poids destinée à renforcer la ligne d'attaque de la Maison Blanche.

Mais cette transaction pourrait pousser le Real Madrid à se pencher sur le cas de Vinicius Junior, qui n'a pas prolongé son contrat et qui est très courtisé par Arsenal.

En cas d'échec de la prolongation du contrat, la star brésilienne serait proche d'un départ vers Arsenal, au cours de l'été en cours.

De l'autre côté, le départ de Diomandé de Leipzig représente une menace directe pour les ambitions du Barça de recruter l'attaquant kosovar Fisnik Asllani, la star du club allemand de Hoffenheim, après que Leipzig a lié son sort à l'avenir du joueur ivoirien dans une opération enchevêtrée qui pourrait priver les Blaugrana de leur cible offensive.

Leipzig tient à recruter Asllani, âgé de 23 ans, comme remplaçant direct de Diomandé en cas de conclusion du transfert de ce dernier vers la capitale espagnole, un scénario qui place le Barça dans une situation extrêmement délicate, d'autant plus que le club catalan considère l'attaquant kosovar comme le remplaçant idéal de Ferran Torres.