Quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026, l'ambiance du mercato estival s'est enflammée, alors que les clubs souhaitent renforcer leurs rangs à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison.
Plusieurs grands joueurs attirent tous les regards lors de ce mercato, à l'image du Brésilien Vinicius Junior, de l'Argentin Julian Alvarez et de l'Espagnol Rodri, en raison de leur association à de possibles transferts cet été.
Le plus intéressant, c'est que ces transferts potentiels auront un impact évident sur l'avenir d'autres joueurs, ce que l'on pourrait appeler le « domino des transferts ».