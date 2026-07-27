



L'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, est proche de rejoindre le Real Madrid dans un transfert de poids destiné à renforcer la ligne d'attaque du club merengue.

Mais cette opération pourrait pousser le Real Madrid à se pencher sur le cas de Vinicius Junior, qui n'a pas prolongé son contrat et est très courtisé par Arsenal.

En cas d'échec de la prolongation du contrat, la star brésilienne serait proche d'un départ vers Arsenal au cours de cet été.

De l'autre côté, le départ de Diomandé de Leipzig représente une menace directe pour les ambitions du Barça de recruter l'attaquant kosovar Vesnik Aslani, la star du club allemand de Hoffenheim, après que Leipzig a lié son sort à l'avenir du joueur ivoirien dans une opération imbriquée qui pourrait priver les Blaugranas de leur cible offensive.

Leipzig tient à recruter Aslani, âgé de 23 ans, comme remplaçant direct de Diomandé en cas de finalisation du transfert de ce dernier vers la capitale espagnole, un scénario qui place le Barça dans une situation très délicate, d'autant que le club catalan considère l'attaquant kosovar comme le remplaçant idéal de Ferran Torres.