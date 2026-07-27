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L'effet domino embrase le mercato : les transactions du Real Madrid ravivent les espoirs de Barcelone, d'Arsenal et de Manchester United

FEATURES
Mercato
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Liverpool
Vinicius Junior
Yan Diomandé
J. Alvarez
Aurélien Tchouaméni
B. Barcola
F. Torres
Espagne
Angleterre
Allemagne
France
Brésil
Côte d’Ivoire
Argentine

Mercato estival brûlant après le Mondial

   Quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026, l'ambiance du mercato estival s'est enflammée, alors que les clubs souhaitent renforcer leurs rangs à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison.

Plusieurs grands joueurs attirent tous les regards lors de ce mercato, à l'image du Brésilien Vinicius Junior, de l'Argentin Julian Alvarez et de l'Espagnol Rodri, en raison de leur association à de possibles transferts cet été.

Le plus intéressant, c'est que ces transferts potentiels auront un impact évident sur l'avenir d'autres joueurs, ce que l'on pourrait appeler le « domino des transferts ».

  • diomandeGetty Images

    Diomande ouvre la voie au départ de Vinicius et bloque Barcelone


    L'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, est proche de rejoindre le Real Madrid dans un transfert de poids destiné à renforcer la ligne d'attaque du club merengue.

    Mais cette opération pourrait pousser le Real Madrid à se pencher sur le cas de Vinicius Junior, qui n'a pas prolongé son contrat et est très courtisé par Arsenal.

    En cas d'échec de la prolongation du contrat, la star brésilienne serait proche d'un départ vers Arsenal au cours de cet été.

    De l'autre côté, le départ de Diomandé de Leipzig représente une menace directe pour les ambitions du Barça de recruter l'attaquant kosovar Vesnik Aslani, la star du club allemand de Hoffenheim, après que Leipzig a lié son sort à l'avenir du joueur ivoirien dans une opération imbriquée qui pourrait priver les Blaugranas de leur cible offensive.

    Leipzig tient à recruter Aslani, âgé de 23 ans, comme remplaçant direct de Diomandé en cas de finalisation du transfert de ce dernier vers la capitale espagnole, un scénario qui place le Barça dans une situation très délicate, d'autant que le club catalan considère l'attaquant kosovar comme le remplaçant idéal de Ferran Torres.

    • Publicité
  • Vinicius JuniorGetty Images

    Vinicius encourage le rêve du Barça de recruter Alvarez


    Le mystère continue d'entourer l'avenir du joueur brésilien Vinicius Junior, qui n'a pas prolongé son contrat avec le Real Madrid et entamera prochainement sa dernière année au club, ce qui pourrait pousser ce dernier à le vendre cet été.

    Selon certains rapports, d'importants différends entre les deux parties bloquent la démarche de prolongation du contrat, et si cette situation venait à perdurer, le Real Madrid pourrait accepter de vendre Vinicius à Arsenal.

    Ce transfert, s'il se concrétise, ferait figure de cadeau pour le Barcelone, qui se rapprocherait de la réalisation de son premier objectif du mercato estival en cours.

    Le Barça souhaite en effet s'attacher les services de la star de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, également convoité par Arsenal, qui renoncerait à cette opération dans le cas d'une arrivée de Vinicius.

    Et si Arsenal se retirait de la course pour Alvarez, la position de l'Atlético Madrid, qui rejette actuellement toutes les tentatives du Barcelone de finaliser le transfert, pourrait évoluer.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Rodri au service des intérêts de Manchester United


    Le Real Madrid tente de s'attacher les services de l'Espagnol Rodri, joueur de Manchester City, lors du mercato estival en cours, profitant du désir du joueur de revenir en Espagne.

    Sans aucun doute, le transfert de Rodri, sacré meilleur joueur de la dernière édition de la Coupe du monde, au Real Madrid constituerait un grand gain sur le plan sportif, mais l'affaire ne s'arrêtera pas au club madrilène.

    En effet, le départ de Rodri en direction du Real Madrid ouvrirait la porte à Manchester United pour conclure une transaction avec le club madrilène.

    United tente de recruter le joueur français Aurélien Tchouaméni, en provenance du Real Madrid cet été, et en cas de finalisation de la transaction de Rodri, le club madrilène accepterait le départ de son milieu de terrain vers Manchester United.

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  • Liverpool pousse le Paris Saint-Germain vers une star du Barça

      Liverpool pousse le Paris Saint-Germain vers une star du Barça

    Bradley Barcola, le joueur du Paris Saint-Germain, a refusé de prolonger son contrat avec le club français, ce qui pousse Liverpool à agir pour le recruter lors du mercato estival en cours.

    Après que le Real Madrid a bouclé la signature de l'Ivoirien Yan Diomandé, que Paris cherchait à recruter, le club français se tourne désormais vers le Barça pour compenser.

    Paris vise le recrutement de Ferran Torres, la star du Barça, cet été, l'entraîneur Luis Enrique souhaitant l'enrôler comme option au poste d'avant-centre, d'autant que le joueur de 26 ans a ouvert la porte à un départ du Barça, hésitant à prolonger son contrat qui prend fin dans un an.