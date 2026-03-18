L'effet Cristiano Ronaldo ! Le président de la Liga évoque un « coup de pouce considérable » pour Almería depuis l'investissement du héros d'Al-Nassr dans le club espagnol

Lors de la présentation du rapport économique de la Liga pour la saison 2024-2025, Tebas a détaillé la croissance numérique transformatrice qu'a connue le club andalou. Il a souligné que l'arrivée de l'attaquant de 41 ans constituait un atout stratégique. Le président a déclaré : « Au moins sur le plan médiatique, cela a permis à Almería d'augmenter de 25 % le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux, et si je ne me trompe pas, le club est désormais le cinquième ou le sixième d'Espagne en termes d'abonnés. Si cela permet d'obtenir un « engagement » approprié, aujourd'hui, être présent sur les réseaux sociaux avec un grand nombre d'abonnés apporte une grande valeur ajoutée lorsqu'on recherche des sponsors et tout ce que cela implique. »