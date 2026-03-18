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L'effet Cristiano Ronaldo ! Le président de la Liga évoque un « coup de pouce considérable » pour Almería depuis l'investissement du héros d'Al-Nassr dans le club espagnol
Une décision stratégique visant à acquérir la propriété
L'ancienne icône du Real Madrid et de Manchester United a acquis une participation de 25 % dans le club par l'intermédiaire de sa société, CR7 Sports Investments. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or avait précédemment exposé sa vision d'ensemble concernant cette transition au sein du conseil d'administration, en déclarant : « J'ai depuis longtemps l'ambition de contribuer au football au-delà du terrain. L'UD Almería est un club espagnol doté de bases solides et d'un potentiel de croissance évident. Je souhaite travailler avec l'équipe qui dirige le club pour l'accompagner dans cette nouvelle phase de croissance. »
Tebas salue l'arrivée de CR7
Lors de la présentation du rapport économique de la Liga pour la saison 2024-2025, Tebas a détaillé la croissance numérique transformatrice qu'a connue le club andalou. Il a souligné que l'arrivée de l'attaquant de 41 ans constituait un atout stratégique. Le président a déclaré : « Au moins sur le plan médiatique, cela a permis à Almería d'augmenter de 25 % le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux, et si je ne me trompe pas, le club est désormais le cinquième ou le sixième d'Espagne en termes d'abonnés. Si cela permet d'obtenir un « engagement » approprié, aujourd'hui, être présent sur les réseaux sociaux avec un grand nombre d'abonnés apporte une grande valeur ajoutée lorsqu'on recherche des sponsors et tout ce que cela implique. »
Prévisions mondiales pour l'équipe espagnole
Le dirigeant de la ligue a en outre expliqué que cette combinaison d’audience et d’interaction renforce considérablement l’attrait des Rojiblancos pour les marques, générant des retombées économiques bien au-delà du terrain. Il estime que la dimension mondiale de l’attaquant d’Al-Nassr agit comme un catalyseur pour le rayonnement international du club. Tebas a ajouté : « Je pense que pour Almeria, un joueur comme Cristiano Ronaldo, en tant qu’investisseur et allié, leur donne un élan significatif dont ils vont, selon moi, tirer parti, car ils y travaillent, et je pense que c’est une raison importante pour laquelle Cristiano Ronaldo est à Almeria. »
Quelle sera la prochaine étape pour Almería ?
Alors que la direction prospère grâce à son investisseur de renom, l'entraîneur Rubi reste entièrement concentré sur le défi sportif. L'équipe est actuellement engagée dans une lutte acharnée pour la promotion automatique, occupant la troisième place du classement, à égalité de points avec le Deportivo La Corogne, deuxième. Assurer le retour en première division d'ici la dernière journée reste l'objectif ultime du club.
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