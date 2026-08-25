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« L’effectif est bouclé » : Jose Mourinho met fin aux rumeurs de transfert au Real Madrid, mais admet que des départs tardifs durant l’été restent possibles
Mourinho satisfait malgré le fait de passer à côté de Rodri
Mourinho a fermement insisté sur le fait que son effectif était « fermé » pour le mercato estival, envoyant un message clair selon lequel il n'attend aucune autre arrivée au Santiago Bernabéu. Malgré un été marqué par d'importants changements au Santiago Bernabéu, l'attention reste portée sur l'échec du club à boucler certains dossiers, notamment au milieu de terrain. Mourinho, cependant, s'est empressé de minimiser toute frustration concernant la campagne de recrutement du club, même après avoir manqué le milieu de terrain Rodri, qui a finalement choisi de rejoindre le grand rival, le FC Barcelone.
S'exprimant avant le prochain match de Liga du Real Madrid contre la Real Sociedad, le légendaire entraîneur a évoqué les spéculations persistantes autour de l'activité du club de la capitale sur le marché des transferts. « Pour moi, l'effectif est bouclé, mais le marché est encore ouvert, on ne sait jamais si un joueur va venir dire : “J'ai été laissé sur le banc deux fois et je veux partir” », a déclaré Mourinho aux journalistes. « En théorie non (pas d'autres opérations)... mais il peut toujours se passer quelque chose... Dans ma tête, l'effectif est bouclé, bouclé, et je n'ai demandé personne. Je suis très heureux avec les joueurs que j'ai. »
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Combler le vide au milieu de terrain après le camouflet de Rodri
L’échec du dossier Rodri a braqué les projecteurs sur le milieu de terrain du Real Madrid, qui a connu un changement profond depuis les départs de Luka Modric et Toni Kroos. Les critiques ont souligné que, sans véritable sentinelle, l’équipe a parfois eu du mal à conserver le même niveau de contrôle que lors de la décennie précédente. Mourinho, toutefois, reste confiant dans les outils à sa disposition, après avoir déjà intégré l’ancien meneur de jeu de Manchester City Bernardo Silva dans un entrejeu remanié aux côtés de Federico Valverde.
Mourinho a expliqué qu’il ne voit pas ses milieux de terrain à travers le prisme des rôles traditionnels, déclarant : « Je ne veux pas identifier [Aurelien] Tchouameni comme le n°6, [Eduardo] Camavinga n°6, Fede n°8, Bernardo n°10... les choses se diluent pendant les matches. »
Le nouveau Mourinho et la flexibilité tactique
En réfléchissant à son propre comportement, l’homme autrefois connu sous le surnom de « The Special One » a reconnu qu’il essayait d’afficher une présence plus calme au bord du terrain et devant les caméras. Il a salué l’éthique de travail de ses joueurs, soulignant que leur engagement l’aide à garder ses émotions sous contrôle. Cependant, il a aussi évoqué les défis tactiques liés à l’intégration de stars comme Kylian Mbappe, Vinicius et Jude Bellingham dans le même onze de départ, y voyant un « problème de riche » à résoudre pour n’importe quel entraîneur.
« Le problème pour un entraîneur, ce n’est pas d’avoir des joueurs de très haut niveau, ni de se demander ce qu’il se passe si l’un d’eux se blesse. J’ai eu ce problème ces dernières années, en n’étant pas dans les meilleurs clubs d’Europe. Je les veux tous les trois ensemble ; leurs qualités positives compensent tout manque de compréhension tactique qu’ils pourraient avoir. C’est là que je peux aider. »
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Le point sur la blessure de Tchouameni et l’équilibre du milieu de terrain
La condition physique de Tchouameni a aussi été un autre sujet majeur, le Français ayant manqué l'entraînement avant la rencontre contre la Real Sociedad. Mourinho a précisé que le milieu de terrain n'avait pas subi de nouveau contretemps, mais qu'il s'agissait plutôt d'un problème persistant lié à un calendrier éprouvant qui ne lui a pas permis de récupérer correctement.
« Il a un problème, le temps des vacances n'a pas été suffisant (pour qu'il récupère), en voyant les matches approcher, le joueur voulait essayer... mais nous avons décidé qu'on ne peut pas commencer une saison en souffrant, a expliqué Mourinho. On peut finir une saison en souffrant, sur les deux derniers mois, mais on ne peut pas commencer en août sans être à 100 %. Nous avons donc décidé avec lui, le staff, le département médical, de le faire revenir à 100 %. Nous attendrons une semaine, deux, le temps qu'il faudra. »
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