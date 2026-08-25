Mourinho a fermement insisté sur le fait que son effectif était « fermé » pour le mercato estival, envoyant un message clair selon lequel il n'attend aucune autre arrivée au Santiago Bernabéu. Malgré un été marqué par d'importants changements au Santiago Bernabéu, l'attention reste portée sur l'échec du club à boucler certains dossiers, notamment au milieu de terrain. Mourinho, cependant, s'est empressé de minimiser toute frustration concernant la campagne de recrutement du club, même après avoir manqué le milieu de terrain Rodri, qui a finalement choisi de rejoindre le grand rival, le FC Barcelone.

S'exprimant avant le prochain match de Liga du Real Madrid contre la Real Sociedad, le légendaire entraîneur a évoqué les spéculations persistantes autour de l'activité du club de la capitale sur le marché des transferts. « Pour moi, l'effectif est bouclé, mais le marché est encore ouvert, on ne sait jamais si un joueur va venir dire : “J'ai été laissé sur le banc deux fois et je veux partir” », a déclaré Mourinho aux journalistes. « En théorie non (pas d'autres opérations)... mais il peut toujours se passer quelque chose... Dans ma tête, l'effectif est bouclé, bouclé, et je n'ai demandé personne. Je suis très heureux avec les joueurs que j'ai. »