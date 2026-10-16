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L’effectif de Manchester United annule un dîner d’équipe après la défaite contre l’Atlético de Madrid et le coup de colère de Lisandro Martinez
Des projets abandonnés après une élimination européenne
Les joueurs de Manchester United auraient annulé un dîner d’équipe prévu jeudi soir après leur défaite 2-0 en Ligue des champions sur le terrain de l’Atlético, selon The Sun. Après une soirée décevante dans la capitale espagnole, l’équipe de Michael Carrick a porté à cinq matches sa série sans victoire, toutes compétitions confondues.
Les réactions à cette défaite européenne ont été largement dominées par la sortie virulente de Martinez contre la direction du club. Le défenseur central a exprimé sa colère à l’égard du directeur du football Jason Wilcox, affirmant que l’effectif n’avait pas le niveau nécessaire pour rivaliser avec les meilleures équipes.
Martinez a publié un communiqué 24 heures plus tard pour revenir sur la situation et clarifier ses propos. L’international argentin a déclaré avoir simplement parlé sous le coup de la colère et de la frustration de ne pas avoir obtenu le résultat que tout le monde souhaitait.
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Frustration quant à la profondeur de l’effectif
La controverse persistante autour de Martinez aurait joué un rôle déterminant dans la décision d’annuler le repas d’équipe prévu jeudi. Le défenseur était particulièrement frustré par les difficultés de composition d’équipe causées par les blessures qui continuent de toucher l’effectif.
Carrick a été contraint d’aligner le défenseur central Ayden Heaven au poste d’arrière gauche pour le match crucial contre Atletico. Selon les informations rapportées, Martinez estimait que le fait de devoir compter sur Heaven à un poste qui ne lui est pas familier, à l’extérieur, montrait à quel point l’effectif actuel manquait de solutions.
Le rapport précise que les critiques de Martinez ne visaient pas Heaven. Sa frustration était plutôt dirigée contre la direction, qui n’avait pas recruté d’arrière gauche de métier lors du mercato.
Les cibles manquées du mercato
Les limites tactiques découlent de l’échec des efforts de recrutement menés lors des derniers marchés des transferts. Manchester United a activement cherché à renforcer sa défense, sans parvenir à recruter ses cibles prioritaires.
Lewis Hall avait été désigné comme la cible prioritaire pour résoudre les problèmes persistants de l’équipe au poste d’arrière gauche. Mais Newcastle ne souhaitait pas vendre le défenseur, obligeant les dirigeants de Manchester United à chercher d’autres solutions.
Les pistes menant à Joaquin Seys, du Club Brugge, et à Alejandro Balde, défenseur du FC Barcelone, n’ont pas abouti non plus. L’encadrement s’est donc retrouvé avec une marge de manœuvre tactique limitée lors de rencontres européennes cruciales.
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L’attention se tourne vers le déplacement à Leeds
Alors que la pression s’accentue sur le terrain et que les tensions couvent en dehors, les joueurs de United ont renoncé à leur dîner prévu pour rester pleinement concentrés sur leurs prochains matches nationaux. L’équipe veut à tout prix mettre fin à une série inquiétante de cinq matches sans victoire.
Carrick doit désormais remobiliser son équipe avant un rendez-vous majeur face à Leeds United, ce dimanche à Elland Road. L’entraîneur a besoin d’une réaction rapide de ses joueurs pour inverser leur dynamique actuelle.
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