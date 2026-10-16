Les joueurs de Manchester United auraient annulé un dîner d’équipe prévu jeudi soir après leur défaite 2-0 en Ligue des champions sur le terrain de l’Atlético, selon The Sun. Après une soirée décevante dans la capitale espagnole, l’équipe de Michael Carrick a porté à cinq matches sa série sans victoire, toutes compétitions confondues.

Les réactions à cette défaite européenne ont été largement dominées par la sortie virulente de Martinez contre la direction du club. Le défenseur central a exprimé sa colère à l’égard du directeur du football Jason Wilcox, affirmant que l’effectif n’avait pas le niveau nécessaire pour rivaliser avec les meilleures équipes.

Martinez a publié un communiqué 24 heures plus tard pour revenir sur la situation et clarifier ses propos. L’international argentin a déclaré avoir simplement parlé sous le coup de la colère et de la frustration de ne pas avoir obtenu le résultat que tout le monde souhaitait.