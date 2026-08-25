Martinelli se rapproche d’un départ définitif d’Arsenal après que l’entraîneur Arteta a explicitement demandé au Brésilien de se trouver un nouveau club. Le talentueux ailier est sur le point de rejoindre Al Hilal, pensionnaire de la Saudi Pro League, mettant soudainement fin à son passage couronné de succès dans le nord de Londres.

Bien qu’il soit le joueur le plus ancien d’Arsenal, l’attaquant a été totalement écarté des groupes retenus les jours de match ces dernières semaines par le staff technique. Son départ imminent marque un tournant important et impitoyable pour Arsenal, alors qu’Arteta prend des mesures agressives pour renforcer l’effectif qui vient de remporter le titre de Premier League.