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L’effectif d’Arsenal est « mécontent » de Mikel Arteta alors que Gabriel Martinelli se rapproche d’un transfert de 40 millions de livres à Al-Hilal
L’ailier d’Arsenal se rapproche d’un départ de l’Emirates Stadium
Martinelli se rapproche d’un départ définitif d’Arsenal après que l’entraîneur Arteta a explicitement demandé au Brésilien de se trouver un nouveau club. Le talentueux ailier est sur le point de rejoindre Al Hilal, pensionnaire de la Saudi Pro League, mettant soudainement fin à son passage couronné de succès dans le nord de Londres.
Bien qu’il soit le joueur le plus ancien d’Arsenal, l’attaquant a été totalement écarté des groupes retenus les jours de match ces dernières semaines par le staff technique. Son départ imminent marque un tournant important et impitoyable pour Arsenal, alors qu’Arteta prend des mesures agressives pour renforcer l’effectif qui vient de remporter le titre de Premier League.
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L’effectif frustré par le traitement réservé à Martinelli
La gestion sévère de la situation par Arteta ne semble pas avoir été bien accueillie dans le vestiaire de l'Emirates. Selon ESPN, l'approche sans état d'âme de l'entraîneur a provoqué « quelques malaises » au sein de l'effectif d'Arsenal, plusieurs coéquipiers se montrant très compatissants envers l'ailier sur le départ.
La tension sous-jacente est rapidement montée d'un cran lorsque Martinelli a été écarté de la victoire lors du Community Shield contre Manchester City, ce qui signifie qu'il n'a pas reçu de médaille de vainqueur. Le même média affirme que cette décision précise a laissé l'attaquant « extrêmement déçu », tandis que d'autres cadres de l'effectif étaient eux aussi profondément mécontents de son omission pure et simple.
Les recrues sonnent le glas pour Martinelli
Les signes semblaient déjà très clairs plus tôt cet été lorsque Arsenal a bouclé un important transfert de 34 millions de livres sterling pour l’attaquant prometteur Christos Tzolis. En outre, une tentative audacieuse, bien que infructueuse, pour l’icône du Real Madrid Vinicius Junior laissait fortement entendre qu’Arteta préparait activement une refonte de son côté gauche.
Après avoir effectué ses débuts en équipe première en 2019, Martinelli a cumulé près de 300 apparitions toutes compétitions confondues avec le club. Même si son influence individuelle s’est légèrement estompée la saison dernière, il a tout de même joué un rôle essentiel dans le parcours historique d’Arsenal jusqu’en finale de la Ligue des champions et dans son premier titre de champion depuis 2004.
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Le changement vers l’Arabie saoudite attend la star brésilienne
Après son omission flagrante lors du récent match d'ouverture de Premier League contre Coventry City, le départ de Martinelli semble désormais une certitude absolue. Si une approche du géant turc Galatasaray ne l'avait pas emballé, Globo Esporte rapporte qu'il a officiellement donné son feu vert à un lucratif transfert en Arabie saoudite malgré quelques réticences initiales.
Le montant final du transfert reste actuellement un point de négociation entre les deux clubs. Arsenal réclamerait un package d'environ 60 M£ pour son attaquant de longue date, mais ESPN suggère que le montant finalement convenu pourrait ne pas dépasser 40 M£.
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