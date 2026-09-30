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FBL-PR-ENG-MAN CITYAFP
Moataz Elgammal
Traduit par

L’écusson de Manchester City à l’extérieur de l’Etihad Stadium vandalisé par des supporters furieux après un verdict de culpabilité financière

Manchester City
Premier League

Le grand blason de Manchester City à l’extérieur de l’Etihad Stadium a été vandalisé avec une insulte offensante après le verdict choc sur le plan financier. Le club fait actuellement face à une immense vague de réactions hostiles du public après qu’une commission indépendante l’a jugé coupable de graves infractions financières impliquant 900 millions de livres sterling. La tension atteint désormais son paroxysme alors que les retombées continuent.

  • Vandalisme à l'Etihad

    Selon un reportage de The Sun, l’immense écusson de Manchester City situé à l’extérieur de l’Etihad Stadium a été vandalisé avec une insulte à caractère sexuel. Certains supporters ont passé leur colère sur l’extérieur du stade dans la foulée immédiate de cette décision explosive.

    La Premier League a confirmé mardi qu’une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de tous les chefs d’accusation liés à de graves violations des règles financières. Ces infractions se sont produites sur une période de neuf saisons, entre 2009-2010 et 2017-2018, marquant l’une des périodes les plus turbulentes de l’histoire récente du club, alors qu’il s’expose à d’éventuelles sanctions sportives.


  • Recettes artificielles et infractions au règlement

    La commission a déterminé que Manchester City avait mis en place des contrats « fictifs » avec des partenaires commerciaux. Ces montages ont artificiellement gonflé les revenus du club et considérablement réduit les coûts. Les accords qui en ont résulté ont faussé les finances de Manchester City de plus de 900 M£ sur la période spécifiée.

    En outre, le club a été reconnu coupable de la plupart des chefs d'accusation liés à son défaut de coopération avec l'enquête. Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a noté que la décision indépendante établissait que le club avait enfreint « systématiquement » les règles de la compétition pendant près d'une décennie, préparant le terrain à d'éventuelles sanctions sans précédent.

  • Le club clame son innocence totale

    Malgré les conclusions accablantes et le vandalisme au stade, Manchester City a vigoureusement rejeté le verdict et insiste sur son innocence totale. Le club a publié un communiqué défiant confirmant son intention de faire appel, en soutenant que l’avis de la commission contient des « erreurs matérielles manifestes, de droit, de principe et de fait » et en qualifiant la décision de « non sûre ».

    En outre, Manchester City a déclaré : « Le club est innocent des accusations portées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions relatives à cette affaire. »

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Et après pour Manchester City ?

    Manchester City a jusqu’au vendredi 2 octobre pour exercer officiellement son droit de faire appel des conclusions accablantes de la commission. Si aucune sanction précise n’a encore été imposée, une audience distincte déterminera la punition exacte alors que cette bataille juridique sans précédent entre le club et la Premier League se poursuit.

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