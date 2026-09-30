Selon un reportage de The Sun, l’immense écusson de Manchester City situé à l’extérieur de l’Etihad Stadium a été vandalisé avec une insulte à caractère sexuel. Certains supporters ont passé leur colère sur l’extérieur du stade dans la foulée immédiate de cette décision explosive.

La Premier League a confirmé mardi qu’une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de tous les chefs d’accusation liés à de graves violations des règles financières. Ces infractions se sont produites sur une période de neuf saisons, entre 2009-2010 et 2017-2018, marquant l’une des périodes les plus turbulentes de l’histoire récente du club, alors qu’il s’expose à d’éventuelles sanctions sportives.



