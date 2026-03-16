Getty Images
Traduit par
« L'école avant tout » : Wayne Rooney conseille à Max Dowman, la nouvelle sensation d'Arsenal, de se concentrer sur ses études malgré ses exploits dans la course au titre de Premier League
Dowman devient le plus jeune buteur de la Premier League
Samedi, Dowman est entré dans l'histoire endevenant le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League, à seulement 16 ans et 73 jours. Le produit du centre de formation de Hale End a réalisé un superbe solo pour sceller la victoire 2-0 contre Everton, mais Rooney insiste pour que l'adolescent ne se laisse pas griser par ce succès.
- AFP
L'école passe avant tout pour celui qui a battu le record
Invité de l'émission « The Wayne Rooney Show », l'ancien attaquant d'Everton et de Manchester United a souligné l'importance de la vie en dehors du football. « Il a obtenu son GCSE et poursuit ses études ; je suis sûr que c'est tout aussi important pour lui et sa famille », a déclaré Rooney. « Quelle chance pour lui de faire partie de l'équipe ! Il pourrait remporter la Premier League alors qu'il termine encore ses études. Si l'éducation passe avant tout, je ne pense pas qu'on le verra beaucoup au cours des prochaines semaines. Il ne jouera pas autant qu'il le souhaiterait, mais il a encore de nombreuses années devant lui. »
Rooney salue l'audace de Dowman
Si ce record de buts a fait la une des journaux, Rooney a surtout été impressionné par le sang-froid dont a fait preuve le jeune joueur sur le terrain. L'international anglais des moins de 19 ans n'a montré aucun signe de nervosité lors de cette fin de saison décisive pour le titre, une qualité qui avait fait la renommée de Rooney lui-même lorsqu'il était adolescent à Goodison Park et à Old Trafford.
« D'après les matchs que j'ai vus, il semble ne pas se laisser affecter par la pression », a noté Rooney. « Il récupère le ballon, il le conserve, il attire les défenseurs, il part à leur rencontre, et on voit clairement qu'il a confiance en lui. »
Rooney a ajouté que la jeune star devrait pouvoir savourer ce moment : « Parfois, les gens pensent que profiter du succès est un signe d’arrogance, mais je pense simplement que c’est comme ça aux États-Unis. Ils en profitent et ils le célèbrent. Alors quand on a un jeune comme lui qui émerge à 16 ans, il a clairement beaucoup de talent et on espère simplement qu’il pourra aller de l’avant et réaliser ce potentiel. Laissons-le en profiter et s’exprimer.»
- Getty Images Sport
Quelle sera la prochaine étape pour Dowman ?
L'émergence de Dowman intervient à un moment crucial de ce qui s'annonce comme une saison inoubliable pour Arsenal, en quête d'un quadruplé historique. Le club du nord de Londres occupe actuellement la tête du classement de la Premier League avec neuf points d'avance sur Manchester City, mais les matchs décisifs s'enchaînent à un rythme effréné. L'équipe d'Arteta accueillera ensuite le Bayer Leverkusen à l'Emirates Stadium pour le match retour décisif des huitièmes de finale de la Ligue des champions, après un match nul tendu 1-1 en Allemagne. Peu après leurs engagements européens, les Gunners affronteront les hommes de Pep Guardiola, cette fois-ci pour un titre national lors d'une finale de la Carabao Cup très attendue.
Publicité