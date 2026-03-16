« L'école avant tout » : Wayne Rooney conseille à Max Dowman, la nouvelle sensation d'Arsenal, de se concentrer sur ses études malgré ses exploits dans la course au titre de Premier League

Si ce record de buts a fait la une des journaux, Rooney a surtout été impressionné par le sang-froid dont a fait preuve le jeune joueur sur le terrain. L'international anglais des moins de 19 ans n'a montré aucun signe de nervosité lors de cette fin de saison décisive pour le titre, une qualité qui avait fait la renommée de Rooney lui-même lorsqu'il était adolescent à Goodison Park et à Old Trafford.

« D'après les matchs que j'ai vus, il semble ne pas se laisser affecter par la pression », a noté Rooney. « Il récupère le ballon, il le conserve, il attire les défenseurs, il part à leur rencontre, et on voit clairement qu'il a confiance en lui. »

Rooney a ajouté que la jeune star devrait pouvoir savourer ce moment : « Parfois, les gens pensent que profiter du succès est un signe d’arrogance, mais je pense simplement que c’est comme ça aux États-Unis. Ils en profitent et ils le célèbrent. Alors quand on a un jeune comme lui qui émerge à 16 ans, il a clairement beaucoup de talent et on espère simplement qu’il pourra aller de l’avant et réaliser ce potentiel. Laissons-le en profiter et s’exprimer.»