Triple passeport, italien, brésilien, par les origines de son père Luciano, né au Brésil et adopté par une famille de Bergame, et polonais, par les origines de sa mère, il peut choisir entre trois sélections : du poste de numéro 10 vers l’avant, Vavassori sait jouer partout. grâce à sa grande technique et à son sens du timing dans les appels, en plus du fait que lorsqu’il provoque son adversaire, il le passe neuf fois sur dix. L’Atalanta a profité de son talent génial, puisqu’il a aussi été sollicité à plusieurs reprises par Gasperini en Serie A, s’affirmant avec le maillot de l’Under 23 en Serie C, avec laquelle il a atteint la barre des dix buts et s’est qualifiée pour les barrages de promotion.







