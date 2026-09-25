Il vient de l’école de Gian Piero Gasperini, mais il est en train de gagner en maturité avec Pippo Inzaghi : Dominic Vavassori, talent italo-brésilien né en 2005, a parfaitement lancé son premier championnat de Serie B, sous le maillot du Palermo leader. Malgré une concurrence fournie, avec des attaquants du calibre de Pohjanpalo et Gabrielloni, le joueur de 20 ans est en train de s’imposer chez les Rosanero : déjà auteur de trois buts en ce début de saison, il s’est emparé du maillot de titulaire, le numéro 9, et le mérite largement.
L’école Atalanta, la maturité avec Inzaghi et le dilemme du Brésil : Vavassori est-il l’avenir de l’Italie ?
Le triple passeport et l’école de l’Atalanta
Triple passeport, italien, brésilien, par les origines de son père Luciano, né au Brésil et adopté par une famille de Bergame, et polonais, par les origines de sa mère, il peut choisir entre trois sélections : du poste de numéro 10 vers l’avant, Vavassori sait jouer partout. grâce à sa grande technique et à son sens du timing dans les appels, en plus du fait que lorsqu’il provoque son adversaire, il le passe neuf fois sur dix. L’Atalanta a profité de son talent génial, puisqu’il a aussi été sollicité à plusieurs reprises par Gasperini en Serie A, s’affirmant avec le maillot de l’Under 23 en Serie C, avec laquelle il a atteint la barre des dix buts et s’est qualifiée pour les barrages de promotion.
La Tritium et la génération des 2005
Quatorze buts il y a deux ans, huit l’an dernier, pour le jeune attaquant, deuxième attaquant de talent, qui a aussi eu la satisfaction, avec l’Italie, d’inscrire son premier but sous le maillot de l’Italie U20, avant de faire ses débuts avec l’U21 : formé à la Tritium, club de Trezzo d’Adda, c’est un prédestiné qui débarquera bientôt en Serie A, peut-être dès l’an prochain avec le maillot des Siciliens. Né à Bergame, d’origines cariocas, il doit beaucoup à son père, entraîneur de la Buraghese, où il a grandi, avant de rejoindre Trezzo puis l’Inter, avec l’incroyable génération 2005. Son doublé, justement inscrit à l’occasion d’un match amical remporté à Zingonia contre les jeunes de son âge de l’Atalanta, a été décisif.
LES ORIGINES
Depuis toujours, à Bergame, on privilégie la technique, plutôt qu’une puissance physique qui, dans le cas de Vavassori, n’est certainement pas exceptionnelle, mais cela ne l’a pas pénalisé : de l’enfant considéré comme trop frêle à l’homme qui fait rêver Palerme. Dominic n’a cependant pas perdu son humilité : on peut souvent le croiser à Ornago, son village d’origine, où, à l’occasion de la fête annuelle, il donne un coup de main aux habitants, comme tous les joueurs nés en 2005 de la Buraghese, très attachés à leur territoire, ou à soutenir sa sœur Isabel, qui, après avoir commencé comme danseuse, joue désormais elle aussi au football et est capitaine de l’Atalanta féminin U14.
C’est l’avenir de l’Italie ?
Désormais, Roberto Mancini l’observe lui aussi avec une attention particulière et, lors des prochaines échéances, il peut réintégrer le groupe des convoqués de l’équipe d’Italie A, comme d’autres jeunes de l’Italie Espoirs suivis par le sélectionneur, mais pour l’instant appelés par les Espoirs de Silvio Baldini : Francesco Camarda, Alphadjo Cissè, Luca Koleosho et Antonio Raimondo. Des jeunes pousses à faire grandir pour offrir un avenir à la hauteur à une sélection qui, ces dernières années, ne l’a presque jamais été.
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