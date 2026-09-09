Le défenseur de la Roma Mario Hermoso a exprimé sa satisfaction alors que son équipe se prépare pour son entrée en lice en Ligue des champions contre Fenerbahçe à Istanbul. Le match marque le retour des Giallorossi dans l'élite des compétitions européennes de clubs après sept ans d'absence.

L'ancien défenseur central de l'Atletico Madrid a souligné que le fait de jouer tous les trois jours correspond à l'ambition de l'effectif, alors que la Roma cherche à s'appuyer sur son solide début de saison sur la scène nationale.

Hermoso a clairement indiqué que la Roma se rend en Turquie avec une détermination totale pour commencer sa campagne européenne par une victoire.



