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L’éclat Gasperini de Hermoso ! Le défenseur soutient le patron de la Roma pour faire des grandes soirées européennes une habitude
Hermoso prépare le retour européen de la Roma
Le défenseur de la Roma Mario Hermoso a exprimé sa satisfaction alors que son équipe se prépare pour son entrée en lice en Ligue des champions contre Fenerbahçe à Istanbul. Le match marque le retour des Giallorossi dans l'élite des compétitions européennes de clubs après sept ans d'absence.
L'ancien défenseur central de l'Atletico Madrid a souligné que le fait de jouer tous les trois jours correspond à l'ambition de l'effectif, alors que la Roma cherche à s'appuyer sur son solide début de saison sur la scène nationale.
Hermoso a clairement indiqué que la Roma se rend en Turquie avec une détermination totale pour commencer sa campagne européenne par une victoire.
- sportphoto24
Un défenseur encense le style très intense de Gasperini
Hermoso a crédité l'entraîneur Gian Piero Gasperini d'avoir changé l'état d'esprit de l'équipe depuis son arrivée, en instaurant une approche de haute intensité taillée pour le football européen. Le joueur de 31 ans a expliqué que le système de pressing de Gasperini tire le meilleur de l'effectif.
L'Espagnol a souligné l'importance de conserver leur bonne dynamique en Serie A au moment d'entrer sur la scène continentale.
« Quand l'entraîneur est arrivé, il a insufflé à chacun de nous une mentalité de haut niveau, a déclaré Hermoso. Le football de Gasperini correspond au style européen avec du pressing et de l'intensité. »
La solidité défensive, clé face aux géants turcs
En se projetant sur ce test tactique à Istanbul, Hermoso a exhorté ses coéquipiers à reproduire le niveau de performance affiché lors de leur récente victoire nationale contre l'Atalanta. Il a souligné que la compacité défensive constituait une priorité cruciale afin d'offrir aux attaquants de la Roma la base nécessaire pour faire la différence.
Le défenseur a reconnu le niveau supérieur d'exigence qu'impose la Ligue des champions.
« Pour que nous réalisions un grand match, nous devons connaître les points forts de notre adversaire, a noté Hermoso. Il est important pour nous de ne pas encaisser de buts et de mettre nos attaquants en position de marquer. »
- IPA Sport
Les Giallorossi visent à s’installer durablement parmi l’élite
La Roma va faire face à une atmosphère passionnée au Chobani Stadium, mais Hermoso insiste sur le fait que l'équipe possède la résilience nécessaire pour décrocher un résultat marquant.
La défenseure espagnole a déclaré que l'objectif ultime du club est de faire de ces grandes affiches européennes une habitude.
Hermoso et ses coéquipières tenteront de franchir une nouvelle étape dans leur développement en prenant les trois points lors du match d'ouverture de jeudi.
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