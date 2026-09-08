Le capitaine du Viking FK, Zlatko Tripic, a subi un contretemps inattendu à son arrivée en Allemagne pour le match d’ouverture de son équipe en Ligue des champions contre le VfB Stuttgart. L’ailier de 33 ans a souffert d’une réaction allergique pendant le vol charter au départ de Stavanger en raison d’odeurs de parfum excessives à bord.

Tripic a révélé à l’hôtel de l’équipe que les fragrances intenses lui avaient irrité le nez pendant tout le vol.

« Il y avait énormément de parfum dans cet avion, a expliqué Tripic. Je suis allergique aux odeurs fortes. Mon nez a été terriblement irrité pendant tout le vol. »