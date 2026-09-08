Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1082370737.jpgNTB
Alvino Hanafi

Traduit par

« L’avion s’est écrasé ! » : le capitaine de Viking FK frappé par un cauchemar aérien avant un choc historique en Ligue des champions

VfB Stuttgart vs Viking
Z. Tripic
Ligue des Champions
VfB Stuttgart
Viking
M. Jensen

Le capitaine de Viking FK, Zlatko Tripic, a vécu une mésaventure en avion avant les débuts de son équipe en Ligue des champions contre le VfB Stuttgart, après qu’un excès de parfum a déclenché une réaction allergique. Malgré cette distraction, l’entraîneur Morten Jensen et Tripic assurent que les champions de Norvège restent détendus et prêts pour ce test européen historique.

  • Tripic victime d’une alerte liée à une allergie en avion

    Le capitaine du Viking FK, Zlatko Tripic, a subi un contretemps inattendu à son arrivée en Allemagne pour le match d’ouverture de son équipe en Ligue des champions contre le VfB Stuttgart. L’ailier de 33 ans a souffert d’une réaction allergique pendant le vol charter au départ de Stavanger en raison d’odeurs de parfum excessives à bord.

    Tripic a révélé à l’hôtel de l’équipe que les fragrances intenses lui avaient irrité le nez pendant tout le vol.

    « Il y avait énormément de parfum dans cet avion, a expliqué Tripic. Je suis allergique aux odeurs fortes. Mon nez a été terriblement irrité pendant tout le vol. »

    • Publicité

  • Un coéquipier pointé du doigt pour un excès de parfum

    Selon Dagbladet, Tripic a plaisanté en désignant son colocataire Kristoffer Askildsen comme l’un des principaux responsables de l’usage important d’eau de Cologne. Malgré le nez bouché, le capitaine a confirmé qu’il récupérerait rapidement grâce à un spray nasal avant le coup d’envoi.

    « Il essaie d’être mannequin, alors il met du parfum, malheureusement », a déclaré Tripic avec une lueur malicieuse dans les yeux.

    L’expert Bernt Hulsker a tourné l’incident en dérision, en déclarant : « La prochaine fois que Viking affrétera un avion charter, il ne devra y avoir aucun parfum et à peine du déodorant. Cela fait partie de l’apprentissage de Viking. »

  • Jensen appelle au calme avant des débuts historiques

    Au-delà de la distraction liée au vol, l'entraîneur principal de Viking, Morten Jensen, et Tripic sont apparus totalement détendus à quelques heures du plus grand match de l'histoire du club. Jensen a minimisé l'anxiété d'avant-match malgré l'opposition d'une équipe de Stuttgart qui a terminé quatrième de Bundesliga la saison dernière sous les ordres de Sebastian Hoeness.

    Jensen a insisté sur le fait que son groupe est bien habitué à gérer les moments de forte pression sans changer sa routine.

    « L'événement est historique et il y a probablement quelques joueurs qui ressentent de la nervosité, mais nous n'allons rien faire de spécial, a déclaré Jensen. Les footballeurs professionnels savent bien s'adapter. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Tripic se concentre sur le plan de jeu plutôt que sur l’événement

    Tripic a fait écho aux propos de son entraîneur, en soulignant l'importance de faire abstraction du bruit une fois que l'arbitre a sifflé le coup d'envoi. Le capitaine a insisté sur le fait que les joueurs doivent se concentrer uniquement sur leurs tâches tactiques plutôt que sur le prestige du stade.

    Environ 600 supporters en déplacement ont fait le voyage depuis Stavanger pour soutenir les champions de Scandinavie à la MHPArena.

    « Il s'agit avant tout de ne pas penser aux conséquences, et l'équipe est devenue bonne dans ce domaine », a conclu Tripic alors que Viking prépare son lever de rideau européen.

Ligue des Champions
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Viking crest
Viking
VIK