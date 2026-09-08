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« L’avion s’est écrasé ! » : le capitaine de Viking FK frappé par un cauchemar aérien avant un choc historique en Ligue des champions
Tripic victime d’une alerte liée à une allergie en avion
Le capitaine du Viking FK, Zlatko Tripic, a subi un contretemps inattendu à son arrivée en Allemagne pour le match d’ouverture de son équipe en Ligue des champions contre le VfB Stuttgart. L’ailier de 33 ans a souffert d’une réaction allergique pendant le vol charter au départ de Stavanger en raison d’odeurs de parfum excessives à bord.
Tripic a révélé à l’hôtel de l’équipe que les fragrances intenses lui avaient irrité le nez pendant tout le vol.
« Il y avait énormément de parfum dans cet avion, a expliqué Tripic. Je suis allergique aux odeurs fortes. Mon nez a été terriblement irrité pendant tout le vol. »
Un coéquipier pointé du doigt pour un excès de parfum
Selon Dagbladet, Tripic a plaisanté en désignant son colocataire Kristoffer Askildsen comme l’un des principaux responsables de l’usage important d’eau de Cologne. Malgré le nez bouché, le capitaine a confirmé qu’il récupérerait rapidement grâce à un spray nasal avant le coup d’envoi.
« Il essaie d’être mannequin, alors il met du parfum, malheureusement », a déclaré Tripic avec une lueur malicieuse dans les yeux.
L’expert Bernt Hulsker a tourné l’incident en dérision, en déclarant : « La prochaine fois que Viking affrétera un avion charter, il ne devra y avoir aucun parfum et à peine du déodorant. Cela fait partie de l’apprentissage de Viking. »
Jensen appelle au calme avant des débuts historiques
Au-delà de la distraction liée au vol, l'entraîneur principal de Viking, Morten Jensen, et Tripic sont apparus totalement détendus à quelques heures du plus grand match de l'histoire du club. Jensen a minimisé l'anxiété d'avant-match malgré l'opposition d'une équipe de Stuttgart qui a terminé quatrième de Bundesliga la saison dernière sous les ordres de Sebastian Hoeness.
Jensen a insisté sur le fait que son groupe est bien habitué à gérer les moments de forte pression sans changer sa routine.
« L'événement est historique et il y a probablement quelques joueurs qui ressentent de la nervosité, mais nous n'allons rien faire de spécial, a déclaré Jensen. Les footballeurs professionnels savent bien s'adapter. »
Tripic se concentre sur le plan de jeu plutôt que sur l’événement
Tripic a fait écho aux propos de son entraîneur, en soulignant l'importance de faire abstraction du bruit une fois que l'arbitre a sifflé le coup d'envoi. Le capitaine a insisté sur le fait que les joueurs doivent se concentrer uniquement sur leurs tâches tactiques plutôt que sur le prestige du stade.
Environ 600 supporters en déplacement ont fait le voyage depuis Stavanger pour soutenir les champions de Scandinavie à la MHPArena.
« Il s'agit avant tout de ne pas penser aux conséquences, et l'équipe est devenue bonne dans ce domaine », a conclu Tripic alors que Viking prépare son lever de rideau européen.
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