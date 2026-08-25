Mourinho n’a pas mâché ses mots pour décrire la répétition des fautes et des tacles appuyés visant l’attaquant. Établissant un parallèle avec la manière dont les enfants testent les limites, l’entraîneur expérimenté estime que les adversaires se sentent encouragés lorsque les premiers avertissements ne sont pas distribués. « C’est comme les enfants. Les petits enfants vont aussi loin que vous les laissez aller. Avec les joueurs, c’est la même chose », a déclaré Mourinho aux journalistes. Il a ajouté que l’assistance vidéo à l’arbitrage n’avait pas correctement fait son travail lors du match contre l’Espanyol, soulignant que la protection des joueurs face à une agressivité persistante relevait strictement de la responsabilité de l’arbitre.