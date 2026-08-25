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L’avertissement de Mourinho à Vini ! L’entraîneur du Real Madrid fustige les défaillances de l’arbitrage et compare le traitement infligé à l’ailier vedette à du harcèlement dans une cour d’école
Dénoncer les défaillances de l’arbitrage
L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a fait part de vives inquiétudes concernant le traitement réservé à Vinícius Júnior par les adversaires et les officiels de match. S'exprimant avant la prochaine rencontre à domicile de son équipe contre la Real Sociedad, Mourinho a pointé du doigt un coup précoce non sanctionné sur l'ailier brésilien lors de la victoire 2–1 en Liga sur la pelouse de l'Espanyol. L'auteur de cette faute, Álex Calatrava, a ensuite marqué avant de finalement recevoir un carton jaune pour un autre accrochage avec Vinícius. Mourinho n'a pas mâché ses mots dans son évaluation, estimant que les officiels n'avaient pas réussi à freiner l'escalade des tactiques physiques visant son joueur vedette.
- AFP
Comparer le traitement au harcèlement
Mourinho n’a pas mâché ses mots pour décrire la répétition des fautes et des tacles appuyés visant l’attaquant. Établissant un parallèle avec la manière dont les enfants testent les limites, l’entraîneur expérimenté estime que les adversaires se sentent encouragés lorsque les premiers avertissements ne sont pas distribués. « C’est comme les enfants. Les petits enfants vont aussi loin que vous les laissez aller. Avec les joueurs, c’est la même chose », a déclaré Mourinho aux journalistes. Il a ajouté que l’assistance vidéo à l’arbitrage n’avait pas correctement fait son travail lors du match contre l’Espanyol, soulignant que la protection des joueurs face à une agressivité persistante relevait strictement de la responsabilité de l’arbitre.
Aborder le comportement sur le terrain
En défendant fermement son joueur face à des fautes restées impunies, Mourinho a aussi reconnu que Vinícius pouvait encore améliorer certains aspects de son comportement sur le terrain. L’entraîneur a souligné que les interactions de l’ailier avec les supporters adverses, en distinguant les insultes normales dans le football du racisme, pouvaient encore être améliorées. Cependant, Mourinho a maintenu que la protection physique des joueurs contre les coups et la frustration repose entièrement entre les mains des arbitres du match, remarquant avec humour que son propre tempérament de feu lui aurait sans doute valu une expulsion en quelques minutes s’il avait subi un traitement similaire.
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Dernières nouvelles du mercato
Délaissant les polémiques autour de l’arbitrage, Mourinho a également fait le point sur l’effectif du Real Madrid à l’approche de la clôture du mercato. Après avoir déjà accueilli six nouvelles recrues, qui ont joué contre l’Espanyol, l’entraîneur a déclaré que le groupe était, pour le moment, au complet. S’il a reconnu que des départs tardifs inattendus ou des offres énormes de clubs restent possibles dans le football, il a affiché son entière satisfaction à l’égard de son groupe actuel avant la première sortie de la saison au Bernabéu.
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