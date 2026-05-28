Sancho a fait le choix audacieux de quitter Manchester City pour le Borussia Dortmund en 2017 afin de sortir de sa zone de confort. C’est en Allemagne qu’il s’est véritablement imposé chez les seniors, inscrivant 50 buts en 137 apparitions sous les couleurs du BVB.

Convoqué chez les Three Lions dès 2018, il totalise toutefois seulement 23 sélections, ses performances en club s’étant dégradées. Sancho n’a jamais été retenu par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026.

Son prêt à Aston Villa n’a pas suffi à raviver l’étincelle. Après avoir goûté à la gloire en Ligue Europa Conférence avec Chelsea en 2025, il a ajouté une médaille de vainqueur de la Ligue Europa à son palmarès, mais il n’a marqué qu’un but et délivré trois passes décisives en 39 matchs pour les Villans.

Les titularisations se sont faites rares tout au long de la saison 2025-2026, Unai Emery privilégiant d’autres options sur les ailes. Reste à savoir si un transfert définitif sera envisagé.