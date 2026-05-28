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L’aventure de Jadon Sancho en Premier League est-elle déjà terminée ? Un ancien défenseur d’Aston Villa analyse les prêts décevants de l’ailier de 73 millions de livres sterling et livre ses pronostics sur son prochain transfert
Les statistiques de Sancho : des périodes de prêt délicates à Chelsea et à Aston Villa
Sancho a fait le choix audacieux de quitter Manchester City pour le Borussia Dortmund en 2017 afin de sortir de sa zone de confort. C’est en Allemagne qu’il s’est véritablement imposé chez les seniors, inscrivant 50 buts en 137 apparitions sous les couleurs du BVB.
Convoqué chez les Three Lions dès 2018, il totalise toutefois seulement 23 sélections, ses performances en club s’étant dégradées. Sancho n’a jamais été retenu par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026.
Son prêt à Aston Villa n’a pas suffi à raviver l’étincelle. Après avoir goûté à la gloire en Ligue Europa Conférence avec Chelsea en 2025, il a ajouté une médaille de vainqueur de la Ligue Europa à son palmarès, mais il n’a marqué qu’un but et délivré trois passes décisives en 39 matchs pour les Villans.
Les titularisations se sont faites rares tout au long de la saison 2025-2026, Unai Emery privilégiant d’autres options sur les ailes. Reste à savoir si un transfert définitif sera envisagé.
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La Premier League a-t-elle vu Sancho pour la dernière fois ?
Recruté pour 73 millions de livres sterling (98 millions de dollars), Jadon Sancho n’a marqué que 12 buts sous le maillot de Manchester United et voit désormais sa cote chuter. L’attaquant pourrait même disparaître des radars de la Premier League pendant un moment.
Interrogé sur ce sujet, Hutton, l’ancien défenseur de Villa – s’exprimant en exclusivité pour Uudet Kasinot – a confié à GOAL : « Peut-être. C’est difficile pour lui car je l’apprécie vraiment en tant que joueur.
À Dortmund, il était exceptionnel : très technique, à l’aise dans les duels et capable de créer des occasions. On n’a pas retrouvé ce niveau chez les Red Devils.
Peut-être que son grand transfert à Manchester United n’a pas fonctionné et qu’il manque un peu de confiance. J’ai vu par moments cette saison à Villa ce dont il est capable, mais le montant du transfert, le salaire et ce genre de choses peuvent rebuter les clubs.
Un nouveau prêt dans un club européen pourrait donc être envisagé. Il reste regrettable qu’il n’ait pas encore atteint son plein potentiel. »
Rumeurs de transfert : Villa songerait-il à un recrutement définitif ?
Unai Emery reste évasif sur l’avenir de Jadon Sancho. Toutes les parties doivent trancher avant l’ouverture du prochain mercato, et chacun attend avec impatience de connaître la décision finale.
Interrogé sur l’avenir de l’attaquant, l’entraîneur espagnol de Villa a fixé le cap : « Nous allons étudier chaque option, puis décider, sans précipitation. Nous sommes ambitieux ; tout ce que nous avons accompli nous servira pour mieux nous renforcer l’été prochain. Je veux progresser et faire encore mieux. Nos choix iront dans ce sens. »
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Manchester United s'apprête à activer l'option de prolongation du contrat et à réclamer une indemnité de transfert.
Le contrat de Sancho à Old Trafford expire dans quelques semaines, ce qui devait le rendre libre de tout engagement. Toutefois, Manchester United s’apprêterait à activer une option de prolongation d’une durée d’un an afin de pouvoir réclamer une indemnité de transfert en cas de départ.
Reste à savoir si Villa a été suffisamment impressionné pour l’intégrer à ses plans en vue de la Ligue des champions 2026-2027. Un troisième passage à Dortmund est également évoqué, tandis que plusieurs clubs européens suivent la situation.