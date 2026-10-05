Malgré la tempête qui se prépare, le président de la Fédération portugaise, Proenca, a fermement soutenu le capitaine de la sélection nationale. Il a cherché à calmer la situation en rappelant aux supporters les contributions historiques de Ronaldo au pays.

« Nous parlons du plus grand joueur de tous les temps, un joueur qui a donné plus de deux décennies au football portugais », a déclaré Proenca, cité par ESPN.

« Il fera toujours partie de ce groupe s’il est techniquement apte à jouer. Cristiano le sait. Il sait que c’est le sentiment général. Ce qui s’est passé est un malentendu qui doit être réglé en interne. »