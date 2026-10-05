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L’avenir international de Cristiano Ronaldo en doute ? Le président de la FPF évoque un « malentendu » alors que la superstar d’Al-Nassr quitte le rassemblement du Portugal
Une brouille publique à Oslo
La carrière internationale de Ronaldo a été remise en question après un différend public avec le sélectionneur du Portugal, Jesus. L’attaquant d’Al Nassr, âgé de 41 ans, a quitté le rassemblement de la sélection nationale lors de la récente trêve internationale. La tension a commencé lorsque Jesus a choisi de laisser Ronaldo sur le banc sans le faire entrer lors d’une victoire 2-1 à l’extérieur contre la Norvège en Ligue des nations le 27 septembre. Après avoir débuté lors de la victoire inaugurale du Portugal à domicile contre le pays de Galles, être laissé sur le banc à Oslo s’est avéré être la goutte de trop pour le vétéran portugais.
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Proença défend une icône portugaise
Malgré la tempête qui se prépare, le président de la Fédération portugaise, Proenca, a fermement soutenu le capitaine de la sélection nationale. Il a cherché à calmer la situation en rappelant aux supporters les contributions historiques de Ronaldo au pays.
« Nous parlons du plus grand joueur de tous les temps, un joueur qui a donné plus de deux décennies au football portugais », a déclaré Proenca, cité par ESPN.
« Il fera toujours partie de ce groupe s’il est techniquement apte à jouer. Cristiano le sait. Il sait que c’est le sentiment général. Ce qui s’est passé est un malentendu qui doit être réglé en interne. »
Jouer par pur amour
Ronaldo détient actuellement le record du plus grand nombre de buts dans l'histoire du football international. Il a trouvé le chemin des filets à l'incroyable total de 146 reprises en 234 apparitions avec le Portugal.
Selon Proenca, la présence continue de l'attaquant dans le groupe est entièrement motivée par son dévouement envers la sélection nationale. Il a révélé que l'attaquant légendaire avait auparavant envisagé de se retirer de la scène internationale.
« Ronaldo est un symbole de notre pays », a expliqué Proenca. « C'est une icône portugaise, un joueur absolument extraordinaire qui aurait pu mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde, mais a choisi de ne pas le faire par amour pour l'équipe nationale. »
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En avant sans leur talisman
Alors que le drame en dehors du terrain monopolisait les gros titres, Jesus est parvenu à garder son groupe concentré sur sa campagne de Ligue des nations. Le Portugal a réagi avec force à la controverse en s'imposant 4-2 au Danemark.
L'équipe a ensuite conclu cette trêve internationale réussie par une confortable victoire à domicile contre la Norvège. Ces résultats signifient que l'équipe de Jesus occupe actuellement solidement la première place du groupe 4, avec un bilan parfait de 12 points sur 12 possibles.
Reste à savoir si Ronaldo fera son retour pour la prochaine série de matches. La fédération doit désormais œuvrer en coulisses pour résoudre le différend avant que le groupe ne se réunisse à nouveau.
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