L'avenir de Salah, la révélation du directeur technique de l'Égypte : « Il y a un club de Serie A… ». Rome, la Juventus et… : qui pourrait le recruter ?

Comme l'a indiqué le directeur technique de l'Égypte, de nombreuses équipes se sont intéressées à la légende de Liverpool. Outre le PSG et le Bayern Munich, plusieurs clubs de Premier League souhaiteraient le recruter, même si l'Égyptien a expliqué qu'après son passage à Chelsea, il aimerait que les Reds soient sa dernière équipe en Angleterre.





Parmi les équipes qui se sont renseignées sur la situation, on trouve également quelques grands noms de notre Serie A. De l'Inter à la Juventus – chez les Bianconeri, Luciano Spalletti l'apprécie beaucoup – jusqu'à la Roma, où l'Égyptien a déjà joué et qui est le club italien le plus désireux de le faire revenir en Italie.