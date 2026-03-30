Ibrahim Hassan, frère du sélectionneur égyptien, son bras droit et directeur technique de l'équipe nationale, s'est confié à On Sports et est revenu sur l'avenir de la star de Liverpool, Mohamed Salah. L'ancien joueur de la Roma a confirmé qu'il quitterait Liverpool à la fin de la saison, mais le mystère reste entier quant à sa prochaine destination. Entre les options exotiques et européennes, le directeur technique égyptien a également évoqué une équipe italienne qui pourrait le ramener en Serie A.
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L'avenir de Salah, la révélation du directeur technique de l'Égypte : « Il y a un club de Serie A… ». Rome, la Juventus et… : qui pourrait le recruter ?
« L'avenir de Momo ? Je préférerais qu'il reste en Europe. J'ai entendu parler d'offres du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de clubs de Serie A. S'il devait partir en MLS, il serait trop loin des projecteurs. Vous ne vous souviendrez pas plus de Salah que je ne me souviens de Messi aujourd'hui. Je n'essaie même pas de le regarder. S'il ne recevait pas d'offres d'Europe, un transfert dans le championnat saoudien serait une bonne option, surtout avec de grands noms comme Cristiano Ronaldo. »
Comme l'a indiqué le directeur technique de l'Égypte, de nombreuses équipes se sont intéressées à la légende de Liverpool. Outre le PSG et le Bayern Munich, plusieurs clubs de Premier League souhaiteraient le recruter, même si l'Égyptien a expliqué qu'après son passage à Chelsea, il aimerait que les Reds soient sa dernière équipe en Angleterre.
Parmi les équipes qui se sont renseignées sur la situation, on trouve également quelques grands noms de notre Serie A. De l'Inter à la Juventus – chez les Bianconeri, Luciano Spalletti l'apprécie beaucoup – jusqu'à la Roma, où l'Égyptien a déjà joué et qui est le club italien le plus désireux de le faire revenir en Italie.