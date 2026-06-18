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L'avenir de Roberto Martinez serait-il déjà scellé ? Des retrouvailles avec Cristiano Ronaldo semblent probables après la Coupe du monde, alors que le sélectionneur du Portugal entame des négociations avec Al-Nassr
Des négociations sont en cours au sujet d’un possible changement de cap pour l’Arabie saoudite.
Selon A Bola, Martinez serait en négociations avancées pour devenir le prochain entraîneur principal d’Al-Nassr. Le technicien espagnol, qui dirige actuellement l’équipe du Portugal lors de la Coupe du monde 2026, devrait quitter ses fonctions au sein de la sélection nationale à l’issue du tournoi pour succéder à Jorge Jesus à Riyad.
Les pourparlers entre le technicien et le grand club saoudien ont commencé avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde. Son contrat avec la Fédération portugaise de football (FPF) arrivant bientôt à échéance, l’ancien mentor d’Everton et de la Belgique se prépare ainsi à retrouver un banc de club pour la première fois depuis 2016.
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Retrouvailles avec Ronaldo et João Félix
Un transfert à Al-Nassr offrirait à Martinez la chance de retrouver plusieurs visages familiers du camp portugais, dont Ronaldo. La superstar de 41 ans est un pilier des sélections de l’entraîneur, et la perspective de collaborer au quotidien au niveau du club s’avère un atout majeur dans les négociations en cours.
Il retrouverait aussi João Félix, accentuant la colonie portugaise au Moyen-Orient. Cette perspective intervient alors que la pression s’intensifie sur Martinez : la Seleção a entamé sa campagne mondiale par un nul frustrant (1-1) contre la RD Congo, exposant son leadership à la loupe.
Confirmation interne émanant d’Al-Nassr
Cette rumeur a été alimentée par Saad Al-Subaie, l’ancien directeur du service juridique d’Al-Nassr, qui s’est récemment exprimé sur la recherche d’un nouvel entraîneur par le club. Al-Subaie a révélé que, bien que Marco Silva ait été la cible principale avant de rejoindre Benfica, le club avait depuis réduit ses options à deux candidats spécifiques.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a précisé : « Notre première option, la plus sérieuse, était Marco Silva, mais au dernier moment il a choisi Benfica. Aujourd’hui, deux noms restent en lice : un sélectionneur actuellement en lice à la Coupe du monde et un entraîneur évoluant en Amérique du Sud. » Le premier serait, selon plusieurs sources, le technicien argentin Lionel Scaloni.
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Plan de succession pour le Portugal
Alors que Martinez s’apprête à quitter ses fonctions, la FPF étudie déjà des candidats pour mener la Seleção vers une nouvelle ère. Ironie du sort, Jesus, que Martinez devrait remplacer à Al-Nassr, est présenté comme un prétendant crédible à la tête de la sélection portugaise après la Coupe du monde en Amérique du Nord.