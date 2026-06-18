L'avenir de Roberto Martinez serait-il déjà scellé ? Des retrouvailles avec Cristiano Ronaldo semblent probables après la Coupe du monde, alors que le sélectionneur du Portugal entame des négociations avec Al-Nassr

Selon A Bola, Martinez serait en négociations avancées pour devenir le prochain entraîneur principal d’Al-Nassr. Le technicien espagnol, qui dirige actuellement l’équipe du Portugal lors de la Coupe du monde 2026, devrait quitter ses fonctions au sein de la sélection nationale à l’issue du tournoi pour succéder à Jorge Jesus à Riyad.

Les pourparlers entre le technicien et le grand club saoudien ont commencé avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde. Son contrat avec la Fédération portugaise de football (FPF) arrivant bientôt à échéance, l’ancien mentor d’Everton et de la Belgique se prépare ainsi à retrouver un banc de club pour la première fois depuis 2016.