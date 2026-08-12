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L’avenir de Mike Maignan dans le doute alors qu’Al-Nassr cible le gardien de l’AC Milan après des bouleversements en coulisses
Les tensions internes s’accentuent à San Siro
La relation entre Maignan et la direction de Milan semble avoir atteint un tournant délicat après une fin de campagne précédente mouvementée. Bien que l’international français reste l’un des éléments les plus essentiels de l’effectif rossonero, les récents développements laissent penser à un décalage grandissant entre le joueur et les décideurs du club. La principale source du mécontentement de Maignan provient des changements de grande ampleur opérés au sein du staff technique en mai, un mouvement qui a entraîné le licenciement de l’entraîneur principal Max Allegri, du directeur sportif Igli Tare et du vétéran des entraîneurs des gardiens Claudio Filippi. Maignan avait noué un lien professionnel particulièrement fort avec ce trio, surtout avec Filippi, dont l’expertise était créditée d’avoir aidé le Français à conserver son statut d’un des meilleurs gardiens d’Europe.
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Al-Nassr se pose en prétendant potentiel
Sentant une opportunité de recruter un talent de classe mondiale, Al-Nassr, pensionnaire de Saudi Pro League, serait entré dans la danse, selon La Gazzetta dello Sport. Le club basé à Riyad, qui compte notamment Cristiano Ronaldo dans ses rangs, est actuellement à la recherche d’un nouveau numéro un pour remplacer Bento. La puissance financière du championnat saoudien représente un défi particulier pour Milan, qui pourrait avoir du mal à rivaliser si une guerre d’enchères éclatait pour un joueur qui figure déjà parmi ses plus gros salaires.
Les informations suggèrent que l’intérêt venu du Moyen-Orient est réel et que le club saoudien suit de près la situation pendant que Maignan évalue ses prochaines options. Le contraste est frappant avec l’été précédent, lorsque Maignan avait choisi de rester au club malgré une offre substantielle de Chelsea. À l’époque, la présence d’Allegri et la structure de direction alors en place avaient suffi à le convaincre de repousser les géants de Premier League.
Le retour retardé alimente les spéculations sur un transfert
La décision de Maignan de reporter son retour à l’entraînement de pré-saison alimente encore davantage les rumeurs d’un possible départ. Maignan et son coéquipier Adrien Rabiot ont tous deux repoussé leur arrivée à Milanello, initialement prévue le 12 août, au 16 août. Si le club a présenté cela comme des vacances prolongées afin de récupérer de leurs exploits en Coupe du monde, l’image renvoyée reste problématique pour un club qui cherche à afficher de la stabilité. Ce retard est largement perçu comme le reflet du mécontentement des joueurs, en particulier compte tenu de leurs liens étroits avec l’ancien staff technique.
Le club se retrouve dans une position délicate, devant concilier son désir de conserver un atout de classe mondiale avec la réalité de gérer un capitaine potentiellement mécontent. La direction est consciente que retenir un joueur contre son gré pourrait être contre-productif, sachant que les départs forcés débouchent rarement sur des performances maximales sur le terrain. À l’approche de la nouvelle saison, la pression monte sur les dirigeants milanais, qui doivent s’asseoir à la table des discussions avec Maignan et présenter une vision convaincante pour l’avenir.
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Sécurité contractuelle contre ambition sportive
Sur le papier, Milan a toutes les cartes en main concernant l’avenir immédiat de Maignan. Le Français a signé plus tôt cette année une importante prolongation de contrat, le liant au club jusqu’en juin 2031 avec un salaire qui rivalise avec celui du plus gros salaire du club, Rafael Leao. Cet accord, d’une valeur d’environ 7 millions d’euros par an, bonus compris, devait sécuriser le poste de gardien du club pour la prochaine décennie. La situation a laissé les supporters de Milan anxieux, Maignan étant un chouchou du public depuis son arrivée en 2021 pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Son leadership sur le terrain et sa capacité à multiplier les arrêts ont été déterminants au sein du club, ce qui rend la perspective de son départ encore plus difficile à avaler pour les fidèles du Milan.
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