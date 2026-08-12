Sentant une opportunité de recruter un talent de classe mondiale, Al-Nassr, pensionnaire de Saudi Pro League, serait entré dans la danse, selon La Gazzetta dello Sport. Le club basé à Riyad, qui compte notamment Cristiano Ronaldo dans ses rangs, est actuellement à la recherche d’un nouveau numéro un pour remplacer Bento. La puissance financière du championnat saoudien représente un défi particulier pour Milan, qui pourrait avoir du mal à rivaliser si une guerre d’enchères éclatait pour un joueur qui figure déjà parmi ses plus gros salaires.

Les informations suggèrent que l’intérêt venu du Moyen-Orient est réel et que le club saoudien suit de près la situation pendant que Maignan évalue ses prochaines options. Le contraste est frappant avec l’été précédent, lorsque Maignan avait choisi de rester au club malgré une offre substantielle de Chelsea. À l’époque, la présence d’Allegri et la structure de direction alors en place avaient suffi à le convaincre de repousser les géants de Premier League.