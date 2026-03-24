L'avenir de Dybala : son agent Antun est en Italie, mais pas pour rencontrer la Roma. Deux offres pour un départ gratuit

L'histoire d'amour entre Paulo Dybala et la Roma s'est brusquement brisée au cours de cette saison particulièrement mouvementée. Pour Gian Piero Gasperini, « La Joya » a toujours été le joueur le plus talentueux de tout l'effectif giallorosso, mais au final, il n'a pu l'aligner que dans environ 50 % des matchs disputés au cours de cette longue saison.





Les raisons sont uniquement et exclusivement d'ordre physique et ce sont les mêmes qui, jusqu'à présent, ont conduit le club à ne pas envisager le moins du monde de renouveler son contrat qui expire le 30 juin 2026. Ces dernières heures, cependant, la présence de Jorge Antun, l'agent de longue date de Dybala, en ville a fait la une.



