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Emanuele Tramacere

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L'avenir de Dybala : son agent Antun est en Italie, mais pas pour rencontrer la Roma. Deux offres pour un départ gratuit

Roma
P. Dybala
Mercato
Galatasaray
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L'histoire d'amour entre Paulo Dybala et la Roma s'est brusquement brisée au cours de cette saison particulièrement mouvementée. Pour Gian Piero Gasperini, « La Joya » a toujours été le joueur le plus talentueux de tout l'effectif giallorosso, mais au final, il n'a pu l'aligner que dans environ 50 % des matchs disputés au cours de cette longue saison.


Les raisons sont uniquement et exclusivement d'ordre physique et ce sont les mêmes qui, jusqu'à présent, ont conduit le club à ne pas envisager le moins du monde de renouveler son contrat qui expire le 30 juin 2026. Ces dernières heures, cependant, la présence de Jorge Antun, l'agent de longue date de Dybala, en ville a fait la une.


  • Antun est à Rome

    Jorge Antun, l'agent de longue date qui accompagne depuis toujours les choix de Paulo Dybala (et qui, en Italie, est contraint de travailler par l'intermédiaire d'autres agents puisqu'il n'est pas habilité à exercer dans notre pays), est officiellement arrivé en ville. Selon la Gazzetta dello Sport, l'homme d'affaires a immédiatement rendu visite à la famille Dybala-Sabatini, notamment pour faire la connaissance de la petite Gia, fille du couple née il y a seulement 22 jours.

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  • PAS POUR AFFRONTER LA ROMA

    Il s'agit d'une visite de courtoisie à l'intention de son ancien client, et aucune rencontre n'est prévue avec le club giallorosso pour discuter d'un avenir qui, même s'il ne reste plus qu'à l'officialiser, ne se déroulera plus à Trigoria et, probablement, pas non plus en Italie.

  • VIA A ZERO, DEUX EXCELLENTES PROPOSITIONS

    Sur le bureau de l'agent de Dybala et sur la table de La Joya se trouvent en effet déjà deux propositions très intéressantes. La première, désormais connue, est celle qui amènerait le duo à s'installer en Argentine pour rejoindre le projet technique de Boca Juniors et de son ami Leandro Paredes, qui avait déjà tenté de le « ramener chez lui » en janvier dernier sans y parvenir. La seconde, quant à elle, vient de Turquie et concerne un grand club comme Galatasaray qui, s’il remporte le championnat et décroche une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, serait prêt à lui offrir un contrat de trois ans à des conditions financières bien plus avantageuses que celles qu’il percevrait en Argentine.