Le gardien Marco Carnesecchi, qui s'est révélé au sein de l'équipe Primavera de l'Atalanta, est un pilier de l'équipe nerazzurra de Palladino. Sa progression au fil des ans a été fulgurante, au point de lui valoir d'abord le poste de gardien titulaire, puis une sélection régulière en équipe nationale senior, lui qui avait été capitaine de l'équipe d'Italie des moins de 21 ans. Carnesecchi est en effet un leader, y compris dans les vestiaires, et cette saison, il a souvent redonné de l'élan à l'équipe lorsque celle-ci semblait en difficulté. En 2025/2026, il totalise jusqu'à présent 42 apparitions sans avoir encaissé le moindre but en 15 matchs : 47 buts encaissés toutes compétitions confondues. Au total, sous les couleurs de l'Atalanta, il totalise 118 matchs avec 138 buts encaissés et 37 clean sheets.
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L'avenir de Carnesecchi : l'Atalanta le garde précieusement, mais la Juventus frappe à la porte
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Les Percassi savent que Carnesecchi, aux côtés d'Ederson et après Lookman, sera l'un des joueurs les plus convoités lors du prochain mercato estival. C'est pourquoi, comme le veut la tradition, ils s'activent déjà pour faire signer à leur joyau une prolongation de contrat et le garder à tout prix. Une manière de procéder qui envoie un double message : au joueur de Rimini né en 2000, que le club veut miser sur lui, qu’il le considère comme un grand espoir et qu’il ne le laissera pas partir si facilement ; aux grandes équipes prêtes à frapper à la porte, qu’il sera une pièce de choix à payer cher en cas d’offres. Son contrat avec les Nerazzurri expire actuellement le 30 juin 2028 et sera prolongé jusqu'en 2030. Le coût de son salaire augmenterait également en conséquence, ce qui constitue une incitation supplémentaire à rester à Bergame et un obstacle de plus pour les concurrents directs : de 800 000 euros à environ 2 millions par saison.
LA JUVE FRAPPE À LA PORTE
« Quels sont mes rêves pour l'avenir ? Pour l'instant, j'attends le mois de juin pour voir les prochains transferts de mon mari. » Dans une récente interview accordée au Resto del Carlino, l'épouse de Marco Carnesecchi, Valentina De Flaviis, a fait une déclaration importante concernant leur avenir. Les nouveaux parents de Bianca Regina, leur première fille née en janvier 2026, savent que la Juventus s'intéresse de près au gardien et pourrait lui faire une offre irrésistible. Pour remplacer Di Gregorio, qui n'a pas convaincu Spalletti, Carnesecchi a plus de chances de plaire à la direction bianconera que Vicario et Alisson. L'Atalanta, cependant, qui fera probablement ses adieux à Ederson cet été (l'Atlético Madrid reste très intéressé), ne le considère pas pour l'instant comme transférable. Elle ne s'assiéra à la table des négociations que si l'offre n'est pas inférieure à 40 millions d'euros.