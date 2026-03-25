L'avenir de Carnesecchi : l'Atalanta le garde précieusement, mais la Juventus frappe à la porte

Les Percassi savent que Carnesecchi, aux côtés d'Ederson et après Lookman, sera l'un des joueurs les plus convoités lors du prochain mercato estival. C'est pourquoi, comme le veut la tradition, ils s'activent déjà pour faire signer à leur joyau une prolongation de contrat et le garder à tout prix. Une manière de procéder qui envoie un double message : au joueur de Rimini né en 2000, que le club veut miser sur lui, qu’il le considère comme un grand espoir et qu’il ne le laissera pas partir si facilement ; aux grandes équipes prêtes à frapper à la porte, qu’il sera une pièce de choix à payer cher en cas d’offres. Son contrat avec les Nerazzurri expire actuellement le 30 juin 2028 et sera prolongé jusqu'en 2030. Le coût de son salaire augmenterait également en conséquence, ce qui constitue une incitation supplémentaire à rester à Bergame et un obstacle de plus pour les concurrents directs : de 800 000 euros à environ 2 millions par saison.