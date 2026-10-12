L’avenir de Haaland à City se retrouve soudain sous les projecteurs. Les grands clubs européens suivent de près la situation de l’attaquant norvégien depuis la récente décision rendue contre le club.

City a récemment été reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League, ce qui plonge le club de l’Etihad dans l’incertitude. Si City a fait appel du verdict, ses rivaux restent à l’affût, conscients que la situation pourrait évoluer.

Jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, des questions continueront de se poser sur plusieurs des plus grands noms du club. Sans surprise, aucun joueur ne suscite plus d’intérêt que son prolifique buteur.