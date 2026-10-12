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L’avenir d’Erling Haaland à Manchester City reste incertain alors qu’Arsenal et le Real Madrid préparent une offensive surprise sur le marché des transferts
Les rivaux de Manchester City assistent à la crise qui secoue le club
L’avenir de Haaland à City se retrouve soudain sous les projecteurs. Les grands clubs européens suivent de près la situation de l’attaquant norvégien depuis la récente décision rendue contre le club.
City a récemment été reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League, ce qui plonge le club de l’Etihad dans l’incertitude. Si City a fait appel du verdict, ses rivaux restent à l’affût, conscients que la situation pourrait évoluer.
Jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, des questions continueront de se poser sur plusieurs des plus grands noms du club. Sans surprise, aucun joueur ne suscite plus d’intérêt que son prolifique buteur.
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Arsenal parmi les grands clubs qui envisagent un transfert
La perspective d’un départ de Haaland de Manchester a éveillé l’intérêt de certains des plus grands clubs du football mondial. Selon Football Insider, Arsenal fait partie d’un groupe de clubs de premier plan qui suivent le joueur de près.
Recruter celui qui est peut-être le meilleur avant-centre de la planète bouleverserait complètement la course au titre en Premier League. Un transfert dans le nord de Londres serait spectaculaire et affaiblirait directement un rival majeur.
Arsenal n’est toutefois pas le seul club intéressé. Les géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, suivent eux aussi la situation de près, prêts à passer à l’action au moindre signe qu’il pourrait être disponible.
L’énorme obstacle posé par le contrat jusqu’en 2034
Malgré l’intérêt des prétendants, City reste dans une position de négociation remarquablement solide. Dans des circonstances normales, faire partir Haaland de Manchester serait presque impossible.
Le club a protégé son joueur le plus précieux en lui faisant signer un contrat de dix ans, qui court jusqu’à l’été 2034. Cet accord sans précédent signifie que City n’a pas besoin de vendre et peut exiger une somme extraordinaire s’il décide un jour de le faire.
Pour l’heure, la position du club est parfaitement claire. City n’a absolument aucune intention d’étudier la moindre offre pour son attaquant vedette tant que la procédure d’appel est en cours.
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Les prétendants dans l’attente
Le football peut changer rapidement, et l’issue de l’appel de City déterminera la suite. Si les conséquences sportives deviennent lourdes, les clubs intéressés chercheront naturellement à savoir si la position de Haaland a évolué.
Pour l’heure, City semble garder la pleine maîtrise de la situation de Haaland. Toutefois, tant que l’appel concernant les finances ne sera pas définitivement tranché, les plus grands clubs européens continueront de suivre la situation de près.
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