Selon Sky Sports, le technicien néerlandais devrait rester à la tête de Liverpool la saison prochaine, le club étant virtually assuré de retrouver la Ligue des champions. Les doutes concernant l’avenir de Slot s’estompent : sept points séparent désormais les Reds, cinquièmes, de Chelsea, septième. La cinquième place, synonyme de qualification pour la C1 grâce à la présence d’Arsenal en demi-finales, semble à portée de main, d’autant que Liverpool retrouve de l’allant tandis que les Blues fléchissent.

Slot, qui avait mené Liverpool au titre de Premier League la saison dernière, a subi une forte pression durant sa deuxième campagne. Les Reds devraient terminer l’exercice sans trophée et pointent loin derrière Arsenal et Manchester City. La direction reste toutefois fidèle à son projet, le technicien ayant déjà affirmé qu’il bénéficiait du soutien total des propriétaires et des directeurs généraux Richard Hughes et Michael Edwards.