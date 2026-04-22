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L'avenir d'Arne Slot est-il déjà scellé ? Jamie Carragher livre une information majeure sur le poste d'entraîneur de Liverpool, à l'issue d'une saison catastrophique
La Ligue des champions est cruciale pour l’avenir de Slot.
Selon Sky Sports, le technicien néerlandais devrait rester à la tête de Liverpool la saison prochaine, le club étant virtually assuré de retrouver la Ligue des champions. Les doutes concernant l’avenir de Slot s’estompent : sept points séparent désormais les Reds, cinquièmes, de Chelsea, septième. La cinquième place, synonyme de qualification pour la C1 grâce à la présence d’Arsenal en demi-finales, semble à portée de main, d’autant que Liverpool retrouve de l’allant tandis que les Blues fléchissent.
Slot, qui avait mené Liverpool au titre de Premier League la saison dernière, a subi une forte pression durant sa deuxième campagne. Les Reds devraient terminer l’exercice sans trophée et pointent loin derrière Arsenal et Manchester City. La direction reste toutefois fidèle à son projet, le technicien ayant déjà affirmé qu’il bénéficiait du soutien total des propriétaires et des directeurs généraux Richard Hughes et Michael Edwards.
Carragher donne son avis sur l'ambiance d'Anfield
Lors de l’émission « Monday Night Football », Jamie Carragher a livré son analyse sur l’avenir d’Arne Slot. « On évoque déjà son poste depuis le début de la saison. Nous en avons souvent débattu dans Monday Night Football », a expliqué l’ancien défenseur. « Les supporters de Liverpool sont sans doute partagés sur son avenir, mais selon les informations que j’ai, Slot restera sur le banc des Reds la saison prochaine si le club se qualifie pour la Ligue des champions, ce qui semble actuellement à portée de main. »
Van Dijk revient sur une saison « en deçà des attentes »
Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a dressé un bilan sans concession de la saison, malgré la victoire dans le derby du Merseyside contre Everton ce week-end, qui a redonné un peu de moral à l’équipe. « Il nous reste cinq matchs à disputer contre des équipes qui se battent elles aussi pour une place en Ligue des champions. Chaque match est crucial. Nous sommes très déçus par la saison que nous vivons, au vu de la qualité de notre effectif. C’est en dessous de nos standards », a analysé le défenseur. « Mais nous devons continuer à nous battre, avancer et tirer le meilleur parti de cette mauvaise saison… La situation n’est pas digne de Liverpool, mais c’est la réalité, et il était important que nous remportions ce match. Je suis content que nous l’ayons fait. »
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Les rumeurs de remplacement continuent de circuler en coulisses
Alors que Slot devrait rester en poste, les médias continuent de spéculer sur d’éventuels successeurs, au cas où la direction changerait d’avis. Interrogé sur le sujet, l’ancien défenseur des Reds Steve Nicol a dû choisir entre Slot, l’ex-entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso et le manager de Bournemouth Andoni Iraola comme solution à long terme pour le banc d’Anfield. S’il salue le style d’Iraola, Nicol penche finalement pour Alonso, malgré le bilan mitigé de l’Espagnol chez les Merengues.
En attendant, Liverpool se concentre sur ses prochaines échéances sous la direction de Slot, avec un match à domicile contre Crystal Palace programmé samedi prochain.