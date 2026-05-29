Le défenseur du Bayern Munich, Tah, constate que les attaquants font preuve d’une prudence accrue face à ce gardien expérimenté, dont la réputation inspire encore le respect au plus haut niveau. « On voit bien que les attaquants doivent être particulièrement concentrés au moment de conclure », observe Tah, selon Sky.

Le défenseur du Borussia Dortmund, Schlotterbeck, va même plus loin pour saluer les qualités du vétéran : « C’est probablement le meilleur gardien de but de tous les temps », assure-t-il.