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L’« aura » de Manuel Neuer porte l’équipe d’Allemagne, ses coéquipiers reconnaissant mettre une « concentration » particulière lorsqu’ils affrontent le légendaire gardien du Bayern lors des séances d’entraînement
L'équipe d'Allemagne, boostée par le retour de Neuer
Le retour de Neuer dans les cages de la Mannschaft, à la veille de la Coupe du monde en Amérique du Nord, a immédiatement apaisé le staff allemand réuni à Herzogenaurach. Le vétéran du Bayern Munich, absent depuis près de deux ans, devrait retrouver sa place de titulaire. Ses coéquipiers estiment que sa simple présence constitue un atout pour l’Allemagne. Il a récemment enchaîné une séance individuelle composée de courses légères et de renforcement musculaire, alors qu’il soigne une légère lésion au mollet. Les dirigeants allemands estiment qu’il sera bientôt à nouveau opérationnel, tandis que Julian Nagelsmann peaufine les préparatifs du tournoi.
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Ses coéquipiers saluent l’influence de Neuer
Le défenseur du Bayern Munich, Tah, constate que les attaquants font preuve d’une prudence accrue face à ce gardien expérimenté, dont la réputation inspire encore le respect au plus haut niveau. « On voit bien que les attaquants doivent être particulièrement concentrés au moment de conclure », observe Tah, selon Sky.
Le défenseur du Borussia Dortmund, Schlotterbeck, va même plus loin pour saluer les qualités du vétéran : « C’est probablement le meilleur gardien de but de tous les temps », assure-t-il.
L'Allemagne met fin à un débat de longue date sur le poste de gardien de but
Le retour de Neuer semble avoir clarifié une situation qui occupait le devant de la scène dans le football allemand depuis des mois. Malgré les excellentes performances d’Oliver Baumann, Nagelsmann a désormais établi une hiérarchie claire à l’approche du tournoi. Au sein du vestiaire, cependant, cette question n’aurait pas suscité de tensions notables. Selon Tah, Neuer a géré la situation avec un professionnalisme serein, sans faire de son retour un sujet de discussion majeur au sein de l’équipe.
« Il n’en a pas du tout parlé – et puis c’était comme ça, tout simplement », a révélé Tah.
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Neuer vise un retour compétitif avec l'Allemagne
L’Allemagne maintient un suivi rapproché de l’état physique de Neuer, légèrement touché au mollet, tout en anticipant son retour prochain dans le onze de départ. Son come-back devrait booster une équipe déterminée à retrouver son rythme de croisière avant la Coupe du monde.
Nagelsmann devra toutefois veiller à une transition en douceur, d’autant que Baumann a brillé pendant les qualifications. La hiérarchie étant désormais clarifiée, la Mannschaft peut se consacrer pleinement à sa préparation pour le tournoi, où elle évoluera dans le groupe E aux côtés de Curaçao, de la Côte d’Ivoire et de l’Équateur.