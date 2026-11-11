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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty
Thomas Hindle
Traduit par

L’audience de la MLS bondit de 93 % en 2026, tandis que l’engagement sur les réseaux sociaux atteint un niveau record

Major League Soccer

La Major League Soccer a fait état d’une hausse de 93 % de l’audience hebdomadaire de ses matches en direct en 2026, avec une moyenne estimée à 7,2 millions de spectateurs cumulés en streaming et à la télévision. La ligue a également enregistré 838 millions d’interactions sur les réseaux sociaux et attiré plus de 11,2 millions de supporters, tandis que l’audience des jeunes sur FOX et FS1 a progressé après la Coupe du monde.

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    Les chiffres évoluent dans le bon sens

    La MLS a enregistré en moyenne 7,2 millions de téléspectateurs cumulés par semaine pour ses matches diffusés en direct sur les plateformes de streaming et les chaînes de télévision en 2026, selon les estimations. Cela représente une hausse de 93 % par rapport à la saison précédente. Ce chiffre comprend les audiences d’Apple TV, des diffuseurs télévisés américains et canadiens partenaires, ainsi que des plateformes de diffusion internationales. Le match du 17 juillet entre le Nashville SC et Atlanta United a attiré 587 000 téléspectateurs sur FOX, ce qui en fait la rencontre de saison régulière de MLS la plus regardée sur cette chaîne depuis le week-end d’ouverture de 2020.

    L’affluence est également restée élevée. Plus de 11,2 millions de spectateurs ont assisté aux matches de saison régulière de MLS, soit le deuxième total le plus élevé de l’histoire de la ligue, avec une moyenne de 22 063 par match. Six clubs ont établi un record d’affluence pour un match, tandis que trois des dix plus fortes affluences pour des matches disputés seuls dans l’histoire de la ligue ont été enregistrées en 2026.

  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    Un effet Coupe du monde

    La MLS a également fait état d’une hausse de son audience auprès des plus jeunes après la pause liée à la Coupe du monde. Par rapport aux matches disputés avant le tournoi, les diffusions de la saison régulière sur FOX et FS1 ont enregistré une augmentation de 45 % chez les hommes de 18 à 34 ans et de 18 % chez l’ensemble des adultes de cette tranche d’âge.

    Ces chiffres interviennent après que le commissaire Don Garber a exprimé son optimisme quant à la capacité de la Coupe du monde 2026 à susciter un plus grand intérêt pour le football aux États-Unis. La MLS a également indiqué que ses supporters ont en moyenne 39,6 ans, soit l’âge moyen le plus bas parmi les grandes ligues sportives professionnelles masculines américaines.

  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    L’engagement sur les réseaux sociaux atteint des niveaux records

    La MLS et ses clubs ont généré au total 19,1 milliards d’impressions sur les réseaux sociaux pendant la saison régulière 2026, soit une hausse de 18 % par rapport à 2025. Les interactions ont également atteint un record de 838 millions, en hausse de 13 % sur un an.

    Les comptes de la ligue sur les réseaux sociaux ont totalisé à eux seuls 5,9 milliards d’impressions, en hausse de 44 %, et 225 millions d’interactions, en hausse de 47 %. Sur les plateformes de la ligue et des clubs, la MLS a également enregistré 5,8 milliards de vues de vidéos, soit une augmentation de 11 %, tandis que MLSsoccer.com a attiré 65 millions de pages vues, en hausse de 28 %.

    Les comptes de la ligue et des clubs sur les réseaux sociaux ont atteint ensemble 123,5 millions d’abonnés, avec un gain net de 14,8 millions d’abonnés depuis le début de l’année.

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  • Antoine GriezmannGetty

    La tendance va-t-elle se poursuivre ?

    La ligue s’attend à ce que cette tendance se poursuive, a-t-elle annoncé. Si l’affluence lors des phases finales est aussi forte qu’elle l’espère, la MLS figurera parmi les trois championnats de football de première division ayant enregistré la plus forte affluence totale au monde pour la saison 2026.