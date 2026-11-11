L’audience de la MLS bondit de 93 % en 2026, tandis que l’engagement sur les réseaux sociaux atteint un niveau record

La MLS a enregistré en moyenne 7,2 millions de téléspectateurs cumulés par semaine pour ses matches diffusés en direct sur les plateformes de streaming et les chaînes de télévision en 2026, selon les estimations. Cela représente une hausse de 93 % par rapport à la saison précédente. Ce chiffre comprend les audiences d’Apple TV, des diffuseurs télévisés américains et canadiens partenaires, ainsi que des plateformes de diffusion internationales. Le match du 17 juillet entre le Nashville SC et Atlanta United a attiré 587 000 téléspectateurs sur FOX, ce qui en fait la rencontre de saison régulière de MLS la plus regardée sur cette chaîne depuis le week-end d’ouverture de 2020.

L’affluence est également restée élevée. Plus de 11,2 millions de spectateurs ont assisté aux matches de saison régulière de MLS, soit le deuxième total le plus élevé de l’histoire de la ligue, avec une moyenne de 22 063 par match. Six clubs ont établi un record d’affluence pour un match, tandis que trois des dix plus fortes affluences pour des matches disputés seuls dans l’histoire de la ligue ont été enregistrées en 2026.