SANTA CLARA, Californie -- Il s'était écoulé 24 ans depuis la dernière victoire de l'équipe nationale masculine des États-Unis en match à élimination directe de la Coupe du monde. Mauricio Pochettino et ses joueurs ont refusé de laisser cette attente atteindre 28 ans.

L’expulsion controversée de Folarin Balogun, coupable d’avoir involontairement marché sur le talon du défenseur bosnien Tarik Muharemovic, aurait pu tout changer.

« Ce n'était absolument pas un carton rouge », a souligné Pochettino en conférence de presse d'après-match. « Il n'y avait aucune intention de marcher sur le joueur. »

Christian Pulisic a révélé que le groupe s’était rassemblé dans les vestiaires pour soutenir Balogun après la rencontre.

« Avec le recul, cette sanction nous paraît très sévère », a-t-il expliqué. « Je lui ai dit qu’il avait beaucoup donné pour nous et que, désormais, nous étions là pour le soutenir… Je comprends que le geste puisse paraître dangereux, mais il essayait juste de poser son pied au sol et ce n’était pas haut sur la jambe. C’est vraiment malheureux. »

Des actions similaires ont déjà démoralisé les Américains par le passé. Pourtant, comme ils l’ont démontré tout au long du tournoi, l’équipe de Pochettino a refusé de baisser les bras.

« Je pense que les joueurs ont très bien analysé la situation », a-t-il expliqué. « Nous avons su maîtriser cet aspect émotionnel du match, et c’était essentiel. Il faut féliciter les joueurs pour la façon dont ils ont su gérer une rencontre chargée en émotions. La manière dont ils ont géré la situation était incroyable, et nous avons montré que nous étions suffisamment mûrs pour continuer à nous battre. »

Il peut toutefois remercier Malik Tillman. Alors que les Bosniaques commençaient à imposer leur supériorité numérique, le joueur de 24 ans a asséné un coup franc dont on se souviendra longtemps. D’autres coéquipiers ont également brillé.

L’équipe nationale américaine se tourne désormais vers son match contre la Belgique en huitièmes de finale, une victoire lui ouvrant les portes des quarts pour la première fois depuis 2002. Les pronostics seront contre elle, les Diables Rouges étant donnés favoris, mais cela n’a jamais arrêté ce groupe. Pochettino et ses joueurs pourraient bien être sur le point de construire quelque chose d’exceptionnel au cours des prochaines semaines.

« L’essentiel, c’est de gagner et de maintenir cette dynamique », a-t-il conclu.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants de la rencontre disputée au San Francisco Bay Area Stadium.