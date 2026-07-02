L'attente est terminée : l'incroyable coup franc de Malik Tillman permet à l'équipe américaine de poursuivre son parcours de rêve malgré le carton rouge controversé infligé à Folarin Balogun. Les gagnants et les perdants de la victoire de l'équipe nationale américaine face à la Bosnie-Herzégovine

SANTA CLARA, Californie -- Il s'est écoulé 24 ans depuis la dernière fois que l'équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) a dépassé les huitièmes de finale. Mauricio Pochettino et ses joueurs ont refusé de laisser ce chiffre grimper à 28.

L’expulsion controversée de Folarin Balogun, coupable d’avoir involontairement marché sur le talon du défenseur bosnien Tarik Muharemovic, aurait pu tout compromettre.

« Ce n'était absolument pas un carton rouge », a souligné Pochettino en conférence de presse d'après-match. « Il n'y avait aucune intention de marcher sur le joueur. »

Christian Pulisic a révélé que le vestiaire s’était mobilisé pour soutenir Balogun après la rencontre.

« Avec le recul, cette sanction nous paraît très sévère », a-t-il expliqué. « Je lui ai dit qu’il avait déjà beaucoup fait pour nous et que, maintenant, nous étions là pour le soutenir… Je comprends que le geste puisse sembler dangereux, mais il essayait juste de poser son pied au sol et ce n’était pas haut sur la jambe. C’est vraiment malheureux. »

Des situations similaires avaient déjà démoralisé les Américains par le passé. Pourtant, comme ils l’ont démontré tout au long du tournoi, l’équipe de Pochettino a refusé de baisser les bras.

« Je pense que les joueurs ont très bien analysé la situation », a-t-il expliqué. « Nous avons su gérer cet aspect émotionnel du match, et c’était essentiel. Il faut féliciter les joueurs pour la façon dont ils ont su gérer une rencontre chargée en émotions. Leur réaction a été incroyable, et elle prouve que nous sommes assez mûrs pour continuer à nous battre. »

Il peut d’ailleurs remercier Malik Tillman. Alors que les Bosniaques commençaient à imposer leur supériorité numérique, le joueur de 24 ans a asséné un coup franc dont on se souviendra longtemps. D’autres coéquipiers ont également brillé.

L’équipe nationale américaine se tourne désormais vers son match contre la Belgique en huitièmes de finale, consciente qu’une victoire devant un public sans doute aussi bruyant à Seattle pourrait lui ouvrir la voie de sa première qualification en quarts de finale depuis 2002, année de son dernier succès en match à élimination directe. Les pronostics seront contre elle, les Diables Rouges étant donnés favoris, mais cela n’a jamais arrêté ce groupe. Pochettino et ses joueurs sont peut-être à l’aube d’un exploit.

« L’essentiel, c’est de gagner et de maintenir cette dynamique », a-t-il insisté.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants du match disputé au San Francisco Bay Area Stadium.