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USMNT Winners and Losers GOAL

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L'attente est terminée : l'incroyable coup franc de Malik Tillman permet à l'équipe américaine de poursuivre son parcours de rêve malgré le carton rouge controversé infligé à Folarin Balogun. Les gagnants et les perdants de la victoire de l'équipe nationale américaine face à la Bosnie-Herzégovine

Winners & losers
FEATURES
Analysis
États-Unis vs Bosnie-Herzégovine
États-Unis
Bosnie-Herzégovine
Coupe du monde
M. Pochettino
F. Balogun
M. Tillman

Le carton rouge reçu par Folarin Balogun a failli éliminer l’équipe nationale américaine de la Coupe du monde, mais les États-Unis restent en course : ils n’ont pas flanché.

SANTA CLARA, Californie -- Il s'est écoulé 24 ans depuis la dernière fois que l'équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) a dépassé les huitièmes de finale. Mauricio Pochettino et ses joueurs ont refusé de laisser ce chiffre grimper à 28.

L’expulsion controversée de Folarin Balogun, coupable d’avoir involontairement marché sur le talon du défenseur bosnien Tarik Muharemovic, aurait pu tout compromettre.

« Ce n'était absolument pas un carton rouge », a souligné Pochettino en conférence de presse d'après-match. « Il n'y avait aucune intention de marcher sur le joueur. »

Christian Pulisic a révélé que le vestiaire s’était mobilisé pour soutenir Balogun après la rencontre.

« Avec le recul, cette sanction nous paraît très sévère », a-t-il expliqué. « Je lui ai dit qu’il avait déjà beaucoup fait pour nous et que, maintenant, nous étions là pour le soutenir… Je comprends que le geste puisse sembler dangereux, mais il essayait juste de poser son pied au sol et ce n’était pas haut sur la jambe. C’est vraiment malheureux. »

Des situations similaires avaient déjà démoralisé les Américains par le passé. Pourtant, comme ils l’ont démontré tout au long du tournoi, l’équipe de Pochettino a refusé de baisser les bras.

« Je pense que les joueurs ont très bien analysé la situation », a-t-il expliqué. « Nous avons su gérer cet aspect émotionnel du match, et c’était essentiel. Il faut féliciter les joueurs pour la façon dont ils ont su gérer une rencontre chargée en émotions. Leur réaction a été incroyable, et elle prouve que nous sommes assez mûrs pour continuer à nous battre. »

Il peut d’ailleurs remercier Malik Tillman. Alors que les Bosniaques commençaient à imposer leur supériorité numérique, le joueur de 24 ans a asséné un coup franc dont on se souviendra longtemps. D’autres coéquipiers ont également brillé.

L’équipe nationale américaine se tourne désormais vers son match contre la Belgique en huitièmes de finale, consciente qu’une victoire devant un public sans doute aussi bruyant à Seattle pourrait lui ouvrir la voie de sa première qualification en quarts de finale depuis 2002, année de son dernier succès en match à élimination directe. Les pronostics seront contre elle, les Diables Rouges étant donnés favoris, mais cela n’a jamais arrêté ce groupe. Pochettino et ses joueurs sont peut-être à l’aube d’un exploit.

« L’essentiel, c’est de gagner et de maintenir cette dynamique », a-t-il insisté.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants du match disputé au San Francisco Bay Area Stadium.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Folarin Balogun

    Pendant près de 40 minutes, la chance a fui Balogun. Dès l’entame de la première période, les États-Unis ont multiplié les services vers leur avant-centre, sans toutefois trouver la faille.

    À la 14e minute, l’attaquant monégasque a reçu une superbe passe de Pulisic, qui coupait de la gauche vers la droite, mais Balogun n’a pas réussi à bien contrôler le ballon et a manqué son tir du pied droit. Puis, à la 32e minute, l’angoisse a de nouveau envahi l’attaquant. Balogun a parfaitement contrôlé le ballon, effectuant un geste fluide vers la gauche pour déjouer un défenseur et battre Nikola Vasilj. Malheureusement, son timing n’était pas au rendez-vous et il a été signalé hors-jeu.

    Mais juste avant la mi-temps, l’attaquant a refusé d’abdiquer. Tyler Adams a lancé une talonnade précise pour Tillman, dont le centre décisif a trouvé la surface. Un défenseur bosnien a tenté de couper l’action, en vain : Balogun a récupéré le ballon et a déclenché une frappe puissante, logée au fond des filets.

    Ce succès confirme sa saison 2026 exceptionnelle, conclue en fanfare en club et désormais ponctuée de trois réalisations dans la compétition. Tout semblait donc lui sourire jusqu’à la 64e minute…

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LE FLOP : Folarin Balogun

    LeBron James a félicité Balogun après son but en première période.

    Des dizaines de célébrités et de sportifs, de la star de la NFL Patrick Mahomes au membre du Hall of Fame de la NBA Dirk Nowitzki, ont pris sa défense après son expulsion. Cette réaction souligne l’exaspération provoquée par la décision de l’arbitre Raphael Claus.

    Après avoir visionné plusieurs fois la séquence vidéo, l’arbitre a confirmé son jugement : carton rouge.

    À la 64^e minute, Balogun et Muharemovic luttaient pour un ballon aérien ; l’attaquant, en plein élan, est retombé maladroitement sur le talon de son adversaire. Aucune intention malveillante n’était perceptible, mais Claus a maintenu sa décision, mettant prématurément fin à la soirée de l’attaquant et contraignant les États-Unis à jouer à dix contre onze. Balogun devient ainsi le premier joueur depuis Zinédine Zidane, en finale de la Coupe du monde 2006, à marquer puis à être expulsé au cours de la même rencontre.

    « Un record plutôt cool, hein ? », a déclaré le défenseur américain Chris Richards pour détendre l’atmosphère. « On lui a dit qu’on était à nouveau là pour le soutenir. On sait qu’on est une équipe de 26 joueurs, pas seulement un… On sait que ce soit Pepi ou Haji, peu importe qui, le prochain à prendre le relais fera son travail aussi bien que lui. »

    Les conséquences à venir s’annoncent lourdes.

    Balogun manquera automatiquement le prochain match contre la Belgique et risque même une sanction plus lourde selon la décision de la commission disciplinaire de la FIFA. Pochettino a été stupéfait d’apprendre qu’en vertu des règles de la FIFA, la fédération américaine de football ne peut pas faire appel de cette suspension. L’instance dirigeante elle-même ne peut pas modifier la décision relative à cette suspension d’un match.

    La FIFA, qui avait fermé les yeux sur une action similaire impliquant la star argentine Lionel Messi, devrait sérieusement envisager de modifier cette règle pour les futurs tournois.

    « À ce stade de la compétition, où chaque joueur compte, je trouve ça un peu absurde », a réagi Weston McKennie.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Malik Tillman

    QUEL BUT !

    Pendant la phase de groupes, Tillman avait tout fait sauf marquer pour l’équipe nationale américaine, se posant en héros méconnu de la sélection. Mercredi, il a livré ce qui pourrait bien être la meilleure performance de sa jeune carrière, inscrivant enfin son nom sur la feuille de match d’un coup franc dont les supporters américains se souviendront pendant des décennies. Sans oublier qu’il a, en quelque sorte, offert l’ouverture du score à Balogun en première période.

    Ces douze derniers mois ont été mouvementés pour le joueur de 24 ans : après un transfert prestigieux au Bayer Leverkusen pour succéder à l’international allemand Florian Wirtz au poste de numéro 10, il a progressivement perdu sa place et n’a disputé que des miettes de matchs lors d’une saison difficile pour le club. Pourtant, sous la houlette de Pochettino en sélection, Tillman a retrouvé un nouveau souffle à un nouveau poste, celui de numéro 8, où il s’est épanoui.

    « Malik est un joueur extraordinaire, plein de talent », a déclaré Pochettino. « Nous savions qu’il avait ce talent depuis longtemps, au vu de ce qu’il a accompli. Je suis tellement heureux pour lui. La saison [en club] a été difficile pour lui, mais l’important maintenant, c’est qu’[il] prenne du plaisir [à jouer], et nous sommes ravis de voir que les supporters apprécient [cela] énormément. »

    Grâce à ses qualités athlétiques et à sa technique, il parvient non seulement à récupérer le ballon, mais aussi à lancer des contre-attaques fulgurantes dans le camp adverse. Son coup franc a d’ailleurs dissipé une période de tension pour Pochettino, après l’expulsion de Balogun.

    Autrefois critiqué pour son attitude trop effacée, perçue comme un manque de passion, il a cette fois transformé ce sang-froid en atout majeur pour Pochettino et l’équipe nationale.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Battu : Sergej Barbarez

    Commençons par un point positif. La Bosnie-Herzégovine a de nombreuses raisons d’être fière. Elle a atteint les seizièmes de finale dès sa deuxième participation à la Coupe du monde, sa dernière participation à ce tournoi remontant à 2014.

    Malgré l’élimination, la presse locale a salué les efforts de Sergej Barbarez, qui a estimé que cette sélection avait encore de belles perspectives.

    « Ce n'est qu'un début pour nous », a-t-il déclaré après le match.

    Il regrettera sans doute certains de ses choix de composition avant le match : il avait en effet décidé de laisser sur le banc Esmir Bajraktarević, né aux États-Unis, après une solide performance contre le Qatar, au profit d’une formation plus défensive. Ces choix ont semblé se retourner contre lui, puisque son équipe n’a cadré qu’un seul tir en première mi-temps et n’a détenu que 38 % de possession de balle.

    Lorsqu’il a enfin fait entrer ses remplaçants, il était déjà un peu trop tard, son équipe étant menée 1-0. Les Américains étaient certes favoris, mais au vu de l’expérience de l’attaque bosniaque, avec des joueurs comme Edín Džeko, cette rencontre ressemble à une occasion manquée.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Mauricio Pochettino

    Pochettino a pris les rênes de l’équipe nationale américaine (USMNT) en tant que bâtisseur de clubs reconnu, après avoir relancé Southampton et Tottenham, puis contribué à l’intégration de jeunes joueurs au Paris Saint-Germain et à Chelsea. Malgré son prestige international, il n’avait jamais dirigé de sélection avant d’accepter ce poste.

    Aujourd’hui, après avoir inscrit son nom au palmarès des sélectionneurs américains ayant remporté le plus grand nombre de victoires en Coupe du monde, Pochettino a été invité à réfléchir à la signification de cet exploit et à sa place dans l’ensemble de sa carrière. Il a reconnu que, même si tous les clubs qu’il a dirigés jouissaient d’un grand prestige, réussir au niveau d’une équipe nationale revêtait un caractère unique.

    « Chaque compétition est différente. Je pense que la Coupe du monde est particulière, car on y défend la culture d’un peuple », a expliqué Pochettino. Sur le terrain, il faut montrer qui l’on est en tant que pays. L’identité, la façon de jouer, de vivre et de se comporter sont cruciales… Représenter son pays, se battre pour son drapeau, c’est bien plus important que ce qui se passe en club.

    Il a toutefois souligné des points communs, notamment quand on dirige un grand club comme ceux qu’il a déjà entraînés. Évoquant son passé de joueur avec l’Argentine, il admet ressentir aujourd’hui avec les États-Unis des émotions comparables, tout en précisant avec insistance qu’il est « à 200 % argentin ».

    « J’ai vécu cette expérience en tant que joueur en Argentine, mais aujourd’hui, en tant qu’entraîneur, c’est un sentiment incroyable », a-t-il déclaré.

    Depuis son arrivée il y a 22 mois, il martèle l’importance de la résilience et bannit la notion de « stars » au profit du collectif. Les enseignements tirés de compétitions comme la Gold Cup 2023, où l’équipe alignait de nombreux joueurs moins connus, ont consolidé la confiance interne du groupe.

    Si l’arrivée de l’Argentin a suscité beaucoup d’attentes, il avait d’emblée promis, lors de sa première conférence de presse, une équipe proactive capable d’imposer son jeu. À l’exception d’un match isolé contre la Turquie, où il avait aligné une formation largement remaniée, les États-Unis ont jusqu’ici tenu cette promesse.



  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Battu : Nikola Vasilj

    Il convient de souligner la grande résilience de Vasilj, qui est resté sur la pelouse après avoir reçu un coup de crampon au visage, alors qu’Antonee Robinson tentait d’ouvrir le score pour les États-Unis. Le gardien bosnien a réussi le protocole de commotion cérébrale et a disputé l’intégralité de la rencontre.

    Impossible de savoir si ce choc a altéré ses performances, mais ce qui a suivi s’est révélé désastreux pour le gardien et son équipe. Vasilj aurait pu, voire dû, arrêter les deux tentatives américaines et a achevé la rencontre sans réaliser la moindre parade. Il a paru fébrile tout au long de la partie et aurait probablement encaissé un troisième but si Folarin Balogun n’avait pas été signalé hors-jeu à la 32^e minute.

    Au vu des enjeux pour la Bosnie-Herzégovine ce mercredi, c’est une soirée que le gardien de 30 ans voudra vite effacer de sa mémoire.