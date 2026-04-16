L’attaquante des Lionesses Alessia Russo devance sa coéquipière en sélection anglaise et à Arsenal pour remporter le titre de Joueuse du mois de la Super League féminine, tandis que l’entraîneuse des Gunners Renee Slegers est également récompensée

Le mois de mars a été prolifique pour Russo : l’attaquante a trouvé le chemin des filets avec l’Angleterre et en Ligue des champions, contribuant à l’élimination de Chelsea par les Gunners. En WSL, elle a d’abord délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre les London City Lionesses, avant de marquer face à West Ham et de signer un hat-trick dans le derby du nord de Londres face à Tottenham.

Pourtant, plusieurs joueuses prétendaient à ce titre. Shaw, auteur d’un triplé pour Manchester City, leader du classement, l’ailière d’Aston Villa Kirsty Hanson, auteure de trois buts en trois matchs, ainsi que Lynn Wilms, également chez les Villans, qui a délivré trois passes décisives en autant de rencontres, se sont invitées dans la course. Kerstin Casparij (Man City), dont la performance lors du succès 3-0 contre Man Utd a couronné un mois très régulier ; Ceri Holland (Liverpool), auteur de deux buts lors du derby du Merseyside remporté par Liverpool face à Everton ; et Lotte Wubben-Moy, solide dans une défense d’Arsenal qui a gardé ses cages inviolées lors de deux des trois matchs de mars, figuraient aussi parmi les candidates.

Au final, c’est bien Russo qui a tiré son épingle du jeu et décroché son premier titre de Joueuse du mois de la saison.