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L’attaquante des Lionesses Alessia Russo devance sa coéquipière en sélection anglaise et à Arsenal pour remporter le titre de Joueuse du mois de la Super League féminine, tandis que l’entraîneuse des Gunners Renee Slegers est également récompensée
C’est officiel : Alessia Russo remporte le titre de Joueuse du mois de la WSL.
Le mois de mars a été prolifique pour Russo : l’attaquante a trouvé le chemin des filets avec l’Angleterre et en Ligue des champions, contribuant à l’élimination de Chelsea par les Gunners. En WSL, elle a d’abord délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre les London City Lionesses, avant de marquer face à West Ham et de signer un hat-trick dans le derby du nord de Londres face à Tottenham.
Pourtant, plusieurs joueuses prétendaient à ce titre. Shaw, auteur d’un triplé pour Manchester City, leader du classement, l’ailière d’Aston Villa Kirsty Hanson, auteure de trois buts en trois matchs, ainsi que Lynn Wilms, également chez les Villans, qui a délivré trois passes décisives en autant de rencontres, se sont invitées dans la course. Kerstin Casparij (Man City), dont la performance lors du succès 3-0 contre Man Utd a couronné un mois très régulier ; Ceri Holland (Liverpool), auteur de deux buts lors du derby du Merseyside remporté par Liverpool face à Everton ; et Lotte Wubben-Moy, solide dans une défense d’Arsenal qui a gardé ses cages inviolées lors de deux des trois matchs de mars, figuraient aussi parmi les candidates.
Au final, c’est bien Russo qui a tiré son épingle du jeu et décroché son premier titre de Joueuse du mois de la saison.
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Double distinction pour un Arsenal en pleine forme
Russo n’était pas la seule Gunner récompensée jeudi soir : l’entraîneuse d’Arsenal, Renee Slegers, a également raflé le titre d’Entraîneuse du mois. C’est une première pour elle cette saison, après avoir guidé l’équipe londonienne vers trois succès en autant de sorties en mars.
Si Manchester City semble déjà promis au titre de champion de la WSL, ces succès ont permis aux Gunners de rester en lice pour bousculer la hiérarchie, avec 11 points de retard mais deux matchs en moins. Plus réalistement, cette série offre aux Gunners une belle opportunité de conclure la saison à la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions. En revanche, la troisième position les contraindrait à passer par un tour de qualification supplémentaire.
La technicienne de Chelsea Sonia Bompastor, celle de Manchester City Andrée Jeglertz et celle de Liverpool Gareth Taylor, toutes déjà couronnées Manager du mois cette saison, figuraient aussi parmi les candidates au titre de mars, mais c’est bien Slegers qui a tiré son épingle du jeu.
Une performance éclatante des Sirens vient couronner les récompenses mensuelles de la WSL.
Oona Siren (West Ham) a remporté le prix du « But du mois » grâce à sa superbe volée face aux London City Lionesses. Les tentatives de Chloe Kelly et Beth Mead (Arsenal/Angleterre), de Caitlin Foord (Arsenal), d’Anna Patten (Villa), du duo de Chelsea Lauren James et Sjoeke Nusken, ainsi que de la Néerlandaise citée plus haut, étaient également en lice, mais c’est Siren qui a émergé en tête pour clore les récompenses mensuelles de la WSL.
Cette réalisation avait permis aux Hammers de décrocher un point précieux, conservant ainsi quatre longueurs d’avance sur la zone de relégation à trois journées du terme.
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Russo et Slegers ont pour mission de permettre à Arsenal de maintenir son dynamique actuelle.
De leur côté, Russo et Arsenal espèrent bien poursuivre leur belle série en tête du classement de la WSL lorsque le championnat reprendra. En raison de la trêve internationale actuelle et de la participation des Gunners aux demi-finales de la Ligue des champions, elles ne disputeront pas de match de WSL avant le 29 avril, date à laquelle elles recevront Leicester City, dernier du classement. Le moindre faux pas pourrait offrir le titre à Man City plus tôt que prévu et compromettre les chances d’Arsenal de décrocher la précieuse deuxième place.
Peu d’observateurs anticipent toutefois un tel scénario, tant la forme actuelle de Russo et des Gunners inspire confiance, même si la quête d’un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions commence à peser physiquement.