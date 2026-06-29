Le Gotham FC a recruté l’une des footballeuses les plus titrées au monde : le club, actuel champion de la National Women’s Soccer League (NWSL), a signé un contrat jusqu’en 2030 avec l’internationale australienne et ancienne attaquante de Chelsea, Sam Kerr.

L’officialisation est intervenue lundi, juste après la victoire 2-0 de Gotham face au Kansas City Current en Challenge Cup, à Columbus (Ohio). Kerr arrive dans le club new-yorkais/new-jersiais après six saisons à Chelsea, au cours desquelles elle a obtenu deux fois le Soulier d’or de la Women’s Super League (WSL), ainsi que cinq titres de championne et six coupes nationales.

La signature de Kerr chez Gotham marque en quelque sorte un retour pour l’attaquante, qui avait déjà joué trois saisons avec le Sky Blue FC, de 2015 à 2017. Kerr rejoindra officiellement Gotham en juillet, sous réserve de l’obtention de son certificat de transfert international.