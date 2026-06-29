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L’attaquante australienne et ex-joueuse de Chelsea, Sam Kerr, rejoint le Gotham FC, championne en titre de la NWSL
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Le retour de Kerr au Gotham FC
Le Gotham FC a recruté l’une des footballeuses les plus titrées au monde : le club, actuel champion de la National Women’s Soccer League (NWSL), a signé un contrat jusqu’en 2030 avec l’internationale australienne et ancienne attaquante de Chelsea, Sam Kerr.
L’officialisation est intervenue lundi, juste après la victoire 2-0 de Gotham face au Kansas City Current en Challenge Cup, à Columbus (Ohio). Kerr arrive dans le club new-yorkais/new-jersiais après six saisons à Chelsea, au cours desquelles elle a obtenu deux fois le Soulier d’or de la Women’s Super League (WSL), ainsi que cinq titres de championne et six coupes nationales.
La signature de Kerr chez Gotham marque en quelque sorte un retour pour l’attaquante, qui avait déjà joué trois saisons avec le Sky Blue FC, de 2015 à 2017. Kerr rejoindra officiellement Gotham en juillet, sous réserve de l’obtention de son certificat de transfert international.
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« Ce club a été un maillon essentiel de mon parcours. »
« Je suis extrêmement heureux de revenir au Gotham FC et dans cette ville », a déclaré Kerr dans le communiqué du club. « Ce club a joué un rôle important dans mon parcours, et revenir à ce moment précis, avec tout ce que le Gotham a construit, est vraiment spécial. L’ambition ici est claire, et j’ai hâte d’aider cette équipe à se battre pour remporter des trophées et à écrire une nouvelle page de son histoire. »
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Des dossiers restent ouverts dans la NWSL.
La dernière fois que Sam Kerr a évolué en NWSL, elle est devenue la première joueuse de l’histoire du championnat à être élue deux fois MVP. Malgré ses titres de MVP et de Soulier d’or, l’attaquante australienne ne remplit pas les critères de la règle « High Impact Player » (HIP) de la ligue. Son absence prolongée suite à une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) en 2024 l’a rendue inéligible à ce statut.
Le Gotham FC dispose toutefois d’une enveloppe d’allocation qu’il peut utiliser. La semaine dernière, le club a obtenu 350 000 dollars d’allocation d’expansion dans le cadre du transfert de la défenseuse Lilly Reale vers le Boston Legacy FC.
« Sam est l’une des joueuses emblématiques de sa génération et un talent capable de changer la donne, qui a toujours su s’imposer au plus haut niveau du football mondial », a déclaré Yael Averbuch West, présidente des opérations footballistiques du Gotham FC. « Sa mentalité de gagnante, sa combativité sans faille et sa capacité à faire basculer un match en un instant font d’elle l’une des joueuses les plus influentes du football. Le retour de Sam à Gotham est un moment historique pour notre club, et nous ne pourrions être plus enthousiastes. »
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Et maintenant ?
Kerr rejoindra Gotham en juillet, sous réserve de l'obtention de son certificat de transfert international. Actuellement, le Gotham FC pointe à la cinquième place du championnat avec un bilan de 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites.