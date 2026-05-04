Endrick a encore été décisif pour Lyon lors de la victoire 4-2 contre Rennes en Ligue 1 vendredi soir. L’attaquant brésilien a inscrit son cinquième but de la saison, permettant à l’équipe de Paulo Fonseca de rester en course pour une qualification en Ligue des champions.

Grâce à ce succès, l’OL occupe désormais la 3e place à seulement deux journées de la fin, avec deux points d’avance sur Lille dans la course à la dernière marche qualificative pour la Ligue des champions. La dynamique lyonnaise a ainsi totalement relancé la saison du club, qui se rapproche d’un retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.