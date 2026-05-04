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L’attaquant prêté par le Real Madrid, Endrick, a confié qu’il souhaitait rester à l’OL après avoir inscrit un nouveau but décisif pour le club rhodanien de Ligue 1
Lyon ravive ses espoirs en Ligue des champions grâce à sa victoire contre Rennes
Endrick a encore été décisif pour Lyon lors de la victoire 4-2 contre Rennes en Ligue 1 vendredi soir. L’attaquant brésilien a inscrit son cinquième but de la saison, permettant à l’équipe de Paulo Fonseca de rester en course pour une qualification en Ligue des champions.
Grâce à ce succès, l’OL occupe désormais la 3e place à seulement deux journées de la fin, avec deux points d’avance sur Lille dans la course à la dernière marche qualificative pour la Ligue des champions. La dynamique lyonnaise a ainsi totalement relancé la saison du club, qui se rapproche d’un retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.
- AFP
Endrick se sent bien en France et se concentre sur l’équipe.
Après la rencontre, Endrick a clarifié la situation concernant son avenir, reconnaissant qu’il se sent très à l’aise en France et laissant ainsi entendre qu’il pourrait prolonger son séjour.
« Mon avenir ? Je me sens très bien, je suis très heureux ici », a déclaré Endrick à Ligue1+. « Je suis heureux avec mes coéquipiers, et pour le reste, je m'en remets à Dieu. Si je dois retourner au Real Madrid, j'irai au Real Madrid ; si je dois prolonger mon contrat ici, ça se fera, on verra. J'aimerais rester ici ; tout le monde fait de son mieux pour que je me sente à l'aise. »
La renaissance de Lyon alimente ses ambitions européennes
Lors de son arrivée en prêt en provenance du Real Madrid lors du mercato hivernal, Endrick a retrouvé un Lyon alors loin des places européennes. Mais un revirement de situation remarquable, orchestré par Fonseca, a propulsé l’équipe dans la course à la Ligue des champions.
Au sujet de la rencontre face à Rennes, Endrick a confié : « Je me sentais très bien, je suis très heureux pour l’équipe, c’était un match important. Nous défendons bien, nous sommes solides, et nous avons la qualité offensive nécessaire pour faire la différence. Il faut toujours s’investir défensivement, je continue à travailler, je dois marquer, et si je ne marque pas, je dois faire l’effort pour l’équipe. Si je n’en fais pas assez, je serai sur le banc, mais aujourd’hui j’ai marqué, j’ai continué à marquer, et je suis très heureux. »
- AFP
Il reste deux matchs décisifs
Lyon doit désormais réussir un périlleux déplacement à Toulouse avant d'accueillir Lens lors de la dernière journée de la saison. Ces deux rencontres détermineront si le club rhodanien parviendra à terminer dans le top 3. Si Endrick maintient son efficacité devant le but et que Lyon décroche un billet pour la Ligue des champions, le club français pourrait tenter de le conserver au-delà de l'été, même si l'international brésilien est sous contrat avec le Real jusqu'en 2030.