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L’attaquant mexicain Raúl Jiménez, qui participera à la Coupe du monde, quitte Fulham en tant que joueur libre et pourrait immédiatement s’engager avec un autre club anglais
Fulham se sépare de son buteur chevronné
Le club londonien a officiellement confirmé le départ de l’attaquant de 35 ans, libre de tout contrat à Craven Cottage. Selon le Daily Mail, les Wolves auraient déjà dépêché une délégation au Mexique pour convaincre leur ancienne star de revenir à Molineux. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League et de l’América, le club de son cœur, l’attaquant serait en pourparlers avancés pour un retour retentissant dans les West Midlands.
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Edwards exige des normes d’excellence
Les Wolves sont déterminés à convaincre leur ancienne figure de proue de mener leur prochaine campagne, alors qu'ils visent un retour immédiat en première division. L'entraîneur principal Rob Edwards souhaite que Jimenez apporte son leadership de haut niveau à Molineux, aux côtés de son coéquipier chevronné Kieran Trippier, afin de guider une équipe en pleine construction. L'ancien arrière latéral anglais a finalisé son transfert lundi, Edwards considérant ces deux joueurs expérimentés comme des éléments essentiels pour bâtir une équipe capable de se battre pour la promotion.
L’héritage de Molineux attend sa renaissance
Jiménez a d’abord passé cinq ans dans les West Midlands après son arrivée en prêt en provenance de Benfica en 2018. Avant son transfert à Fulham pour 5 millions de livres sterling en 2023, il s’était imposé comme une légende du club grâce à 57 buts en 166 apparitions. Son total de 40 buts en première division lui confère définitivement le titre de meilleur buteur de l’histoire des Wolves en Premier League, ce qui rend son éventuel retour très attendu.
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Le coup d’envoi de la Coupe du monde approche
L’attaquant se concentre désormais sur ses obligations internationales, alors que le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde, entame sa campagne jeudi face à l’Afrique du Sud. Sélectionné aux côtés de Santiago Giménez, Armando González, Julián Quiñones et Guillermo Martínez comme l’un des cinq attaquants purs de l’équipe de Javier Aguirre, Giménez cherchera à prendre un bon élan avant les matchs difficiles du groupe A contre la Corée du Sud et la République tchèque.