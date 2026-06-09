L’attaquant mexicain Raúl Jiménez, qui participera à la Coupe du monde, quitte Fulham en tant que joueur libre et pourrait immédiatement s’engager avec un autre club anglais

Le club londonien a officiellement confirmé le départ de l’attaquant de 35 ans, libre de tout contrat à Craven Cottage. Selon le Daily Mail, les Wolves auraient déjà dépêché une délégation au Mexique pour convaincre leur ancienne star de revenir à Molineux. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League et de l’América, le club de son cœur, l’attaquant serait en pourparlers avancés pour un retour retentissant dans les West Midlands.