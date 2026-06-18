The Players Tribune a publié la lettre émouvante de l'attaquant de Leipzig et de la Côte d'Ivoire, Yan Diomande, adressée à sa sœur décédée. En voici la traduction.





Chère Roxane,





Tu te souviens quand quelqu’un m’avait offert un maillot contrefait de Manchester United et que j’avais inscrit « Ronaldo 7 » au feutre noir dans le dos ? À l’époque, nous ignorions ce que signifiait être riche ou pauvre ; nous ne connaissions que le bonheur.





Tu te souviens des 25 personnes entassées dans une seule maison, à Abidjan ? Maman voulait suivre ses feuilletons, les autres réclamaient des films. Alors je faisais semblant de dormir, puis, après minuit, je me glissais dans la pièce télé, le son au minimum, juste deux crans, pour regarder le foot dans l’obscurité et rêver.





Tu te souviens quand, après m’avoir vu dribbler sur la terre battue, des adultes m’ont surnommé « Roberto Carlos » à cause de la puissance de mes tirs ? Et ça m’énervait secrètement, parce que CR7 était mon idole.





Tu te souviens quand je suis parti jouer si loin de chez moi ? J’avais 9 ans. À l’Inter Foot Sud Comoé, près de la frontière avec le Ghana. Juste un petit garçon tout seul. Je ne sais pas si je t’ai déjà raconté cette histoire, mais les autres enfants et moi, on allait jusqu’au village pour voler des pommes de terre parce qu’on avait très faim. On faisait un « braquage de banque ». Deux enfants distrayaient le propriétaire du magasin, et les dix-huit autres s’enfuyaient en courant avec deux patates. Elles n’étaient même pas bonnes, mais elles avaient un goût incroyable. Aujourd’hui encore, c’est mon plat préféré : des patates bouillies avec un peu d’huile.





Il se souvient aussi de ses premières vraies chaussures de foot, avec lesquelles il dormait, et de ces tongs blanches en plastique qui restent, encore aujourd’hui, le symbole d’une tradition familiale.





Lorsqu’il rentrait au village, il retrouvait sa petite sœur qui, déjà, tenait le rôle d’agent : « Pourquoi avez-vous arrêté de vous entraîner ? Yan ne vous offrira pas de voitures. Continuez à bosser ! »





Ensemble, vous imaginiez un avenir en France : courses dans les grands magasins, appartement luxueux, carrière de footballeur professionnel, voitures rutilantes et maison spacieuse, tandis que vous, son agente en herbe, n’auriez plus aucun souci financier. Vous étiez la seule à voir en lui le prochain Cristiano, malgré les railleries.





Tu te souviens de mon départ pour les États-Unis à 15 ans, afin d’intégrer un lycée et de poursuivre ma progression ? Pendant des mois, j’ai peiné à comprendre un mot de ce que disaient les gens. On me place à côté d’un élève français qui traduit chaque parole du professeur. Je t’appelle alors, stupéfait : « Tu ne devineras jamais : ici, les élèves discutent avec les profs ! » Chez nous, bien sûr, personne n’oserait même cligner des yeux devant les aînés.





Tu te souviens quand je n’arrivais pas à croire que les jeunes fumaient après l’école ? Tu disais toujours que j’avais l’impression d’être dans une série télévisée américaine. »



