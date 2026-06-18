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Yan DiomandeGetty Images

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L’attaquant ivoirien Diomandé a adressé une lettre émouvante à sa sœur défunte : « Tu as toujours été la seule à croire en moi, à voir en moi le prochain Cristiano Ronaldo, tandis que les autres se moquaient. »

Côte d'Ivoire
Yan Diomandé
Coupe du monde

The Players Tribune a publié la lettre émouvante de l'attaquant de Leipzig et de la Côte d'Ivoire, Yan Diomande, adressée à sa sœur décédée. En voici la traduction.


Chère Roxane,


Tu te souviens quand quelqu’un m’avait offert un maillot contrefait de Manchester United et que j’avais inscrit « Ronaldo 7 » au feutre noir dans le dos ? À l’époque, nous ignorions ce que signifiait être riche ou pauvre ; nous ne connaissions que le bonheur.


Tu te souviens des 25 personnes entassées dans une seule maison, à Abidjan ? Maman voulait suivre ses feuilletons, les autres réclamaient des films. Alors je faisais semblant de dormir, puis, après minuit, je me glissais dans la pièce télé, le son au minimum, juste deux crans, pour regarder le foot dans l’obscurité et rêver.


Tu te souviens quand, après m’avoir vu dribbler sur la terre battue, des adultes m’ont surnommé « Roberto Carlos » à cause de la puissance de mes tirs ? Et ça m’énervait secrètement, parce que CR7 était mon idole.


Tu te souviens quand je suis parti jouer si loin de chez moi ? J’avais 9 ans. À l’Inter Foot Sud Comoé, près de la frontière avec le Ghana. Juste un petit garçon tout seul. Je ne sais pas si je t’ai déjà raconté cette histoire, mais les autres enfants et moi, on allait jusqu’au village pour voler des pommes de terre parce qu’on avait très faim. On faisait un « braquage de banque ». Deux enfants distrayaient le propriétaire du magasin, et les dix-huit autres s’enfuyaient en courant avec deux patates. Elles n’étaient même pas bonnes, mais elles avaient un goût incroyable. Aujourd’hui encore, c’est mon plat préféré : des patates bouillies avec un peu d’huile.


Il se souvient aussi de ses premières vraies chaussures de foot, avec lesquelles il dormait, et de ces tongs blanches en plastique qui restent, encore aujourd’hui, le symbole d’une tradition familiale.


Lorsqu’il rentrait au village, il retrouvait sa petite sœur qui, déjà, tenait le rôle d’agent : « Pourquoi avez-vous arrêté de vous entraîner ? Yan ne vous offrira pas de voitures. Continuez à bosser ! »


Ensemble, vous imaginiez un avenir en France : courses dans les grands magasins, appartement luxueux, carrière de footballeur professionnel, voitures rutilantes et maison spacieuse, tandis que vous, son agente en herbe, n’auriez plus aucun souci financier. Vous étiez la seule à voir en lui le prochain Cristiano, malgré les railleries.


Tu te souviens de mon départ pour les États-Unis à 15 ans, afin d’intégrer un lycée et de poursuivre ma progression ? Pendant des mois, j’ai peiné à comprendre un mot de ce que disaient les gens. On me place à côté d’un élève français qui traduit chaque parole du professeur. Je t’appelle alors, stupéfait : « Tu ne devineras jamais : ici, les élèves discutent avec les profs ! » Chez nous, bien sûr, personne n’oserait même cligner des yeux devant les aînés.


Tu te souviens quand je n’arrivais pas à croire que les jeunes fumaient après l’école ? Tu disais toujours que j’avais l’impression d’être dans une série télévisée américaine. »


  • « Tu te souviens de ces essais à Bournemouth, puis à Chelsea, aux Rangers, à l’Olympiacos et à Crystal Palace ? Eze et Olise m’avaient dit après une séance : « Hé, petit, t’es super doué. »… mais aucun club ne m’a gardé.


    Même les équipes réserves de la MLS ont refusé de m’engager. Aucun motif ne m’a jamais été fourni. Les adultes géraient tout, me trimballant de ville en ville à travers l’Europe, et chaque fois le réponse était la même : non.


    Mon visa avait expiré, mon rêve semblait brisé. On m’a renvoyé en Afrique, et nous avons pleuré ensemble. Tu as été la seule à ne jamais cesser d’y croire. Quelques semaines plus tard, j’ai signé avec Leganés, et nos larmes avaient un goût différent. »


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  • « À l’époque, je ressentais encore des émotions. Aujourd’hui, je suis émoussé : plus rien ne passe. C’est comme si je n’étais même plus humain. Depuis ton départ, je ne suis plus qu’un vide.


    Je crois même n’avoir versé aucune larme le jour où l’on m’a annoncé ton départ. J’étais simplement sous le choc.


    C’était quelques semaines après mes débuts avec Leganés. Qui fait ses débuts à 18 ans contre le Real Madrid ? C’était de la folie. C’était un rêve… puis ça s’est transformé en cauchemar. Quelqu’un n’arrêtait pas de m’appeler de chez moi. Ça m’énervait. Je ne comprenais pas pourquoi ils insistaient pour m’appeler.


    J’ai décroché, et ils n’ont même pas tenté d’adoucir le coup. Tu sais comment ça se passe chez nous : sans émotion. Juste…


    «Ta sœur est partie.»


    « Quoi ? »


    «Elle est morte.»


    «De quoi parles-tu ?»


    « Quelqu’un a mis quelque chose dans son verre lors d’une fête, et elle ne s’est jamais réveillée. Elle est partie. »


    Elle avait 15 ans.


    Je n’ai jamais obtenu de réponse. Est-ce la jalousie ? Un drame banal dans notre pays ? Aurais-je pu te protéger ? Je l’ignore.


    Je m’en remets au plan de Dieu, c’est tout ce que je peux faire. Je ne cherche pas à oublier, car je sais que je n’oublierai pas. Je transformerai cette douleur en carburant pour travailler encore plus dur et concrétiser tous nos rêves.


    Ces mots, je les écris car je ne parviens pas à les prononcer, et pour que tu saches que je veillerai à ce que ton souvenir demeure, que ton nom résonne dans le stade et, au-delà, dans le monde entier.


    Chaque action sur le terrain est pour toi.


    Tant d’événements ont défilé depuis mon dernier regard sur toi… Difficile d’y croire, même pour moi.


    Tu te souviens de nos soirées télé à scruter Mbappé ? Tu disais : « Mbappé ? Oui, il est bon. Mais mon frère est meilleur. » Eh bien, après mes débuts contre Madrid, j’ai échangé mon maillot avec lui. Oui, c’est fou.



  • « Je me suis trompé sur un point : je ne veux pas être riche. Je vois ce que l’argent fait aux gens, voire à la famille. À Leganés, je envoyais tout à la maison. Au fil du temps, je n’en voulais plus : une charge inutile. Ils ne cessaient de réclamer, persuadés que j’étais millionnaire. Je n’avais même pas d’appartement ; je vivais au centre d’entraînement, dans une chambre sans télé. Seul comptait le foot, puis le sommeil, et ainsi de suite.


    Pas besoin de maison immense ni de voitures rutilantes : je voulais simplement tout donner pour le football. Mon unique objectif était de prouver au monde que ma sœur avait raison…


    Tu vas sourire.


    Lors de mon arrivée au RB Leipzig, je me présentais toujours « à l’heure », ce qui, en Allemagne, équivaut à être en retard.


    Pour m’adapter, j’ai alors adopté l’extrême inverse : arriver 90 minutes avant chaque rendez-vous. Mon surnom ? « L’Allemand », tant ma ponctualité devenait maniaque.


    Je dois toujours en faire trop ; je manque d’équilibre, et tu ne cessais de le répéter. Le terrain est le seul endroit où je me sens encore chez moi, où je retrouve enfin le calme et peux te parler. J’aimerais que tu sois là pour te dire…


    Tout ce que tu avais prédit s’est produit.


    Demain, nous partons pour la Coupe du monde. Ton frère va jouer pour la Côte d’Ivoire, comme Drogba, comme Yaya, comme Gervinho.


    Je ne vois pas ce rendez-vous comme un simple match, mais comme une scène où je pourrai révéler au monde le talent que tu as su repérer. À chaque but, je veillerai à ce que chacun retienne ton nom, à ce que personne n’oublie ton passage.


    Tu répétais sans cesse que je pouvais surpasser Cristiano. Si je le croise là-bas, je lui transmettrai tes salutations.


    Je ferai tout pour honorer ta prédiction, je te le jure. Avant même que je n’aie de vraies chaussures de foot, tu annonçais à tous : « Mon frère sera le meilleur du monde. »


    Je prouverai que tu avais raison, ou j’y laisserai ma vie.


    Ton frère,


    Ton frère, Yan.



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