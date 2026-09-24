Abu Farchi a été expulsé à la 55e minute du match du groupe 3 à la Raiffeisen Arena. Il venait d’égaliser d’une tête pour porter le score à 1-1. Après le but, l’attaquant a couru vers le poteau de corner, l’a ramassé, puis a mimé le fait de tirer avec un fusil.

L’arbitre Georgi Kabakov a immédiatement sorti un deuxième carton jaune, puis un rouge. Abu Farchi a semblé perplexe face à cette décision, mais les règles strictes concernant les célébrations provocatrices ont contraint Israël à finir le match à 10.



