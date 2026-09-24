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L’attaquant israélien Saied Abu Farchi reçoit un carton rouge bizarre pour sa célébration au drapeau de corner en mimant un fusil contre l’Autriche
Carton rouge bizarre contre l’Autriche
Abu Farchi a été expulsé à la 55e minute du match du groupe 3 à la Raiffeisen Arena. Il venait d’égaliser d’une tête pour porter le score à 1-1. Après le but, l’attaquant a couru vers le poteau de corner, l’a ramassé, puis a mimé le fait de tirer avec un fusil.
L’arbitre Georgi Kabakov a immédiatement sorti un deuxième carton jaune, puis un rouge. Abu Farchi a semblé perplexe face à cette décision, mais les règles strictes concernant les célébrations provocatrices ont contraint Israël à finir le match à 10.
Règles strictes sur les célébrations de buts
L'incident est instantanément devenu viral, divisant l'opinion sur les réseaux sociaux. Si certains observateurs ont estimé que la décision était sévère, beaucoup ont reconnu que l'arbitre avait simplement appliqué le règlement à la lettre.
Les gestes provocateurs ou les célébrations ressemblant à des armes sont depuis longtemps découragés par les autorités du football. Comme le joueur de 20 ans avait déjà reçu un carton jaune, les officiels du match n'avaient guère d'autre choix que de lui adresser un deuxième avertissement. Au final, cela a servi de leçon amère : dans le football moderne, des règles strictes encadrent le comportement des joueurs lors des célébrations de but, quelle que soit l'émotion du moment.
Des buts autrichiens tardifs scellent la victoire
L'expulsion a constitué un tournant majeur du match. L'Autriche avait d'abord pris l'avantage grâce à un penalty de Romano Schmid à la 43e minute, avant l'égalisation controversée. En infériorité numérique, Israël a été contraint de défendre avec abnégation pendant une grande partie de la seconde période. Cependant, l'Autriche a fini par tirer profit de son avantage numérique dans les derniers instants. Phillipp Mwene a redonné l'avantage aux locaux à la 90e minute, avant que Sasa Kalajdzic n'ajoute un troisième but dans le temps additionnel pour sceller une victoire 3-1 et prendre les trois points.
- Getty Images Sport
Et maintenant pour Israël ?
À la suite de cette défaite, Israël se retrouve scotché à la dernière place du classement du groupe 3. L’équipe tentera de rebondir et de prendre des points essentiels dans la lutte pour le maintien lorsqu’elle affrontera l’Irlande dimanche. Après cette rencontre cruciale, elle se déplacera pour affronter le Kosovo le jeudi 1er octobre, avec l’objectif de quitter la dernière place de son groupe de Ligue des nations.
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